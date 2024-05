Nogometni klub Celje ni v tej sezoni osvojil le naslova državnih prvakov, ampak se lahko pohvali tudi z najboljšim nogometašem prvenstva. To je Žan Karničnik, ki je v ''finalu'' izbora, ta je tradicionalno potekal pod okriljem Sindikata SPINS, prehitel velemojstra v vrstah Maribora, Josipa Iličića in Hilala Soudanija. Celjani imajo tudi najboljšega mladega igralca, to je Rus Egor Prutsev. Najboljši trener sezone je Ante Šimundža (Maribor), ki lahko v idealni enajsterici sezone občuduje kar šest igralcev. Trije prihajajo iz Celja, po enega pa sta dodala Olimpija in Rogaška.

Idealna enajsterica SPINS XI 2023/24:

Najboljši igralec:

Najboljši trener:

Najboljši mladi igralec:

Po petkovi objavi nominirancev je Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (SPINS) dan pozneje objavil še imena najboljših nogometašev in trenerja sezone 2023/2024 v Sloveniji.

Pri že dvajsetem izboru po vrsti so kot vsako leto sodelovali člani sindikata SPINS, torej nogometaši 1. SNL, več kot 800 nogometnih trenerjev, novinarji športnih redakcij dvanajstih največjih medijskih hiš pri nas in navijači, ki so z oddajo glasov tudi letos v zelo lepem številu podprli svoje ekipe in najboljše posameznike v njih.

Prvi nagradi sta bili podeljeni na današnji tekmi zadnjega kroga v Domžalah, kjer sta se na tekmi zadnjega kroga Prve lige Telemach pomerili moštvi NK Radomlje in NK Celje. Nogometaši državnih prvakov so si poleg osvojenega prvenstva priigrali tudi nagradi za najboljšega nogometaša in najboljšega mladega nogometaša sezone 2023/2024 v Sloveniji.