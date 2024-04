Besede Roka Kronavetra, ki ne bodo všeč Olimpiji

Nenavadno se sliši, a Maribor je nazadnje v Stožicah premagal Olimpijo pred slabimi petimi leti! Takrat je bil junak srečanja Rok Kronaveter. Dosegel je dva zadetka in nekdanje izbrance, številne izmed njih je pred tem popeljal do dveh naslovov prvaka, spravil v slabo voljo. Pred večnim derbijem smo ga poklicali na Štajersko. Njegove napovedi se v taboru ljubljanskega kluba ne bodo najbolj razveselili.

Kaj počne danes Rok Kronaveter? Ujeli smo ga ravno v Mariboru. "Ob sredah imamo ravno prosto, tako da sem doma," nam je pojasnil nekdanji slovenski reprezentant, ki pri 37 letih še ni rekel zadnje nogometu. Nastopa v tretji avstrijski ligi, kjer brani barve Allerheiligena. V zadnjem obdobju mu ne gre najbolje, sladkosti zmage ni izkusil že več kot mesec dni, a v klubu iz tega ne delajo drame.

"Cilj, to je obstanek v ligi, bomo zagotovo izpolnili. Je pa to nepredvidljiva liga, v kateri lahko vsak premaga vsakogar. Saj ne, da bi jo jemal z rezervo, še vedno mi takšna liga predstavlja izziv, a vendarle se pozna, da to ni več pravi profesionalni nogomet," je po obdobju, ki ga je prebil pri največjih slovenskih klubih, občutil določen padec kakovosti.

Pri 36 letih se je odločil, da bo nadaljeval kariero v Avstriji. Sprejel je ponudbo tretjeligaškega kluba Allerheiligen. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ima pa igranje v tretji avstrijski ligi tudi prednosti. Njegov klub ni daleč stran od meje, tako da mu vožnja iz Maribora ne vzame veliko časa. Urejeno je tudi glede financ, po tem Avstrijci že dolgo slovijo. "Finančno se lahko prejemki primerjajo z nekaterimi slovenskimi prvoligaškimi klubi. Vse je urejeno. Je pa res, da največ Slovencev igra še v nižjih avstrijskih ligah, kjer lahko resnično igrajo za dušo. Tam je tudi manj treningov. Sam tega nisem želel," želi imeti opravka z malce težjo konkurenco od tiste, ki vlada v četrtih ligah.

Soigralci so se nanj navadili, izkazujejo mu spoštovanje, sam pa ohranja strelsko formo. Zlasti ob prekinitvah, kot so prosti streli. "Zelo lepo so me sprejeli. V Avstriji želim ostati še leto ali dve, potem pa bom glede na mojo starost verjetno zaključil pot," se je dotaknil prihodnosti. O tem, da bi se vrnil v Slovenijo in spet zaigral v 1. SNL, ne razmišlja. Pravzaprav sploh ni prejel nobene ponudbe, ob kateri bi lahko resneje razmislil. "Je pa res, da se je takrat, ko greš iz profesionalnega v amaterski nogomet, težje vrniti. V slovenski prvi ligi se vendarle igra na hitrost in višjo stopnjo fizične pripravljenosti," se bo o tem, kako se igra v 1. SNL, dobro prepričal tudi na današnjem večnem derbiju.

Kronaveter: Slovo ni bilo najlepše, a ...

Ko mu je lani potekla pogodba z Mariborom, se je poslovil od vijoličnega dresa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Stožicah se bosta udarila dva njegova nekdanja kluba. Z obema je stkal posebno vez. Olimpiji je po nepozabnih uspešnih strelih z bele točke v Velenju in Domžalah pomagal do dveh državnih naslovov ter tudi oblekel dres članske izbrane vrste, prvak pa je postal tudi z Mariborom, nogometnim ponosom iz njegovega rojstnega mesta, s katerim pa se je lani razšel. Njegov odhod ni bil najlepši, navijači Maribora so prepričani, da bi si igralec njegovega kova zaslužil več, a Kronaveter, ki lani ni skrival razočaranja, tega noče več pogrevati.

