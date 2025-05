V 86. letu starosti je umrl nekdanji predsednik slovenskega nogometnega kluba iz Nove Gorice Vijem de Brea, so potrdili na profilu Nogometnega društva Gorica na Facebooku. De Brea je bil predsednik vrtnic štiri leta, Gorica pa je bila v tem obdobju, v letih od 2004 do 2006, pod vodstvom trenerja Pavla Pinnija trikrat slovenski državni prvak.

"Zapustil nas je gospod z veliko začetnico in človek, ki se je v zgodovino kluba zapisal kot njegov najuspešnejši predsednik – Viljem de Brea," so zapisali pri trenutnem slovenskem drugoligašu iz Nove Gorice.

Pod njegovim vodenjem je Gorica trikrat zapored osvojila naslov državnega prvaka

"Viljem de Brea je bil sprva julija 2002 imenovan za vodjo prvega moštva tedanjega novogoriškega kluba. Junija 2003 pa je postal predsednik Gorice, ki jo je vodil do decembra 2007. Po globokem kriznem obdobju je s sodelavci vzpostavil zgledno delovanje in novogoriškemu nogometu ne samo povrnil sijoči lesk, ampak ga spravil na še višjo raven. Pod njegovim vodenjem je Gorica trikrat zapored osvojila naslov državnega prvaka. Gospod predsednik, hvala za vse in počivajte v miru. Svojcem izrekamo iskreno sožalje," so zapisali pri Gorici.

De Brea velja za najuspešnejšega predsednika ND Gorica. Pod njegovim vodstvom so Goričani uspešno igrali tudi v evropskih kvalifikacijah za ligo prvakov. Vrhunec je bila senzacionalna zmaga Gorice v Köbenhavnu (5:0) v kvalifikacijah za ligo prvakov leta 2004. V tretjem predkrogu je bil nato francoski Monaco, ki je leto pred tem igral celo v finalu lige prvakov, premočan.