V boju za dvojne točke brez zmagovalca, Celje vse bližje naslovu

Na zadnji tekmi 31. kroga slovenskega prvenstva sta se Aluminij in Radomlje, ki se borita za obstanek, razšla brez zmagovalca (1:1). Vodilni Celjani so v Rogaški Slatini zmagali z 2:1 in ohranili visoko prednost 12 točk pred Olimpijo, ki je v gosteh ugnala Domžale (3:1). Maribor je v nedeljo zgodaj remiziral z Bravom (1:1). Enak je bil rezultat v Fazaneriji, kjer sta se pomerila Mura in Koper.

1. SNL, 31. krog:

Ponedeljek, 15. april:

Radomlje in Aluminij sta si priigrala točko, kar pomeni, da sta kluba pri dnu prvoligaške druščine še naprej izenačena s 27 točkami. Ekipi sta ponedeljkov dvoboj odprli z nekaj nepovezane igre, v uvodnih minutah so imeli nekoliko več od igre domači nogometaši. A prvo nekoliko resnejšo priložnost so imeli gostje, ko je Caio Cruz v deseti minuti z glavo po predložku meril čez gol. Tudi v nadaljevanju ni bilo prave igre, ne na eni ne na drugi strani, priložnosti so bile posledično na obeh straneh zelo redke, ekipi sta bili nenevarni pred tekmečevim golom. V 24. minuti je Janez Pišek iz prostega strela meril premalo natančno.

Nekaj več igre je potekalo na polovici Radomelj, Kidričani so se malenkost bolj spogledovali s kazenskim prostorom gostov. Prav domači so nato prvi zadeli, ko je v 31. minuti po predložku Piška za 1:0 z glavo zadel Sandro Jovanović iz prvega resnejšega strela domačih. Do konca prvega dela so bili več pri žogi Radomljani, a je do glavnega odmora ostalo pri minimalnem vodstvu domačih. Ti so sicer imeli še dve priložnosti za povišanje vodstva, poskus Bambe Sussa z glavo je bil prešibak, tako da je Emil Velić žogo brez težav ujel, Stanislav Krapuhin pa se je tik pred koncem znašel sam v kazenskem prostoru, a je z glavo meril čez prečko.

Sandro Jovanović je Aluminij popeljal v vodstvo. Foto: NK Aluminij

V drugem polčasu so gostje krenili po izenačenje, a so bili v prvih minutah nadaljevanja boljši domačini. Po predložku Krapuhina in bloku gostujoče obrambe se je žoga od vratnice odbila v kot. Najlepšo priložnost za povišanje vodstva je imel v 57. minuti Gašper Jovan, ki je sam prišel pred Velića, a je bil ta v dvoboju iz oči v oči uspešnejši. Nekaj trenutkov zatem je imel Aluminij novo priložnost za povišanje prednosti, ko je Velić po predložku iz prostega strela zletel v prazno, a je ostalo pri 1:0.

Nato so na vrsto prišle minute Radomelj, ki so končno bolj pritisnile, a vseeno z nič konkretnejšimi priložnostmi. Rezervist Darly N'Landu je od daleč streljal preveč lahkotno, strel Madžida Šošića je zletel čez vrata, še en rezervist Ivan Krolo pa je deset minut pred koncem prav tako streljal z glavo prek gola.

Tudi nekaj naslednjih minut gostom ni prineslo uspeha, dva strela Šošića sta spet zletela mimo domačih vrat. A vse te priložnosti so le prinesle zadetek, ko je za 1:1 zadel Nino Kukovec. Pred tem je Uroš Korun po predložku iz prostega strela pletel v kazenskem prostoru Aluminija, našel samega Kukovca, ta pa je natančno meril za izenačenje in tudi končni izid dvoboja.

Pestra tekma v Šiški brez zmagovalca

Mariborčani so povedli v 20. minuti. Foto: www.alesfevzer.com Mariborčani, ki so v 14. minuti stresli vratnico, so se v Šiški lahko veselili nekaj minut pozneje. V 20. minuti jih je s prvencem v dresu vijolic v vodstvo popeljal nogometaš iz Slonokoščene obale Etienne Beugre. Ta je po strelu Žige Repasa prišel do odbite žoge v neposredni bližini vrat in z glavo lobal vratarja Matijo Orbanića. Tega je v 29. minuti po odbitku premagal še Maks Barišić, a se je prvič na tekmi oglasil VAR in Matej Jug je zadetek razveljavil.

Le nekaj minut po razveljavljenem zadetku so odgovorili gostitelji, Matej Poplatnik je uspel v kazenskem prostoru podati v sredino, kamor je pritekel Victor Gidado, poslal žogo pod prečko. Nigerijec, ki prav tako vknjižil prvenec, je postavil rezultat prvega polčasa.

Victor Gidado je izenačil na 1:1 in postavil končni izid. Foto: www.alesfevzer.com

Ljubljančanom se je izdatneje zasmejalo v 55. minuti, ko je za Bravo zadel Matej Poplatnik, a je sodnik zaradi prepovedanega položaja gol razveljavil. Identično zgodbo smo doživeli v 76. minuti, ko je za Maribor zadel Arnel Jakupović, a je bil tudi njegov gol dosežen iz prepovedanega položaja.

