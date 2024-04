Senzacija, kot je Slovenija še ni videla?

V obdobju državne samostojnosti Slovenije se ni še nikdar pripetilo, da bi si nastop v Evropi drugoligaški klub. Tradicija bi se lahko nadaljevala, po drugi strani pa sezona 2023/24 prinaša dodaten izziv predstavnikom druge lige, da priredijo zgodovinsko senzacijo. Med četrtfinalisti pokalnega tekmovanja je namreč kar polovica drugoligašev. Danes bo skušal kranjski Triglav presenetiti vročo Rogaško, Gorica v sredo gosti ranjene Radomljane, Koper in Mura bosta na Bonifiki poskrbela za ''finale pred finalom'', četrtek pa prinaša drugoligaško pokalno bitko med Ilirijo in Beltinci.

Torek, 2. april:

Pokalna tekmovanja slovijo po presenečenjih. Izjema ni niti sezona 2023/24, kjer se najboljši štirje klubi v 1. SNL sploh niso uvrstili v četrtfinale. Olimpija in Maribor sta izpadla v osmini finala, Celje in Bravo že prej. Za pokalni naslov kandidirajo le še štirje prvoligaški klubi, med katerimi najvišje kotirata Koper in Mura, svoje načrte ima po sanjskih spomladanskih predstavah tudi Rogaška, zadnje pa niso rekli tudi Radomljani.

Spomladanska pravljica Rogaške tudi v pokalu?

Na Gorenjsko se odpravljajo tudi navijači Rogaške. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Danes bo znan prvi polfinalist pokala Pivovarne Union. Ob 18. uri se bosta na Gorenjskem pomerila Triglav in Rogaška. Na papirju so favoriti črno-beli iz Rogaške Slatine, mladi klub, ki je zrasel na pogorišču propadlega Steklarja, a imajo svoje načrte tudi gorenjski orli, ki so se morali v zadnjih sezonah zaradi slabših finančnih zmožnosti sprijazniti s povprečjem druge lige.

V tej sezoni gre Kranjčanom bolje, trenutno so na petem mestu in so še v igri za napredovanje, Rogaški pa gre v prvi ligi še bolje, saj so spomladi priredili čudežen skok po lestvici in se na krilih hrvaškega novinca Patrika Mijića z dna razpredelnice dvignili na varno osmo mesto. Varovanci Oskarja Drobneta so tako favoriti, Rogaška pa ima priložnost, da še izboljša klubski rekord in se prvič v kratki zgodovini kluba povzpne med štiri najboljše v pokalu. Triglav se je med štiri najboljše v pokalu uvrstil v sezoni 2012/13.

Ognjeni krst Žinka v Novi Gorici

Luka Žinko bo kot prvi trener Radomljanov debitiral na gostovanju v Novi Gorici. Tako je pred 15 leti poziral kot nogomteaš Domžal ravno pred tekmo proti Gorici. Foto: www.alesfevzer.com Pokalno sredo bo odprl spopad med kluboma iz druge in prve lige. Gorica, ki ima bogato preteklost, kar se tiče osvajanja lovorik, bo skušala izkoristiti slabše obdobje Radomljanov. Mlinarji so v osmini finala senzacionalno izločili Maribor, v nadaljevanju pa zaradi skromnih dosežkov v 1. SNL, zaradi katerih so padli na zadnje mesto, zamenjali trenerja. Oliver Bogatinov se je poslovil, njegovo vrzel bosta skušala začasno zapolniti nekdanja sodelavca Luka Žinko in Dragan Čadikovski. Žinko, nekdanji slovenski reprezentant, bo tako pri 41 letih debitiral kot prvi trener mlinarjev, Čadikovski pa se zagotovo spominja številnih dvobojev, ko je imel kot napadalec dvoboje z dolgoletnim obrambnim stebrom Gorice Miranom Srebrničem.

V sredo se bosta spopadla v nekoliko drugačni vlogi. Vrtnice se želijo vrniti med elito. V drugi ligi so blizu drugemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije, pokal pa prinaša celo bližnjico za Evropo. To bi bil še kako dobrodošel zalet za vrnitev novogoriškega nogometnega kluba kot enega osrednjih stebrov 1. SNL, glede na nepredvidljivost nogometa pa je celo možen scenarij, da bi Radomljani osvojili pokal, to bi bil z naskokom največji uspeh kluba (bili so polfinalisti leta 2020), a vzporedno tudi zapustili prvo ligo.

Generalka Kopru, nato je zadonela petarda Mure v Domžalah

Koper bo proti Muri v četrtfinalu pokala računal na pomoč domačega občinstva. Foto: www.alesfevzer.com Poleg Gorice sta izmed aktualnih četrtfinalistov osvajala pokale tudi Koper in Mura. V sredo zvečer bosta odigrala ''finale pred finalom'', saj sta osrednja favorita za osvojitev pokala. Nedavno so bili v generalki v prvenstvu na Bonifiki boljši kanarčki. Aleksander Radosavljević je končno dočakal prvo domačo zmago kot trener Kopra, Anton Žlogar, njegov stanovski kolega pri Muri, pa je sploh prvo zmago v prvi ligi dočakal zadnji konec tedna, ko je v Domžalah zmagal kar s 5:3.

Po tem porazu so se pri dvakratnih državnih prvakih zahvalili Dušanu Kosiću. Črno-beli lahko v pokalu rešijo sezono, od katere so vsaj v prvenstvu pričakovali več. Da pokal prinaša tudi Evropo, pa se zavedajo tudi v Kopru, tako da gre v sredo zvečer pričakovati dvoboj z velikim vložkom, ki bi bil lahko zanimiv do zadnjega sodnikovega piska.

Beltinci favoriti v Ljubljani

Da se bo v polfinale uvrstil najmanj en drugoligaš, je postalo jasno po tem, ko je žreb združil kroglici Ilirije in Beltincev. Ljubljanski klub, ki mu v tej sezoni v 2. SNL ne gre najbolje, tako da mu grozi izpad, se ni v pokalu še nikoli prebil med najboljše štiri, Beltinci, ki prihajajo iz najbolj nogometne vasi v Sloveniji, pa so bili polfinalisti pokala nazadnje pred skoraj tremi desetletji (1994/95).

Sobotni drugoligaški derbi je v Lendavi spremljalo ogromno navijačev Beltincev. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V obdobju največje slave kluba, ki se želi vrniti med najboljše in po bolečem porazu v Lendavi (0:1), ko so navijače Beltincev v slabo voljo spravljale sodniške odločitve, še vedno vztraja na drugem mestu.

V zgodovini pokalnega tekmovanja se je zgodilo le dvakrat, da se je drugoligaši klub uvrstil v finale. To je uspelo leta 2002 Aluminiju, ki je nato izgubil proti Gorici, ter 18 let pozneje Nafti, ki je ostala praznih rok proti Muri.

Pokal Slovenije, četrtfinale:

Torek, 2. april:

Sreda, 3. april:

Četrtek, 4. april: