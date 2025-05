Kdo je najboljši v 1. SNL? Kdo se je najbolj izkazal? Povejte in glasujte!

Novi slovenski nogometni klubski prvak je Olimpija, Celjani so osvojili pokalno lovoriko, kdo pa je najboljši nogometaš sezone? O tem lahko odločate tudi vi. S pomočjo spletnega glasovanja javnosti (navijačev) se je na spletni strani https://spins11.si začel izbor za najboljšo enajsterico nogometašev 1. SNL (SPINS XI) ter za najboljšega nogometaša in trenerja v sezoni 2024/2025. Lani sta bila najboljša Žan Karničnik (Celje) in Ante Šimundža (Maribor).

Kako se je razpletlo glasovanje za SPINS XI 2023/24?

Sezona 2024/25 je okronala nogometaše Olimpije (naslov prvaka) in Celja (pokalna lovorika), evropsko vozovnico pa sta si zagotovila še Maribor in Koper. Kdo se je v njej najbolj izkazal? O tem lahko odločate tudi vi. V aplikaciji SPINS XI lahko izbirate nogometaše in trenerje, ki so po vašem mnenju v glasovalnem obdobju na igrišču in ob njem pokazali največ.

Naslov prvaka je osvojila Olimpija, ki ima v svojih vrstah tudi najboljšega strelca tekmovanja. To je avstrijski reprezentant Raul Florucz (15 zadetkov), ki je prispeval tudi osem asistenc. Foto: Grega Valančič

Izbor najboljšega nogometaša v Sloveniji so člani sindikata SPINS prvič izvedli leta 2004, naslednje leto pa so po vzoru svetovnega združenja nogometnih sindikatov FIFPRO izbirali tudi najboljšo enajsterico sezone, kar se je ohranilo vse do danes. V izborih sindikata SPINS so vedno največjo težo predstavljali mnenja in glasovi nogometašev, ki sposobnosti svojih kolegov vsak prvenstveni krog preverjajo neposredno na igriščih, enako pa velja tudi za trenerje.

Pokalno lovoriko so osvojili Celjani, ki imajo v svojih vrstah najboljšega asistenta lige. To je Svit Sešlar (devet podaj), ki je dodal tudi deset zadetkov. Foto: Aleš Fevžer

Spins tudi tokrat sodeluje z Zvezo nogometnih trenerjev Slovenije, prek katere je v glasovanje vključenih več kot 800 trenerjev z UEFA A, PRO in UEFA PRO stopnjo trenerske usposobljenosti. Prav tako sodelujejo novinarji športnih redakcij, ki prihajajo po oceni Spinsa iz dvanajstih največjih medijskih hiš v Sloveniji.

Foto: SPINS