Mura se pripravlja na pokal, Bogatinov s Koprom še ni izgubil

Za Muro in Koprom je več kot zanimiv mesec dni. V kratkem obdobju sta še tretjič merila moči. Po prvem polčasu je bolje kazalo Murašem, ki so v sodnikovem podaljšku prek Amadeja Maroše povedli z 1:0. Na izenačenje ni bilo treba čakati dolgo. Timothee Nkada je po uspešno zadeti 11-metrovki poskrbel, da sta bili ekipi po v 50. minuti poravnani, kar je bil tudi končni rezultat.. Nogometaši Mure so se razveseli vodstva, vendar je Koper na koncu izenačil na 1:1. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pred kratkim sta se tekmeca dvakrat udarila na Bonifiki. V prvenstvu se je treh točk veselil Koper, v pokalu pa je bila drugačna zgodba in se je napredovanja v polfinale, o zmagovalcu so odločali streli z bele točke, veselila Mura. Kluba zasedata sredino lestvice. Črno-beli imajo svojo računico o tem, kako rešiti sezono, v pokalu.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Če bi v polfinalu 24. aprila izkoristili prednost domačega igrišča in izločili Rogaško, bi se v finalu pomerili z drugoligašem (Gorica oziroma Beltinci). To pa bi ponudilo veliko priložnost za lovoriko, a tudi Evropo, s tem pa tudi polepšano sezono 2023/24, v kateri v prvenstvu kljub številnim menjavam trenerjem niso konkurenčni za (naj)višja mesta.

Olimpija do edine "metle" v tej sezoni

V nedeljskem večernem terminu sta se pod žarometi na stadionu ob Kamniški Bistrici udarili ekipi Domžal in Olimpije. Ljubljančani so povedli v 52. minuti, za veselje pa je poskrbel Raul Florucz. Čez sedem minut je ponovil vajo, ko je izkoristil podajo Petra Agbe. Na 3:0 je v 85. povišal Admir Bristrić, v 90. minuti pa je poraz omilil Filip Stuparević.

Veselje nogometašev Olimpije. Foto: www.alesfevzer.com

Zmaji so z zmago simbolično zadržali možnosti za osvojitev naslova. V sredo jih čaka težak test, saj v Ljubljano razigrani Maribor in bo Slovenija priča zadnjemu večnemu derbiju v tej sezoni.

Foto: www.alesfevzer.com

Olimpija je tradicionalno uspešnejša na gostovanju v Domžalah. Odkar se je leta 2009 vrnila med elito, je na 30 gostovanjih kar 19-krat premagala rumeno družino. V tej sezoni je na vseh štirih tekmah premagala tekmeca le takrat, ko se je pomerila z Domžalami. Proti vsem ostalim osmim tekmecem se ji ni izšlo stoodstotno.

Celjani naredili nov korak proti naslovu

Rogaška, ki se je v drugem delu prvenstva ne le otresla prepričljivo zadnjega mesta po jesenskem delu, ampak je zdaj tudi precej oddaljena od izpada, se je nadejala prve zmage v tej sezoni nad Celjani, a je doživela še četrti poraz. Obe ekipi sta v prejšnjem krogu zmagali, igra je bila zelo izenačena, v prvem delu so imeli domači celo nekaj več priložnosti.

Tekma se je vnovič začela z menjavo v gostujočih vratih. Mladi domači vratar Žan Lorber je že v prvi minuti posredoval, nato pa ga je že ob koncu druge minute zamenjal izkušeni Ajdin Mulalić in bil skupaj s svojim vratarskim kolegom na drugi strani Matjažem Rozmanom zaslužen, da na tekmi ni padlo še več golov.

Celjani so naredili še korak k naslovu. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Rolando Aarons je s "škarijcami" v šesti minuti le za malo zgrešil vrata domačih. Patrik Mijič je v 10. minuti nevarno streljal, Rozman se je dobro postavil in zaustavil strel. Denis Popovič je ob koncu 12. minute z obrata z levico nevarno streljal z desetih metrov, a je Mulalić žogo ukrotil.

Gregor Bajde, ki je v igro vstopil v 57. minuti, ko je zamenjal Rolanda Aaronsa, je nato spremenil potek izenačene tekme. Prvič je zadel po podaji Aljoše Matka po protinapadu. V kazenskem prostoru se je v 60. minuti nato dobro obrnil in z diagonalnim udarcem s kakšnih 15 metrov poslal žogo v mrežo. Le tri minute pozneje je Bajde znova streljal, žoga se je odbila od noge igralca domačih Nika Vujčića v gol in s tem presenetila vratarja.

V 82. minuti je sodnik Rade Obrenović po prekršku Davida Zeca nad Di Mateom Lovrićem brez oklevanja dosodil kazenski strel za domače, čeprav je bil deležen silovitih žvižgov s tribun. Mijić je nato zadel za znižanje izida.

Celjani so tik pred koncem praktično ostali z igralcem manj, niso namreč imeli več na voljo zamenjav, da bi nadomestili poškodovanega Bajdeta. Ta je imel poškodovano stegensko mišico in je moral z igrišča. Ko je sodnik dosodil še šest minut dodatka, se je šepajoč sicer vrnil v igro, do konca pa je izid kljub trudu domačih za izenačenje ostal nespremenjen.

1. SNL, 31. krog:

Sobota, 13. april:

Nedelja, 14. april:

Ponedeljek, 15. april:

