Neverjetna drama! Bravo šokiral Olimpijo in v boju za Evropo prehitel Koper.

Zadnji krog prvoligaškega maratona je postregel z razburljivim dogajanjem do zadnje sekunde. Bravo je v Stožicah premagal bledo Olimpijo (1:0) in dobil bitko za četrto mesto. S tem je poskrbel za najboljši dosežek v zgodovini kluba, od usode glede pridobitve licence in razpleta Rogaške v finalu pokala pa bo odvisno, ali bo četrto mesto peljalo tudi v Evropo. Koper in Maribor sta se razšla brez zmagovalca (1:1), kanarčki pa so v izdihljajih maratonskega srečanja na Bonifiki, trajal je kar 105 minut, po posredovanju VAR ostali brez kazenskega strela. V soboto si je Rogaška zagotovila osmo mesto, Radomljane čakajo dodatne kvalifikacije proti Nafti, zadnjeuvrščeni Aluminij pa zapušča prvo ligo. Kralj prvoligaških strelcev je postal napadalec Celja Aljoša Matko (18 zadetkov).

1. SNL, 36. krog:

Nedelja, 19. maj:

Wisdom Sule, asistenco pa je po protinapadu prispeval Luka Vešner Tičić. Če bi Koprčani premagali vijolice, Olimpija pa bi v Stožicah dobila ljubljanski derbi proti Bravu, bi zeleno-beli na lestvici skočili na dragoceno drugo mesto!



V prvem polčasu na ljubljanskem obračunu v Stožicah ni bilo zadetkov. Foto: www.alesfevzer.com



V Stožicah pa se rezultat v prvem polčasu ni spreminjal, tako da navijači Olimpije niso imeli razlogov za zadovoljstvo. V še slabšo voljo jih je spravil Maribor, saj je prek Hilala Soudanija v 42. minuti v Kopru izenačil na 1:1. Po 15. zadetku izkušenega Alžirca v tej sezoni se je še utrdil na drugem mestu, ki zagotavlja kar nekaj evropskih privilegijev.



Hilal Soudani, ki se je v izboru najboljših igralcev 1. SNL SPINS XI zavihtel med tri najboljše, je sklenil sezono pri 15 zadetkih. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com



Občinstvo v Stožicah je zmajem po koncu prvega polčasa namenilo žvižge. Navijaška skupina Green Dragons je na severni tribuni izobesila transparent z napisom ''V klubu cirkus, igralci brez motivacije. Za vikend smo podprli mlade generacije'', ki se nanaša na velik obisk ter bučno podporo privržencev zeleno-belih na sobotni tekmi v Jami, kjer so kadeti Olimpije postali državni prvaki, zbralo pa se je skoraj tisoč gledalcev. Green Dragons so dvoboj z Bravom spremljali brez organiziranega navijanja.

Šiškarje, ki bodo v prihodnji sezoni igrali domače tekme v Stožicah, je v vodstvo popeljal Martin Pečar. Foto: www.alesfevzer.com



Ko je Bravo v 63. minuti povedel z 1:0, sedmi zadetek v tej sezoni je dosegel nekdanji up Olimpije Martin Pečar, že pod 13. asistenco pa se je podpisal najboljši podajalec tekmovanja Matija Kavčič, je bilo žvižgov domačega občinstva v Stožicah še več. Zeleno-beli so skušali izenačiti, a je bila obramba Brava vselej na svojem mestu. Ostalo je tako pri zlata vredni zmagi Brava, ki je s tem dosegel največji uspeh v zgodovini kluba. Ker se je dvoboj v Kopru končal brez zmagovalca (1:1), je namreč mladi ljubljanski klub skočil na četrto mesto, kar bi lahko zagotavljajo celo nastop v Evropi. Olimpija je končala sezono s skromnim izkupičkom, še četrtič zapored so ostali brez zmage.



Koprčani so za las ostali brez četrtega mesta, ki bi lahko potencialno peljal v Evropo. Foto: www.alesfevzer.com



Dvoboj v Ljubljani se je končal bistveno prej kot tisti na Bonifiki, ki ga je zaznamoval maratonski sodnikov podaljšek. Trajal je kar 15 minut, v njem pa je bil sprva Koprčanom upravičeno razveljavljen zadetek za 2:1 zaradi nedovoljenega položaja, nato pa je sodnik sprva po padcu Wisdoma Suleja pokazal na belo točko za gostitelje, a je nato po posredovanju VAR razveljavil odločitev. Ostalo je pri 1:1 in velikem razočaranju v domačih vrstah, ki so tako še drugo sezono zapored ostali brez Evrope.



