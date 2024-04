Koprčanom denarna kazen, mariborskemu branilcu dve tekmi prepovedi

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Boštjan Jeglič je slovenskega prvoligaša z Obale, Koper, kaznoval s plačilom 850 evrov globe zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev. Ti so 23. marca na stadionu Bonifika v Kopru v zaostali tekmi 22. kroga prve lige proti Muri prižigali bakle in jih metali na zelenico. Mariborski branilec Itsuki Urata pa je prejel dve tekmi prepovedi.