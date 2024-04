V finalu slovenskega pokalnega nogometnega tekmovanja se bosta tretjič pomerila prvoligaški in drugoligaški klub. To bosta presenetljivo Rogaška in Gorica. Oba sta se v finale uvrstila po izvajanju kazenskih udarcev! Na četrtkovem srečanju v Murski Soboti je sicer bolje začela Mura (1:0), sledil je preobrat Rogaške v režiji Hrvata Patrika Mijića (1:2), nato pa je rezultat na 2:2 izenačil Robert Čakš. Na Fazaneriji se rezultat ni več spreminjal do konca podaljša, po strelih z bele točke pa so se zgodovinskega uspeha veselili gostje iz Rogaške Slatine. Pokalni prvak bo 24. maja v Ljubljani osvojil lovoriko, a si tudi priigral nastop v Evropi, kjer ga čakajo najmanj štiri tekme!

Pokal Slovenije, polfinale:

Četrtek, 25. april:

Tudi drugi polfinalni obračun se je končal šele po strelih z bele točke. Na Fazaneriji se je najprej smejalo gostiteljem. Muro je v 20. minuti popeljal v vodstvo izkušeni Amadej Maroša, a se gostje iz Rogaške Slatine niso predali.

Amadej Maroša je v 20. minuti popeljal Muro v vodstvo. To je bil njegov deseti zadetek za črno-bele v tej sezoni, ki pa Muri ni pomagal do preboja v finale. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sodnik Slavko Vinčić je najprej razveljavil njihov zadetek zaradi prekrška v napadu, v izdihaljajih prvega polčasa pa pokazal na belo točko. Najboljši strelec Patrik Mijić, ki si je pred tem priigral kar nekaj priložnosti, je prevzel odgovornost. Njegovo namero je prebral vratar Mure Klemen Mihelak in ubranil strel, a se je žoga odbila do Hrvata, ki jo je v drugo le spravil v mrežo. Tako se je prvi polčas polfinalnega obračuna v Murski Soboti, ki ga je v živo spremljal tudi Zlatko Zahović, končal z 1:1.

Dvoboj v Murski Soboti spremlja tudi Zlatko Zahović. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Tudi v drugem polčasu ni manjkalo zadetkov. Sprva je goste iz Rogaške Slatine osrečil Patrik Mijić in z drugim zadetkom popeljal Drobnetovo četo do vodstva z 2:1. Tekma z ogromnim vložkom, zmagovalcu se nasmihata tako pokalna lovorika kot tudi nastop v Evropi (in to najmanj na štirih tekmah), je postregla z dinamičnim nadaljevanjem.

Robert Čakš je sredi drugega polčasa izenačil na 2:2 in izsilil podaljšek. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Gostitelji so prek Roberta Čakša v 66. minuti izenačili na 2:2. Rezultat se do konca rednega dela ni več spreminjal, tako da je sledil podaljšek. Čeprav sta si ekipi priigrali nekaj priložnosti, v strelih na gol pa je prevladovala Rogaška (25:9), je ostalo pri 2:2. Tako so o zmagovalcu odločali kazenski streli.

Ajdin Mulalić je ubranil strel Robertu Čakšu, Rogaška je izločila Muro in se uvrstila v zgodovinski finale, kjer bo favoritinja proti Gorici. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Loterija 11-metrovk se je bolje začela za gostitelje. Vratar Mure Klemen Mihelak je ubranil strel Thalissonu. Mura je bila še v prednosti po uspešnih strelih Sandija Nuhanovića in Matica Maruška, ko pa je Nikola Jovičević zadel vratnico, se je Rogaška vrnila v igro. Po zapravljenem strelu Thalissona ni več zapravila niti ene najstrožje kazni. Drug za drugim so zadeli v polno Antonio Majcenić, Luka Kambić, Patrik Mijić, Cene Kitek in Marko Prenkpalaj, pri gostiteljih pa sta bila uspešna Žan Trontelj in Leard Sadriu (resda v drugem poizkusu, saj je sodnik zahteval ponovno izvedbo, v prvo pa je Ajdin Mulalić ubranil strel legionarju iz Kosova) je zadel, nato pa je nekdanji vratar Domžal v šesti seriji ubranil strel Robertu Čakšu in popeljal Rogaško do zgodovinskega uspeha. Ob osvojenem pokalu, v finalu jo čaka Gorica, bi si zagotovila tudi nastop v Evropi. In to ne le v kvalifikacijah za konferenčno ligo, ampak celo kvalifikacijah za evropsko ligo, kar ponuja najmanj štiri evropske tekme.