Lestvica spomladanskega dela 1. SNL:

Maribor 17 11 5 1 37:12 38 Celje 17 9 5 3 32:21 32 Olimpija 17 7 6 4 31:19 27 Rogaška 17 7 4 6 22:24 25 Bravo 17 4 9 4 15:16 21 Domžale 17 6 2 9 23:32 20 Koper 17 4 6 7 20:24 18 Mura 17 4 6 7 21:28 18 Radomlje 17 3 7 7 15:19 16 Aluminij 17 3 4 10 16:37 13

Palčič obesil nogometne čevlje na klin

Matej Palčič je v preteklosti nosil tudi mariborski dres in v njem osvojil veliko lovorik. Foto: Grega Valančič/Sportida Branilec Kopra Matej Palčič, nekdanji nogometaš Maribora, je v nedeljo sklenil nogometno kariero. ''Odločil sem se že pred časom. Zaključujem študij fizioterapije, takoj po diplomi bom opravil pripravništvo in šel delat. Soigralci so bili presenečeni, a so me vendarle razumeli in videli mojo drugo strast. Mislim, da me vsi podpirajo,'' je pojasnil izkušeni 30-letni branilec, ki je v 1. SNL zbral 226 nastopov.

Rogaška osma, Radomljani deveti, Aluminij zadnji

Hrvaški napadalec Patrik Mijić je spomladi v 1. SNL dosegel kar 11 zadetkov. Izbran je bil tudi v idealno enajsterico 1. SNL v izboru Spins XI. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Na treh sobotnih tekmah, ki so odločale o vrstnem redu v spodnji polovici razpredelnice, se je najprej zatresla mreža v Murski Soboti. Rogaška je za vodstvo potrebovala le štiri minute, že 11. zadetek v tej sezoni, prav vse je dosegel v spomladanskem delu, je prispeval vroči Hrvat Patrik Mijić.

Zadnjeuvrščene Kidričane je v dodatno slabo voljo spravil mladi zvezni igralec Domžal Edin Krupić, ki je v 19. minuti zatresel mrežo Aluminija in pomlajeno zasedbo rumene družine popeljal v vodstvo. To je bila novica, ki so jo zagotovo z zadovoljstvom sprejeli v taboru mlinarjev, neposrednih tekmecev Aluminija v boju za obstanek.

Trener Radomljanov Darjan Slavic je mlinarje vodil na osmih tekmah. Izgubil je le enkrat, zmagal pa dvakrat, prvoligaški obstanek pa bo lovil v dodatnih kvalifikacijah 23. in 26. maja proti drugoligaškem podprvaku Nafti. Foto: www.alesfevzer.com

Radomljane je še v boljšo voljo spravil mladi napadalec Matej Malenšek, ki je popeljal mlinarje v vodstvo proti prvaku Celju! To mu je uspelo v 29. minuti, malce za tem, ko je strelski prvenec za Domžale v Kidričevem dosegel Luka Karahodžić Dovžan. Sin nekdanje vrhunske alpske smučarke in hokejista je podvojil prednost Domžal, še pred koncem prvega dela pa je Krupić z drugim zadetkom popeljal goste do visokega vodstva s 3:0!

V Murski Soboti je v polno zadel tudi Alen Korošec. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tik pred koncem prvega polčasa je v Murski Soboti padel še en zadetek, v Fazaneriji je mrežo Mure zatresel Alen Korošec in poskrbel, da je na slovenskem obračunu klubov, ki prisegata na črno-belo barvo, zadišalo po zmagi gostov. Rogaška je namreč povedla z 2:0.

Prednost gostov pa se je v 55. minuti na dvoboju v Prekmurju stopila (1:2), za Muro je bil uspešen Amadej Maroša in se razveselil jubilejnega desetega zadetka. Gostitelji so začutili priložnost, Rogaška pa se je zavedala, da bi jo lahko v primeru remija na lestvici prehiteli Radomljani, ki so še dolgo vodili proti Celjanom.

Nato se na treh prvoligaških prizoriščih ni dolgo spreminjal rezultat. Vse do zadnjih minut. Aluminij je v sodnikovem podaljšku prek Sandra Jovanovića poskrbel za častni zadetek, s katerim so Kidričani omilili poraz z Domžalami na 1:3. Kot zadnjeuvrščeni klub 1. SNL se vračajo v drugo ligo, Radomljani, ki so na koncu proti Celjanom osvojili "le" točko, saj je Aljoša Matko v tretji minuti sodnikovega podaljška izenačil na 1:1 in dosegel 18. zadetek v tej sezoni, s katerim je prevzel vodstvo na lestvici najboljših strelcev tekmovanja, pa si bodo skušali obstanek zagotoviti v dodatnih kvalifikacijah.

Aljoša Matko je z zadetkom na tekmi v Domžalah skočil na samostojno prvo mesto na lestvici strelcev. V tej sezoni je zatresel mreže prav vsem devetim tekmecem. Foto: www.alesfevzer.com

Rogaška je zadržala prednost v Murski Soboti ter si zagotovila svežo porcijo pozitivne energije pred zgodovinskim izzivom, petkovim finalnom pokalnega tekmovanja v Stožicah, kjer se bo za lovoriko (morebiti pa celo tudi Evropo) potegovala proti drugoligašu Gorici. Nato pa pogledi ne bodo več usmerjeni na igrišče, ampak se bo nestrpno pričakovala odločitev licenčne komisije NZS, ki bo po pritožbi Rogaške odločila o tem, ali bodo črno-beli prejeli tekmovalno licenco za nastop v 1. SNL v prihodnji sezoni (domače tekme bi igrali v Velenju oziroma Krškem) in morebiti tudi Evropi.