"Takrat je pač padla odločitev, s katero si se moral sprijazniti. Slovo ni bilo najlepše, a sem se v svoji nogometni karieri navadil na vse. Se pa še vedno počutim sposobnega igrati na tej ravni," je dodal. Če bi ostal, bi skupaj z Josipom Iličićem in Hillalom Soudanijem sestavljal atraktiven trojec "veteranov", ki imajo skupaj več kot sto let in so v karieri doživeli ogromno lepega.

V Stožicah pričakuje zmago Maribora

Josip Iličić je igralec po njegovem okusu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Preseneča ga statistika zadnjih večnih derbijev. Na zadnjih petih je denimo vedno zmagal gostitelj, Olimpija pa je na zadnjih osmih domačih večnih derbijih v Stožicah osvojila kar 22 od možnih 24 točk. Razlika v zadetkih na teh tekmah pa znaša 12:2. "Preseneča me, da je tako. Olimpiji v zadnjih letih to res uspeva, a je danes situacija drugačna. Maribor je po menjavi trenerja v nekem naletu. Imajo pravega vodjo na igrišču, Jojota, in trenutno igrajo res dobro," ga spremlja šesti čut, da bi se lahko danes prekinila neugodna tradicija za Maribor.

"Pričakujem zmago Maribora. To pa zato, ker je v boljši formi od Olimpije. Če bi Maribor zmagal, bi se približal Olimpiji na štiri točke zaostanka. In bi bilo v boju za drugo mesto še zanimivo," se zaveda, da se že tako vsak večni derbi igra za svoj čar, prestiž in navijače, ta pa bo imel še dodaten motiv, saj želi biti na koncu sezone vsak uvrščen pred največjim rivalom.

Ko je Maribor nazadnje v Stožicah premagal Olimpijo, je dosegel Rok Kronaveter dva zadetka. To je bil njegov prvi večni derbi v dresu vijolic. Foto: Grega Valančič/Sportida

Maribor je pravzaprav nazadnje premagal Olimpijo v gosteh pred petimi leti (4:2). Takrat je Kronaveter dosegel dva zadetka. "Ponavadi je tako, da proti klubu, kjer si igral prej, dosežeš kakšen ključen zadetek. Te tekme se dobro spomnim. Odlično smo začeli, povedli z 2:0, imeli še nekaj priložnosti, nato je sledil šok, saj je Olimpija izenačila na 2:2. Na koncu pa smo le izkoristili priložnosti. Bili smo nevarnejši, imeli igro in zmagali. Ni pa lepo videti, da je od te zmage minilo že toliko let," se je zamislil, saj je Maribor po tej tekmi na osmih gostovanjih v Stožicah osvojil le še točko.

Postavi Olimpije in Maribora na večnem derbiju 28. septembra 2019: Olimpija : Maribor 2:4 (1:2) Olimpija: Vidmar, Šme (od 46. Boakye), Samardžić, Maksimenko, Jurčević, Tomić, Putinčanin (od 46. Valenčič), Čekiči (od 71. Lupeta), Menalo, Savić, Vukušić Maribor: Pirić, Viler, Peričić, Mitrović, Klinar, Cretu (od 90. Dervišević), Pihler, Požeg Vancaš, Kronaveter, Hotić (od 59. Mešanović), Zahović (od 76. Tavares)

Na tisti tekmi je Kronaveter spretno izkoristil veliko napako nekdanjega soigralca Nejca Vidmarja. "Napake se dogajajo, tudi na večjih tekmah. Ni enostavno, ko jih narediš. Sploh Nejcu, ki je še bolj kot ostali igralci vezan na Olimpijo. V tistem trenutku o tem nisem razmišljal. Izkoristil sem njegovo napako in z malce sreče dal zadetek. Vsak igra za svojo ekipo," se je zasmejal.

Pri Milanu Mandariću niso nikdar zamujale plače

Tako ga je poljubil predsednik Milan Mandarić po tem, ko je Olimpija po zaslugi zadetka Roka Kronavetra v sezoni 2017/18 postala državni prvak. Foto: Vid Ponikvar Kar se tiče tedanje ekipe Maribora, sta izmed tistih, ki so sodelovali pri zadnji zmagi vijolic v Stožicah, člana zasedbe le še dva. Aleks Pihler in Nemanja Mitrović. "Dosti se jih je zamenjalo. Pa tudi onadva ne bosta igrala vidne vloge."

S tem je še huje pri Olimpiji. Iz tiste postave ni pri zmajih več nikogar, ki bi vztrajal v klubu vse do danes. "Te menjave so postale pri Olimpiji že nekaj normalnega. Novih igralcev Olimpije niti ne poznam tako dobro, imajo pa določeno kakovost. Vseeno je tista ekipa, ki je osvojila naslov prvaka, po kakovosti boljša od te," smatra Kronaveter. Nekdaj so mu navijači Olimpije, preden je prišlo do ohladitve ljubezni, skandirali "Krona Žabar".

Kar se tiče zdajšnje Olimpije, dobro pozna trenerja Zorana Zeljkovića, ki ga smatra za perspektivnega stratega. Svojčas sta bila tekmeca. Ne le na slovenskih igriščih, temveč tudi madžarskih. Želi si, da bi mu dali na voljo več časa. "Trenerjem v Sloveniji dajejo na voljo premalo časa, da bi dokazali svojo kvaliteto."

Navijači Olimpije so se v zadnjih letih navadili na domače zmage nad Mariborom. Kako bo danes? Foto: Vid Ponikvar

Ko je branil barve Olimpije, je bil prvi mož kluba Milan Mandarić. "Pri njem niso plače nikoli zamujale. Novega vodstva ne poznam, tako da težko komentiram te zadeve, kolikor pa sem izvedel, ni vse bajno in kakšne plače tudi zamujajo. Je pa Olimpija pod tem vodstvom tudi naredila največji uspeh v Evropi, tako da je težko ocenjevati. Za dobrobit slovenskega nogometa je najboljše, da so stvari urejene in se lahko igralec osredotoča le na igrišče."

Za uspehe Celja je najzaslužnejši Riera

Albert Riera je popeljal Celjane na vrh lestvice, nato pa ga je na celjski klopi nasledil Damir Krznar. Ravno tisti strateg, ki se je lani poleti odrekel Kronavetru. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com V tej sezoni pogled na lestvico sporoča in potrjuje, da so v 1. SNL najboljši Celjani. "Zasluženo so na vrhu. Moramo pa vedeti, da je vse skupaj postavil trener Riera. Igro je dvignil na višjo raven. Njegov naslednik pa je izkoristil potencial in zadev ni veliko spreminjal. Zato gredo največje zasluge Rieri. Krznar je ohranil podoben način igre. Zakaj pa bi menjal sistem, če deluje? Potem ga je bolje ohraniti in mogoče še malce dodati, a bolj ali manj je to sistem Riere," največ zaslug za šampionsko sezono namenja Albertu Rieri.

Ravno Špancu, ki mu je lani kot trener Olimpije preprečil, da bi osvojil zadnjo lovoriko v Sloveniji. Pokal. No, verjetno bi ga, če bi mu takratni trener Damir Krznar v Celju v zadnji minuti dovolil izvajanje najstrožje kazni, a se je na srečo Olimpije takrat odločil za Marka Tolića.

Kronaveter se bo torej kaj kmalu poslovil od zelenic. Poslovilne tekme ne načrtuje. "Glede na to, kar sem dal Olimpiji in Mariboru, bi si jo verjetno zaslužil, a o tem nisem razmišljal. Zdaj je tudi že prepozno," je dejal. Foto: Žiga Zupan/Sportida