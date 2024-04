Olimpijo reši le še čudež, Maribor pogreša Zlatka Zahovića

Napočil je trenutek za največji dogodek, kar ga premore slovenski klubski nogomet. Spopadla se bosta največja kluba, ki pa v tej sezoni ne moreta slediti ritmu vodilnega Celja, tako da jima preostane le časten boj za drugo mesto. Veliko bolje kaže Olimpiji, ki bo danes računala na prednost domačega igrišča, a imajo svoje načrte tudi Mariborčani. Spomladi so v boljši formi od zmajev, na čelu s prvim strelcem lige Arnelom Jakupovićem napovedujejo boj za vse tri točke. Te so na večnih derbijih še posebej sladke, a lahko goste skrbi podatek, da v Stožicah niso zmagali vse od leta 2019. Odkar je NK Maribor zapustil Zlatko Zahović, so vijolice na osmih gostovanjih pri Olimpiji osvojile zgolj točko, skupna razlika v zadetkih pa znaša 12:2 za Olimpijo. Današnji derbi se bo začel ob 18.30.

Čeprav smo šele sredi aprila, bi bil lahko že kmalu znan novi državni prvak. Če bi zmaji danes izgubili, bi za vodilnimi Celjani še naprej zaostajali 12 točk. Pet krogov do konca sezone. In če bi nato Celjani konec tedna osvojili več točk od Olimpije, bi lahko v knežjem mestu že v nedeljo proslavljali naslov državnega prvaka. Kar štiri kroge pred koncem. Zmaje sicer konec tedna čaka prvenstvena tekma v soboto z Aluminijem, dvoboj bo odigran v Stožicah, Celje pa dan pozneje gosti Domžale.

Če Olimpija danes ne bi premagala Maribora, v soboto pa Aluminija, bi lahko Celjani z uspešno predstavo proti Domžalam postali državni prvaki že v nedeljo. Foto: Grega Valančič/Sportida

Zmaji bodo naredili vse, da ostanejo vsaj teoretično v boju za kanto najdlje, kar je mogoče. Z današnjo zmago se lahko Krznarjevi četi približajo na devet točk, nato pa v zadnjih petih krogih potrebujejo manjši čudež, saj bi morali Celjani, ki so v tej sezoni do zdaj izgubili zgolj trikrat, do konca prvenstva doživeti še najmanj tri poraze. Vključno na derbiju z Olimpijo, ki bo v knežjem mestu gostovala 28. aprila (33. krog).

Olimpija bi morala predzadnjič v tej sezoni že pred mesecem dni gostiti večnega rivala iz Maribora, a je bila tekma 26. kroga, s tem sta se strinjala oba kluba, prestavljena. V Stožicah so takrat prenaljali travnato površino. Tako se bo današnji derbi igral na neprimerno boljši igralni površini kot bi se sredi marca. Komu bo to bolj odgovarjalo?

Maribor ima najboljšega strelca 1. SNL

Direktor Igor Barišić je nedavno podal javno zaupnico Zoranu Zeljkoviću, ki bo danes prvič vodil Olimpijo na večnem derbiju v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com Zmaji se želijo maščevati vijolicam za poraz na zadnjem večnem derbiju v Ljudskem vrtu (1:3). Na tej tekmi je čar največjega slovenskega derbija kot trener Olimpije občutil Zoran Zeljković in bil priča ponesrečenemu začetku, saj je Maribor že po 22 minutah vodil s kar 3:0.

"Ne maram izgubljati, še posebej ne na derbijih. Zapomnil sem si poraz v Mariboru, ki je bil zame najbolj boleč. Zdaj imamo novo priložnost, da se dokažemo," razmišlja mladi strateg, ki bi se mu v katerih drugih časih "novodobne" Olimpije že pošteno tresel stolček, a mu je vodstvo na čelu z direktorjem Igorjem Barišićem nedavno namenilo javno zaupnico.

