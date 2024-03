Na sedežu Nogometne zveze Slovenije so izžrebali četrtfinalne pare pokalnega tekmovanja, ki je v tej sezoni postregel že s številnimi presenečenji. V četrtfinale se ni uvrstil niti eden izmed štirih vodilnih prvoligašev, v boju za pokalno lovoriko pa vztrajajo še štirje drugoligaši! Ples kroglic je zagotovil, da se bo v polfinale uvrstil najmanj en predstavnik 2. SNL, saj bodo Beltinci gostovali pri Iliriji, za "finale pred finalom" pa bosta v začetku aprila na Bonifiki poskrbela Koper in Mura, za mnoge največja favorita za osvojitev lovorike po izpadu največjih kandidatov – Celja, Maribora in Olimpije.

V prejšnji sezoni sta v finalu pokala Pivovarne Union zaigrala največja slovenska kluba, večna rivala Olimpija in Maribor, zmaji pa so po dramatični bitki v Celju ugnali vijolice in si na ta način prislužili dvojno krono. Ljubljančani so v tej sezoni neuspešno branili pokalno lovoriko. Že tako jim grozi, da bodo ostali tudi brez naslova državnega prvaka, saj za vodilnimi Celjani zaostajajo sedem točk, od možnosti ubranitve pokala pa so se poslovili prejšnji teden, ko jih je na za zeleno-bele v zadnjem obdobju zakletem stadionu ŽAK s 4:2 premagal Koper.

Olimpija je v prejšnji sezoni osvojila dvojno krono, v tej sezoni ji grozi, da bi lahko zgodovinsko sezono, v kateri je prvič nastopila v skupinskem delu evropskega tekmovanja, končala brez lovorike. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ker je dan pred Olimpijo v pokalu izpadel tudi Maribor, tega je v Ljudskem vrtu z 2:1 presenetil Kalcer Radomlje, že v 1/16 finala pa so pokalno sezono presenetljivo hitro sklenili Celjani in po kazenskih strelih ostali praznih rok v Lendavi, so se Koprčani čez noč, čeprav jim v spomladanskem delu ne gre vse po načrtih in so v prvenstvu trenutno na petem mestu, prelevili v prvega favorita za osvojitev pokala.

Pokalno tekmovanje prinaša ogromno. Ne le lovorike, ampak tudi bližnjico za Evropo. Zato so v tej sezoni, v kateri ne manjka presenečenj, kar polovico četrtfinalistov pa predstavljajo drugoligaši, tistim ekipam, ki so ostale v igri za lovoriko, zagotovo narasli cilji. Evropa za številne ni bila še nikoli tako blizu, sodeč po tem, kdo vse so četrtfinalisti pokala, pa v 1. SNL končno četrto mesto najverjetneje ne bo zadoščalo za zagotovitev evropskega poletja.

Koprčani so v tem trenutku prvi favoriti za osvojitev pokala, saj izmed vseh prvoligaških četrtfinalistov zasedajo najvišje mesto v ligi. Foto: www.alesfevzer.com

In ko sta se po pestri osmini finala pokala za največja favorita za končno zmago omenjala Koper in Mura, kanarčki so pokalno lovoriko sicer osvojili že štirikrat, črno-beli iz Prekmurja pa enkrat, jo je omenjenima kluboma zagodel ponedeljkov žreb. Odločil je, da se bosta v četrtfinalu udarila med seboj, prednost domačega igrišča pa bodo imeli Primorci. Tako se bosta v trenerskem obračunu spopadla nekdanja reprezentanta Slovenije Aleksander Radosavljević in Anton Žlogar ter prek pokala poskušala reševati sezono. Koper je bil nazadnje pokalni zmagovalec leta 2022, Mura pa je svojo edino pokalno lovoriko osvojila leta 2020, ko je v prekmurskem finalu na Brdu pri Kranju ugnala lendavsko Nafto.

Koliko pokalnih lovorik že imajo četrtfinalisti? Koper – 4

Gorica – 3

Mura – 1

Beltinci, Ilirija, Radomlje, Rogaška in Triglav – vsi 0

Zanimivo je, da se bosta Koper in Mura na Bonifiki pomerila kar dvakrat v dveh tednih, saj bosta 23. marca, torej med reprezentančnim premorom (Kekova četa se bo 21. marca pomerila v gosteh z Malto, pet dni pozneje pa še z zvezdniško Portugalsko v Stožicah), odigrala prestavljeno tekmo 22. kroga. Ta bi morala biti odigrana prejšnji mesec, a je bila zaradi številnih igralcev Mure, ki jih je poškodovalo eksplozivno telo na tekmi med Muro in Mariborom, prestavljena na poznejši termin.

Drugoligaški spopad v Ljubljani

Radomljani so v osmini finala presenetili Mariborčane. V četrtfinalu se bodo odpravili na gostovanje v Novo Gorico. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zagotovo se bo med najboljše štiri v pokalu uvrstil vsaj en drugoligaš. Ilirija bo namreč v Ljubljani pričakala Beltince, prerojenega tekmeca, s katerim se srečuje v drugi ligi in pod taktirko Damjana Gajserja v tej sezoni dosega imenitne rezultate, še kako zanimivo pa bo na preostalih četrtfinalnih obračunih, na katerih bosta imela drugoligaša prednost domačega igrišča v dvoboju s prvoligašem.

Gorica, ki išče pot do stare slave in se želi za začetek vrniti med prvoligaško elito, bo pričakala Radomljane, kranjski Triglav pa pričakuje posebnega gosta iz Rogaške Slatine, s katerim se je še v prejšnji sezoni srečeval v 2. SNL.

Rogaška je v osmini finala po podaljšku v gosteh izločila lendavsko Nafto. V četrtfinalu se bo odpravila na Gorenjsko. Foto: www.alesfevzer.com

V tej je Drobnetova četa, čeprav je jesenski del v krstni prvoligaški sezoni končala globoko na repu razpredelnice, navijače osrečila z imenitnim spomladanskim nizom, s pomočjo katerega se je po dolgem času znebila zadnjega mesta in po nedeljski zmagi na derbiju začelja prehitela Radomljane. Rogaška je z uvrstitvijo med najboljših osem v pokalu izenačila rekordni dosežek iz prejšnje sezone.