Rogaška je 16. klub, ki si je v obdobju državne samostojnosti zagotovil nastop v sklepnem dejanju pokalnega tekmovanja. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Gorica prvi pokalni finalist

Miran Srebrnič je pokal osvajal že kot nogometaš Gorice. Tokrat se lahko 24. maja vpiše v zgodovino kot prvi trener, ki je do pokalne lovorike popeljal drugoligaša. Foto: Mario Horvat/Sportida Polfinalni obračun drugoligašev je dobila Gorica, sicer že trikratna pokalna zmagovalka. Izenačen boj, v katerem so bili za odtenek konkretnejši domači, se je končal šele po streljanju enajstmetrovk. Te so odločile, da bo novogoriška zasedba tretji drugoligaš v pokalnem finalu po Aluminiju 2002 in Nafti 2020. Gorica je na poti do polfinala izločila Brda, Vipavo, Domžale, Jesenice in Radomlje, Beltinci pa Tromejnik, Slatino, Gančane, Ljutomer in Ilirijo.

V prvem polčasu sta imeli obe ekipi nekaj priložnosti, dotlej najlepšo pa je imel v 37. minuti Haris Kadrić, ki je prišel pred Domna Zvera, a je bil beltinški vratar uspešnejši. V 43. minuti pa so gosti povedli. Po lepi podaji Luke Pihlerja v kazenski prostor je iz bližine zadel Gašper Černe za 1:0. V 57. minuti so bili Novogoričani spet nevarni pred vrati tekmecev, iz bližine je poskusil Darius Jalinous, spet pa se je izkazal Zver. Toda dve minuti pozneje je po kotu iz bližine izid poravnal Kadrić. V 74. minuti je Jan Bruno Kralj poskusil s strelom na drugi strani, vendar je bil Alen Jurca pozoren.

Le malce zatem je Luka Marjanac za malo zgrešil vrata Beltincev, Kralj je na drugi strani streljal prešibko v 82. minuti, v šesti minuti sodniškega dodatka je bil premalo odločen pri strelu še Kalani Almeida, tako da so sledili podaljški. V teh je Marjanac v 94. minuti zapravil prvo lepo priložnost, ko je namesto strela neuspešno iskal enajstmetrovko, v 105. pa je Almeida za las zgrešil cilj.

V uvodu drugega dela podaljška so zagrozili tudi Beltinčani, ki še nimajo pokalne lovorike, sledila je še peščica obetavnejših akcij, a nobena ni bila dovolj dobra za novo spremembo izida. Sledili so streli z enajstih metrov, pri katerih so bili uspešnejši domačini. Ti so zadeli vseh pet strelov, zadnjega Marjanac, pri gostih pa je zgrešil Kralj, ko je žogo poslal čez gol.

Mura Nona v finalu proti Ljubljani



Nogometašice Mure None so v Murski Soboti ugnale Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nogometašice Mure None in Ljubljane so finalistke 25. sezone ženskega pokala. Mura je na domačem igrišču v Fazaneriji premagala ljubljansko Olimpijo z 1:0 (1:0), Ljubljana pa Dravo s 6:0 (1:0). Finale bo 23. maja v Stožicah.



Mura Nona, branilka naslova in desetkratna pokalna prvakinja, je v bolj ali manj izenačenem prvem polčasu proti Olimpiji povedla v 37. minuti. Takrat so domačinke z desne strani zadele nasprotno vratnico, od te pa se je žoga odbila v Jono Javorič, ki je tako nespretno poskrbela za avtogol.



Tudi v drugem delu sta ekipi kazali enakovredno predstavo, v kateri pa so manjkali kakovostni zaključki, tudi v zadnjih desetih minutah tekme, ko so bile konkretnejše Ljubljančanke. Nekajkrat je sicer morala posredovati tudi domača vratarka Iva Kocijan, ki pa ni imela težkega dela.

Pokal Slovenije, polfinale:

Sreda, 24. april:

Četrtek, 25. april: