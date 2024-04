V živo: Celjani se lahko še približajo naslovu, Maribor z zanesljivo zmago potrdil Evropo

Do konca prvoligaškega maratona je še pet krogov in že zdaj je jasno, da 32. krog še ne bo dal državnega prvaka. Olimpija je v soboto namreč še tretjič to sezono visoko premagala Aluminij. Če bi izgubila, bi imeli Celjani, ki se pravkar merijo z Domžalami, danes že zaključno žogico. Tako pa bo v naslednjem krogu tekma Celje – Olimpija še štela. Na uvodni nedeljski tekmi je Maribor s 3:0 premagal Rogaško in potrdil vsaj tretje mesto in s tem Evropo. Za Olimpijo zdaj zaostaja le še štiri točke. Pestro je v boju za obstanek, kjer sta v najslabšem položaju Radomlje in Aluminij. Mlinarji ostajajo zadnji, saj jih je na prvi tekmi kroga z 2:1 premagala Mura.

1. SNL, 32. krog:

Nedelja, 21. april:

Nogometaši Maribora so pred tribunami praznega Ljudskega vrta - so se pa navijači vijolic znova zbrali na južni ploščadi - s 3:0 premagali Rogaško in si zagotovili vsaj tretje mesto v slovenskem prvenstvo, v igri pa je tudi drugo, saj za Olimpijo zaostajajo zgolj štiri točke.

Rogaška je sicer v Mariboru predvsem v prvem polčasu imela nekaj priložnosti, še najlepšo Oliver Kregar, ki je z lepim strelom stresel okvir vrat, a večino časa so bile niti igre v rokah domačih. Pri teh je bil zelo razpoložen Hilal Soudani, ki je že v šesti minuti s strelom z roba kazenskega prostora zaposlil vratarja Ajdina Mulalića, v 38. minuti pa je njegov strel po podajah Josipa Iličića in Jana Repasa za malo zgrešil cilj. Tudi v sodnikovem dodatku je Iličić lepo zaposlil Alžirca, a je Mulalić odlično zaustavil njegov poskus, tako da sta moštvi na odmor odšli z 0:0.

Se je pa drugi polčas začel po željah vijolic.V 49.minuti je v kazenski prostor utekel Repas, podal do Arnela Jakupovića, ta pa je v gneči pred golom spretno zadel za vodstvo. Najboljši strelec slovenskega prvenstva je vknjižil 16. letošnji zadetek, sicer pa skupno 50. Pritisk Maribora se je stopnjeval, le nekaj trenutkov zatem je do priložnosti za zvišanje prišel kapetan Martin Milec, a gola ni bilo. Je pa Mulalić klonil drugič v 70. minuti, ko je najprej preprečil avtogol Toure Diabyja, do odbitka so prišli domači, Soudani je s peto podal do Jana Repasa, ta pa z bližine zadel za 2:0. Deset minut pozneje so po prekršku nad Soudanijem v kazenskem strelu Mariborčani prišli do 11-metrovke, uspešno jo je izvedel Iličić in postavil končnih 3:0.

V Celju še ne bodo odprli penine

Če bi bila Olimpija neuspešna proti Aluminiju, bi lahko v knežjem mestu spremljali nogometno veselico, a so jo Ljubljančani vsaj za nekaj dni prestavili. Mesto, ki je bolj poznano po navijaški strasti do vrhunskega rokometa, bi lahko še drugič v zadnjih štirih letih pozdravilo naslov nogometnega prvaka. Izbranci Damirja Krznarja, ki je sredi jesenskega dela nasledil Alberta Riero, si bodo naslov lahko zagotovili prihodnji teden, ko bodo v knežje mesto prišli prav Ljubljančani.

Celjanom se nasmiha drugi naslov državnega prvaka v zgodovini kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Rumena družina se je s četrtkovo zmago nad Koprom (1:0) oddaljila od najbolj kritičnih mest, tako da je vse bližje zagotovitvi obstanka. Tako bi se lahko v boj in dokazovanje z najboljšim slovenskim prvoligašem spustila sproščeno. Nenazadnje je letos že dokazala, da ima igro, ki povzroča težave Celju. Celjani so namreč letos izgubili le enkrat, le na gostovanju v Domžalah (1:2). To je bil eden izmed redkih veselih trenutkov za Dušana Kosića, ki pa se je nato zaradi skromnih rezultatov poslovil od Domžal.

Obračun za četrto mesto na Bonifiki

V zadnjem dejanju 31. kroga se bosta na Bonifiki zvečer pomerila Koper in Bravo. To bo neposreden obračun za četrto mesto, ki pa v tej sezoni ne prinaša evropske vozovnice. Kanarčki so bili pod vodstvom Oliverja Bogatinova na prvih treh tekmah neporaženi, nato pa klonili v Domžalah. Sodeč po rezultatih v zadnjih sezonah je favorit Koper, saj je Bravo na zadnjih desetih medsebojnih tekmah z edinim primorskim prvoligašem zmagal le enkrat. Nazadnje je Koper premagal pred slabima dvema letoma, na naslednjih petih srečanjih pa mrežo kanarčkov zatresel le enkrat.

