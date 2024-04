Kazni za Maribor, Muro in Bravo

Maribor bo moral odšteti 350 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Zaradi kartonov bosta morala denarno kazen plačati tudi Bravo (300 evrov) in Mura (360 evrov). Zaradi udarca in posledičnega rdečega kartona bo moral nogometaš črno-belih Žiga Kous počivati tri tekme.

Nogometaš Olimpije Justas Lasickas bo zaradi grobega posredovanja in posledične izključitve na derbiju z Mariborom na zaostali tekmi 26. kroga prav tako počival tri tekme, je še določil disciplinski sodnik NZS.