Zmaji vedo, da lahko Maribor premagajo le tako, da ne ponavljajo napak, s katerimi so vijolicam na zadnjem derbiju omogočili hitro vodstvo. Na zadnji tekmi so v Domžalah suvereno osvojili tri točke (3:1). Ritem želijo narekovati tudi proti Mariboru, a bodo imeli opravka z neprimerno težjim tekmecem, saj so vijolice v spomladanskem delu večkrat pustile zelo soliden vtis. Nenazadnje imajo v svojih vrstah kot edini v Sloveniji kar dva napadalca, ki sta dosegla dvomestno število zadetkov: prvega strelca 1. SNL Arnela Jakupovića in izkušenega Hillala Soudanija. Drugi bi lahko skupaj z Josipom Iličićem predstavljal veliko nevarnost za igro Olimpije.

Arnel Jakupović želi zadržati prvo mesto na lestvici najboljših strelcev. Danes bo skušal premagati povratnika Matevža Vidovška. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zmaji pogrešajo izkušene znalce, imajo pa po drugi strani standardnega člana Kekove udarne enajsterice, kapetana Timija Maxa Elšnika, ki je že vajen nastopov na polnih Stožicah. Te verjetno danes ne bodo povsem polne, svoje bo naredilo tudi vreme z ekstremnim padcem temperature. Bo pa gledalcev zagotovo več kot na povprečnih tekmah, polna bi lahko bila zlasti sektorja, namenjena organiziranim navijaškim skupinam. "Verjamem, da bo stadion dobro zapolnjen, čeprav je to v Ljubljani težko predvideti. Včasih je nepričakovano poln, kdaj nepričakovano prazen. Želim si, da bi bila kulisa dobra, nogometna," si je zaželel Ante Šimundža.

Ne beži od odgovornosti

Olimpija na zadnji domači tekmi ni navdušila maloštevilnih gledalcev, saj je zgolj remizirala z mlinarji (2:2). Foto: www.alesfevzer.com Zeljković pričakuje organiziran Maribor. "Pod vodstvom novega trenerja so zelo napredovali. Imajo kakovost, se bomo pa v večji meri osredotočili nase," je pohvalil delo stanovskega kolega Šimundže v mestu ob Dravi.

Ljubljančan bo danes uresničil svoje sanje. Prvič, odkar je trener Olimpije, bo v rojstnem mestu vodil zmaje na večnem derbiju. "Živim svoje sanje. Po drugi strani zaradi tega čutim še večjo odgovornost. Javna podpora vodstva me pri tem ne bo uspavala. Želim pozitivne rezultate, zato ne bežim od odgovornosti. Velike stvari pa lahko narediš le dolgoročno. S pravo klubsko vizijo. En posameznik tega ne more narediti, zato se čutim zelo odgovornega. Kot klub bomo morali storiti še marsikaj, da bomo znova dosegali vrhunske rezultate," je še spregovoril o tem, kako Olimpijo, ki v tej sezoni ne bo ubranila dvojne krone, narediti še boljšo.

Prošnja NK Olimpija navijačem, brez alkohola na tribunah B in D Danes bi se lahko v Stožicah zbralo veliko gledalcev. Foto: Sportida "Prosimo vas, da na tekmi spoštujete red in disciplino. Kljub neizmernemu veselju nas čustveni naboj ne sme premagati. Vdori na igrišče in metanje predmetov na zelenico žal ne sodijo na športne dogodke. Sankcije za takšno početje so neizprosne. Prijazno vas pozivamo, da se veselite zgolj in samo na tribunah Stožic in ob tem ne mečete predmetov na igrišče! Prosimo vas, da se držite zgoraj zapisanega ter upoštevate navodila rediteljev in policije," so zapisali pri NK Olimpija ter dodali, da je na današnjem derbiju prepovedano na stadion vnašati prepovedane predmete (vžigalnike, palice, dežnike itd.). Zaradi varnostnih razlogov na tribunah B in D, kjer bodo pripadniki obeh navijaških skupin (Green Dragons in Viole), ne bodo prodajali alkohola.

Šimundža: Nismo tukaj, da presojamo o sodnikih

Ante Šimundža se zaveda, da se lahko Maribor z današnjo zmago približa drugouvrščeni Olimpiji na štiri točke zaostanka. Zmaji do konca sezone v Ljudski vrt prihajajo še enkrat. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Mariborčan Ante Šimundža je v bogati trenerski karieri vodil že ogromno velikih tekem. Na zadnji tekmi vijolic, ko je Maribor v Spodnji Šiški proti Bravu osvojil točko (1:1), ni bil zadovoljen s sojenjem. To, da so bile storjene napake v škodo njegovih izbrancev, je v televizijski oddaji Pod prečko potrdil tudi nekdanji najboljši slovenski sodnik Damir Skomina.