Pred dvema letoma sta se Koper in Bravo potegovala za naslov pokalnega zmagovalca, boljši so bili kanarčki, tokrat ju čaka obračun za četrto mesto v 1. SNL. Foto: Grega Valančič/Sportida

V zadnjem obdobju so izbranci Aleša Arnola izrazito neuspešni v 1. SNL. Odkar so se spustili v odkrit dvoboj z Mariborom za evropsko tretje mesto, so doživljali bolj ali manj zgolj neuspehe. Na petih tekmah so osvojili dve točki in to ravno proti slovenskima velikanoma, Olimpiji in Mariboru. Ravno remi proti vijolicam bi lahko tabor Šiškarjev napolnil s samozavestjo, ki so jo izžarevali večji del sezone, spomladi pa je izpuhtela. Bravo še vedno vztraja v boju za četrto mesto, ki bi predstavljal najboljši dosežek v kratki zgodovini kluba, to mesto pa še kako zanima tudi Koper, pri katerem je v najboljši strelski formi Francoz Timothe Nkada.

Drugič v sezoni Olimpija Aluminiju zabila pet golov

Olimpija je v soboto visoko odpravila Aluminij. Pri branilcih naslova sta tekmo izpustila Admir Bristrić in Justas Lasickas, ki bo zaradi prekrška nad Svenom Šoštaričem Karićem po odločitvi disciplinskega sodnika NZS manjkal na treh tekmah. V uvodnih 15 minutah so bili zmaji v krču, po prvem golu pa so se le sprostili. V 19. minuti je globinsko podajo v kazenski prostor poslal Agustin Doffo, Ivan Durdov je bil sicer na meji prepovedanega položaja, a je VAR potrdil, da je bilo vse v redu. Streljal je po diagonali v nasprotni vratarjev kot in zadel za 1:0. Pet minut pozneje je okvir vrat s skoraj 30 metrov stresel Marcel Ratnik, odbitek pa je neuspešno skušal s škarjicami v gol spraviti Durdov. Kidričani so imeli nekaj priložnosti, a je ob polčasu ostalo 1:0.

Timi Max Elšnik in soigralci so celjsko slavje vsaj prestavili. Foto: www.alesfevzer.com

Lan Jovanović je skušal žogo potegniti ven iz mreže. Foto: www.alesfevzer.com Še en strel z velike razdalje je na začetku drugega polčasa vendarle vodil k podvojitvi prednosti domačih. Peter Agba je udaril z več kot 20 metrov in spet se je stresel okvir vrat. A se je žoga odbila v hrbet vratarju Lanu Jovanoviću, od tega pa v mrežo. Sicer je mladi vratar skočil, segel za žogo in jo izvlekel iz gola, a je ta vendarle s celotnim obsegom prečkala golovo črto. Kot že nekajkrat to sezono je Kidričanom v zaključku padla zbranost in Olimpija je z drugim golom Durdova prišla do neulovljive prednosti 3:0. In se pri tem ni ustavila, zadela sta še Marko Brest, nekdanji član Aluminija, in Pedro Lucas. Odločitev o prvaku je prestavljena vsaj še za en krog. Zoran Zeljković je tako pol ure pred koncem zamenjal in nekaj počitka namenil trem ključnim igralcem Raulu Floruczu, Timiju Maxu Elšniku in Davidu Sualehu. Že v Kidričevem je Olimpija to sezono enkrat zabila pet golov.

Mlinarji ostajajo zadnji, Mura na varnem

Na prvi tekmi kroga so Muraši gostovali in zmagali v Domžalah pri zadnjih Radomljah. Foto: www.alesfevzer.com

Darjan Slavic je v Radomlje prišel iz Mure. Foto: www.alesfevzer.com Dvaintrideseti krog se je začel v Domžalah. Zadnjeuvrščene Radomlje so zlata vredne točke v boju za obstanek lovile proti Muri. Neuspešno. Gostitelje je pred kratkim prevzel Darjan Slavic, ki odlično pozna Muro, kjer je delal pred tem. Črno-beli se že zdijo varni za obstanek v ligi in se z vsaj enim očesom gotovo ozirajo proti četrtku, ko jih čaka "dvoboj leta", polfinalni pokalni spopad z Rogaško. Mura je dobila dobro novico že pred tekmo z Radomljami, v prvi postavi jo je prvič po težki poškodbi iz sredine lanskega leta začel Kai Cipot.

Mura je zmagala z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com Muraši so izkoristili že prvo priložnost na tekmi. V sedmi minuti si je Ognjen Gnjatić privoščil napako, žogo mu je odvzel Ben Cottrell, ta pa je prišla do osamljenega Amadeja Maroše, ki je iz roba kazenskega prostora s pomočjo vratnice zadel za vodstvo. V 38. minuti so Radomljani izid poravnali. Poskus Madžida Šošića iz prostega strela na robu kazenskega prostora je Klemen Mihelak odbil v prečko, tudi poskus Mosesa Barnabasa je končal v prečki, žogo pa je v gol v tretje le spravil Uroš Korun. V drugem polčasu je odločila izvrstna menjava trenerja gostov Antona Žlogarja. V igro je poslal Roberta Čakša, ki je v svoji prvi akciji žogo prejel v prazen prostor, jo poslal mimo Gabra Dobrovoljca, nato pa iz oči v oči ugnal Emila Velića za novo prednost in tudi zmago Mure.

1. SNL, 32. krog:

Sobota, 20. april:

Nedelja, 21. april:

Lestvica: