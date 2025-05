V drugi ligi odprto le še eno vprašanje: Triglav ali Gorica?

Drugoligaški prvak je znan. To je Aluminij, ki se tako ekspresno vrača med slovensko elito. Ostaja pa odprto vprašanje, kdo bo osvojil drugo mesto in se v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL pomeril z devetouvrščenim prvoligašem, najverjetneje z Domžalami, morda pa tudi z Nafto. V igri sta kranjski Triglav in Gorica, veliko težjo nalogo imajo na papirju gorenjski orli, ki jih čaka gostovanje v Kidričevem. Danes bosta odigrani uvodni tekmi zadnjega kroga v Tolminu in Novem mestu, v soboto pa bo v dresu Slovana sklenil nogometno kariero nekdanji mladi reprezentant Jovan Vidović.