Pet golov Olimpije, a le točka. Celje že na plus 12.

Nogometaši Celja so naredili še en pomemben korak k osvojitvi naslova državnega prvaka. Po izvrstnem prvem polčasu so v zadnjih minutah z Bravom sicer trpeli, a izvlekli zmago z 2:1. Njihov prvi zasledovalec, Olimpija, je z zadnjeuvrščenimi Radomljami osvojil le točko (2:2), potem ko so ji tri gole razveljavili zaradi prepovedanega položaja. Rogaška je vse bolj varna pred cono izpada iz prve lige, za nove tri točke je z 1:0 premagala Domžale. Maribor je v torek napolnil mrežo Mure (5:0), dvakratni strelec Arnel Jakupović pa je postal vodilni strelec 1. SNL. V četrtek bo še tekma Koper – Aluminij (16.45).

1. SNL, 30. krog:

Torek, 9. april:

Sreda, 10. april:

Četrtek, 11. april:

Nekaj kriznih minut, a Celje melje dalje

Aljoša Matko zaradi kazni rumenih kartonov ni igral. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Prvi polčas je zaznamoval vratar Brava Matija Orbanić, njegove obrambe so se kar vrstile. Dvakrat se je zatresel tudi okvir njegovih vrat. V 32. minuti je kapetan Celja Denis Popović še zapravil strel z bele točke. A napadalna premoč domačih je le morala obroditi sadove (15 strelov proti vratom, šest znotraj okvira vrat) in Edmilson je v 43. minuti vendarle premagal gostujočega vratarja. Brazilcu je podal Jamajčan Rolando Aarons, ki je bil eden najbolj razigranih v prvih 45 minutah (priigral je tudi 11-metrovko). Edmilson je v prvi postavi zamenjal prvega strelca Celja Aljošo Matka, ki zaradi kartonov počiva.

Po podaji Marka Zabukovnika je v 52. minuti zadel Egor Prucev in zdelo se je, da imajo Celjani tri točke zagotovljene. A je gol Martina Pečarja deset minut pozneje za znižanje na 1:2 povsem spremenil potek tekme. Pristop Celjanov ni bil več pravi, Bravaši pa so zrasli v samozavesti in odločno krenili po zadetek za izenačenje. Če so bili v prvem delu igre v podrejenem položaju, so se zdaj krčevito branili domači. Statistika strelov proti vratom v drugem polčasu 8:6 v korist Brava. Rezultat se vendarle ni spremenil in Celje je doseglo 21. zmago sezone, s katero ostaja zanesljivo na prvem mestu.

Ognjeni krst novega trenerja Radomljanov v Stožicah

Radomljani so se razveselili izenačenja na 1:1. Foto: www.alesfevzer.com Olimpija še ni rekla zadnje v boju za naslov. A potrebovala bo nekaj spodrsljajev Celja, sama pa je morala najprej premagati zadnje Radomlje. Te imajo novega trenerja, to je Darjan Slavic. Na enega najtežjih gostovanj so Radomljani prišli brez napadalca Nina Kukovca. Že tako imajo težave z doseganjem zadetkov. Imajo najslabši napad v ligi, dosegli so samo 25 golov. Olimpija je dala 58 golov in silovito krenila proti vratom Radomelj od prve minute. In v prvih 15 minutah je zabila kar trikrat, a je veljal samo prvi gol, ko je v deveti minuti zadel Ivan Durdov. Nekaj minut pozneje je Raul Florucz zadel iz prepovedanega položaja, to isto se je nato pripetilo še Durdovu. Tudi v nadaljevanju polčasa so se priložnosti Ljubljančanov vrstile. A saj veste, kako gre tisti rek: "Kdor ne da, dobi." Matej Malenšek je v 38. minuti zadel za 1:1. Z desnega boka je pred vrata podal Tin Hrvoj, Matevžu Vidovšku je žoga ušla med rokami, na drugi vratnici pa jo je Malenšek preprosto potisnil v mrežo.

Tekma se je znova lomila v 52. minuti. Kapetan Timi Max Elšnik je izvedel prosti strel, v živem zidu pa je žogo s komolcem odbil nekdanji zmaj Uroš Korun. Po ogledu s sistemom VAR je sodnik pokazal na belo točko in Elšnik je kazenski strel uspešno izvedel. Nekaj minut pozneje so domači še tretjič zadeli iz prepovedanega položaja, drugič Durdov. Sodnikom to seveda ni ušlo, ostalo je 2:1. In čeprav je Olimpija zadela petkrat, pa deset minut do konca tekme ni vodila! Na drugi tekmi zapored je zadel branilec Radomelj Gaber Dobrovoljc. To je bil tudi končni izid (2:2). Olimpija s tekmo manj za Celjem zaostaja 12 točk.

Timi Max Elšnik je poskrbel za novo vodstvo Olimpije (2:1) z uspešnim strelom z bele točke. Foto: www.alesfevzer.com

Koper že skoraj odpisal evropske sanje

Aluminij je v zadnjem nastopu ostal praznih rok v Kidričevem proti Mariboru. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Koper ali Aluminij? V četrtek se obeta tekma, na kateri bo Oliver Bogatinov prvič po vrnitvi na Primorsko vodil kanarčke na Bonifiki. Koprčani v tej sezoni napadajo Evropo, a jo bo skoraj nemogoče osvojiti. Maribor s tekmo več beži že 14 točk. Možnosti Kopra so zgolj simbolične.