"Dogodke sem videl natanko tako kot g. Skomina. Ko svoje mnenje pove strokovnjak, ki sodi med najboljše sodnike v zgodovini, saj je sodil ligo prvakov na najvišji ravni in imajo njegove besede posebno težo, je to dobrodošla informacija za vse nas, ki si prizadevamo, da bo nogomet v Sloveniji boljši. Ne morem pa govoriti o olajšanju ali jezi. Nismo tukaj, da presojamo o sodnikih, to je v domeni sodniške organizacije. Mi smo odločitve sprejeli in nadaljujemo po naši poti. S svojim obnašanjem lahko le pomagamo sodnikom, da se odkrito pogovarjamo, imamo konstruktivne debate, da bi bili v prihodnje v skupnem sodelovanju boljši. Kot sem dejal že takoj po tekmi, odločitve smo sprejeli, gremo naprej in razmišljamo predvsem o sebi," si želi, da bi se v nogometnem okolju bolj odkrito pogovarjali o sojenju in s tem pomagali sodnikom, da bi bilo v prihodnje čim manj takšnih napak.

Jan Repas je na zadnjem večnem derbiju kar dvakrat zatresel mrežo Olimpije. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Za dvoboj bodo kandidirali vsi razen Andraža Žiniča, ki ima želodčne težave, ter tistih, ki manjkajo že dlje časa. Proti Bravu Šimundža številnim nosilcem igre ni omogočil polne minutaže. Danes bi morali skoraj zagotovo nastopiti od prve minute. "Ne glede na to, katero mesto pred tekmo kluba zasedata na lestvici in v kakšni formi sta, je derbi vedno derbi. To je trenutek, ko se vsa zgodovina pozabi in je najpomembnejši tisti derbi, ki sledi. Težko je v tem dvoboju izpostaviti favorita. Tekmeci so v vlogi gostiteljev in so pred nami na lestvici, za nas pa je najpomembneje, da moramo ustrezno odgovoriti na zahteve derbija. To je tisto, kar si najbolj želim," pred derbijem sporoča Šimundža.

Skoraj pet let od zadnje zmage Maribora v Stožicah

Mariborčane bo danes do boljšega rezultata gnalo tudi spoznanje, da že dolgo niso zmagali v Ljubljani. Skoraj pet let! Zanimivo je, da so po odhodu športnega direktorja Zlatka Zahovića na osmih gostovanjih v Stožicah osvojili le eno samcato točko, razlika v zadetkih pa znaša neverjetnih 12:2 za Olimpijo! Pred tem so na primer zadnji derbi, na katerem je bil na klopi vijolic prisoten tudi legendarni Mariborčan, 28. septembra 2019 dobili s 4:2. Tako so na tisti tekmi dali dvakrat več zadetkov kot na naslednjih osmih gostovanjih v Stožicah, kar je neverjeten podatek. In velik izziv za zdajšnjo generacijo Maribora.

Odkar je Zlatko Zahović zapustil Maribor, vijolice v Stožicah še niso premagale Olimpije. Na osmih tekmah so osvojile le točko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Res že dolgo nismo zmagali v Stožicah. Ob tem je zagotovo drugače, če končaš prvenstvo na drugem ali tretjem mestu. Cilj je, da odigramo sezono uspešno in v ritmu večjega dela pomladi želimo nadaljevati," sporoča Jan Repas. Na zadnjem večnem derbiju je bil junak Maribora, mrežo Olimpije je zatresel kar dvakrat. A takrat se je igralo v Ljudskem vrtu. Ko se igra v Stožicah, Maribor v zadnjih petih letih ni niti pod razno tako uspešen.

Večni derbi se bo začel ob 18.30, na njem bo prvič delil pravico komaj 28-letni sodnik Martin Matoša. Prihaja iz Loga pri Brezovici in je najmlajši slovenski mednarodni sodnik.