Še ogromno dela pa čaka v tej sezoni Aluminij. Za zdaj so na nemirnem devetem mestu. Nazadnje so izgubili doma proti Mariboru 0:2. V zadnjem obdobju Kidričani ne osvajajo veliko točk. Na zadnjih petih tekmah so osvojili le dve.

Šimundža: Ne gre za Muro, ampak višje instance

Ante Šimundža je premagal stanovskega kolega Antona Žlogarja, ki je doživel največji poraz, odkar je prevzel vodenje Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Dogajanje v 30. krogu se je začelo že v torek. V Ljudskem vrtu, ki je bil zaradi kazni znova prazen, a je bilo zato veliko bolj pestro na južni ploščadi, kjer je dvoboj na velikanskem zaslonu spremljalo veliko zvestih podpornikov vijolic (vstopnica za skupni ogled tekme na južni ploščadi sicer znaša pet evrov), sta se pomerila Maribor in Mura.

"Želimo osvojiti nove tri točke, smo ambiciozni in se zavedamo, da površnost ne pride v poštev. Želimo odločno vstopiti v tekmo, v kateri bodo šteli tudi dodatni dejavniki. Pri tem ne gre za Muro, ampak višje instance, ki odločajo o teh zadevah, je pa dejstvo, da lahko pri presoji o kazni po dogodkih v Murski Soboti iščemo dodaten motiv za izvedbo na igrišču," je dal Ante Šimundža pred srečanjem vedeti, kako njegovim izbrancem zaradi nedavnih dogodkov po incidentu na Fazaneriji, ko je Mura za zeleno mizo, čeprav je do prekinitve zaostajala z 0:2, osvojila vse tri točke, ne bo manjkalo dodatne motivacije. To so njegovi varovanci tudi potrdili.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "V slačilnici smo se veliko pogovarjali o tem, neprijetno je izgubiti zaradi razlogov, na katere ne moremo vplivati, zato vsi komaj čakamo na novo soočenje na igrišču," je dodal Arnel Jakupović, pozneje eden izmed junakov visoke zmage, s katero se je Maribor na lestvici (s tekmo več) drugouvrščeni Olimpiji približal na štiri točke zaostanka.

Vijolice so hitro prevzele pobudo na tekmi. V deveti minuti se je Jan Repas znašel v lepi priložnosti za zadetek, a se je med vratnicama Mure izkazal Klemen Mihelak in preprečil vodstvo gostiteljev. V 20. minuti pa se je mreža gostov le zatresla. Josip Iličić se je imenitno otresel branilca Mure, nato z natančno podajo z desne strani zaposlil Hillala Soudanija, ki je bil najvišji v skoku in brez večjih težav popeljal Maribor v vodstvo. Vijolice so v režiji dveh razigranih 36-letnikov povedle z 1:0. Iličić je vpisal šesto podajo, Soudani pa deseti zadetek v tej sezoni!

Alžirec pa se pri tem ni ustavil. Le štiri minute pozneje je še enkrat zatresel mrežo gostov. Maks Barišić je podal z leve strani, nato je bil prvi pri žogi vratar Mihelak, a jo na njegovo smolo usmeril v Afričana, od katerega se je tako odbila v gol. Soudani je tako že pri 11 zadetkih v tej sezoni. Prekmurci v prvem polčasu niso usmerili niti enega strela v okvir vrat tekmeca.

Maribor je Muri nasul kar pet golov. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Arnel Jakupović, nekdanji mladi avstrijski reprezentant, je znova najboljši strelec 1. SNL v tej sezoni. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Do sredine drugega polčasa je Maribor ostal pri vodstvu z 2:0, nato pa so sledile razigrane minute vijolic, ki so se znesle nad Muro in ji napolnile mrežo. Prekmurci so imeli sprva še nekaj sreče, saj sta Marko Božić in Arnel Jakupović v istem napadu zatresla okvir vrat, Josip Iličić je prisilil Klemna Mihelaka k izjemni obrambi, nato pa se je Jakupović v 68. minuti z neposredne bližine le vpisal med strelce. Le dve minuti pozneje je sledil evrogol Božića, z dovršenim strelom z razdalje je neubranljivo premagal vratarja Mure, vroče minute Maribora pa je v 73. minuti z novim zadetkom, še drugim na tekmi, kronal Arnel Jakupović. Ta je dosegel že 15. zadetek in na lestvici najboljših strelcev prehitel Aljošo Matka (14).

Rogaška na varnem

Thalisson Charles je že v četrti minuti zadel za vodstvo Rogaške na tekmi za obstanek proti Domžalam. Foto: www.alesfevzer.com Nogometaši Domžal so v prejšnjem krogu, ko je na klopi debitiral Matej Podlogar, premagali Bravo, upali pa so, da se bo pozitivni šok ob zamenjavi trenerja podaljšal tudi na domačo tekmo proti Rogaški. Toda naleteli so na zelo discipliniranega tekmeca, ki je že v četrti minuti izkoristil svojo priložnost in povedel, nato pa brez posebnih težav zaustavljal njihove napade in prišel do novih pomembnih točk v boju za obstanek. Z njimi se je točkovno izenačil s sedmouvrščenimi Domžalčani, Aluminij pa zdaj zaostaja že šest točk. Edini gol na tekmi je padel že v četrti minuti. Po prostem strelu z desne strani se je v gneči odlično znašel Brazilec Charles, s težkega položaja je žogo poslal na pravo mesto.

1. SNL, 30. krog:

Torek, 9. april:

Sreda, 10. april:

Četrtek, 11. april:

Lestvica: