Nogometna evforija v Celju, stadion bo poln kot že dolgo ne!

Nogometna prvoligaška karavana se bo v 25. krogu najprej ob 15. uri ustavila v Spodnji Šiški, kjer bo Bravo gostil Aluminij. Ljubljančani bi z zmago poskočili na evropsko tretje mesto, na katerem so trenutno Mariborčani. Vijolice čaka zelo zahtevno gostovanje, v derbiju kroga bodo gostovali pri vodilnem Celju, iz knežjega mesta pa poročajo o izjemni prodaji vstopnic, tako da bo stadion Z'dežele poln kot že dolgo ne! V nedeljo se bosta v derbiju začelja spopadla Rogaška in Radomlje, Olimpijo po pokalnem razočaranju čaka zahteven izpit v Murski Soboti, v sklepnem dejanju kroga pa se bosta pod žarometi udarila Domžale in Koper.

1. SNL, 24. krog:

Sobota, 9. marec:

Četrto mesto ne bo dovolj za Evropo?

Ko sta med tednom v pokalnem tekmovanju izpadla še Olimpija in Maribor, je postalo bolj ali manj jasno, da četrto mesto v 1. SNL v tej sezoni po vsej verjetnosti ne bo zadoščalo za nastop v Evropi. Ker sta že pred osmino finala iz pokala izpadla Celje in ljubljanski Bravo Kostel, je tako med prvoligaši, ki še vztrajajo v boju za pokalni naslov, na lestvici najvišje uvrščen petouvrščeni Koper. To je slaba novica za Bravo, ki trenutno zaseda četrto mesto. Upanje, da bi tudi to mesto zadoščalo za zgodovinski preboj v Evropo, je zelo majhno. To bi se zgodilo le, če bi pokal osvojil prvoligaš (Koper, Mura, Radomlje ali Rogaška), a se v prvenstvu tudi zavihtel med najboljše tri. Največje možnosti za takšen podvig ima Koper, a bi morali Primorci v tem primeru prehiteti tudi vsaj enega izmed slovenskih velikanov (Olimpijo oziroma Maribor).

Na zadnji tekmi je Bravu tri točke proti Radomljanom zagotovil Nemanja Jakšić. Izkušeni srbski legionar se je ljubljanskemu klubu pridružil kot nogometaš Aluminija, tako da ga danes čaka obračun proti nekdanjim soigralcem. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zato bodo Šiškarji želeli narediti vse, da bi se na lestvici povzpeli na tretje mesto. To jim lahko začasno uspe že danes, ko bodo na stadionu ŽAK pričakali Aluminij. Kidričani so tradicionalno neugoden tekmec Bravu, na najmanjši prvoligaški zelenici so gostovali sedemkrat in izgubili le dvakrat. Tokrat bi točke še kako potrebovali. Z morebitno zmago bi na lestvici poskočili celo na šesto mesto! Tako visoko niso bili že dolgo časa, kar bi bil odmeven dosežek varovancev Roberta Pevnika, pri katerih s strelsko formo izstopa Hrvat Tin Matić. Obrambo Brava bo težko prebiti, Šiškarji so v tem koledarskem letu na petih tekmah prejeli le tri zadetke!

Že 114. štajerski derbi!

Za vrhunec 25. kroga bosta poskrbela štajerska tekmeca Celje in Maribor. Sta edina, ki v prvi ligi nastopata neprekinjeno od začetka državne samostojnosti, tako da se bosta danes pomerila za točke že 114. v zgodovini tekmovanja. V zmagah so pričakovano uspešnejši Mariborčani (57 proti 25), ki pa v zadnjem obdobju ne najdejo pravega protiorožja za okrepljeno celjsko zasedbo. Vodi jo Damir Krznar, ki odlično pozna vijolice, s katerimi je vstopil v sezono, a jih nato zaradi manj uspešnih rezultatov sredi jesenskega dela zapustil. Sprejel je ponudbo iz Celja, kjer so nepričakovano ostali brez Alberta Riero. V roke je prejel dobro naoljen stroj, poln kakovostnih igralcev in široke klopi. Nadaljeval je trend odličnih rezultatov. Če pa je jeseni eno izmed redkih slabosti pokazal v pokalu, ko je izpadel proti Nafti, pa je spomladi po sicer suverenem začetku padel v formi. Na zadnjih dveh tekmah je osvojil le točko. Na zadnjem derbiju v Stožicah je s pomočjo sreče zadržal remi (1:1), tokrat pa bo imel opravka z zelo motiviranim tekmecem, proti kateremu bo moral pokazati bistveno več, kot je proti Olimpiji, če bo želel vpisati novo zmago.

Jesenski obračun med Damirjem Krznarjem in Antejem Šimundžo je pripadel Hrvatu. Celjani so premagali Maribor trikrat zapored. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Maribor je v sredo nepričakovano izpadel iz pokala. Čeprav se mu je proti mlinarjem nasmihala zmaga, so gostje iz redkih priložnosti priredili epski preobrat. Po panenki Dejana Vokića z bele točke in atraktivnem prostem strelu Brazilca Caia Da Cruza, s katerim so v zadnjih sekundah srečanja zavili Ljudski vrt v črno. Maribor je tako zapravil najlepšo priložnost, da bi v tej sezoni prišel do lovorike. Po izpadu pokalnih favoritov bo moral, če bo hotel v Evropo, ostati pri vrhu lestvice.

"Moramo pošteno priznati, da smo skupno gledano proti Radomljam naredili premalo, da bi napredovali. Toda porazi so sestavni del tekmovanja in življenja. Želimo popraviti vtis, nova priložnost se nam ponuja že v soboto v Celju. Verjamem, da je šlo za slab dan in to želimo pokazati na prvi naslednji tekmi. Vemo, da igramo proti ekipi, ki ima veliko prednost. Toda nogomet je živa zadeva, v nekaj minutah se lahko tudi med tekmo zadeve zasučejo v povsem drugo smer. Zato bo pomembno preklopiti misli s pokalnega neuspeha in dokazati, da imamo pravo tekmovalno miselnost," pred derbijem v Celju sporoča trener Ante Šimundža.

Predsednik Celja nagovoril Viole

Valerij Kolotilo bo danes spremljal dvoboj Celja, na katerem bo vzhodna tribuna pokala po šivih. Foto: Grega Valančič/Sportida V Celju se obeta spektakel. Gostitelje je uspešna prodaja vstopnic spravila v dobro voljo, v knežjem mestu raste nogometna evforija. Celjani bi z novim uspehom naredili pomemben korak k drugemu državnemu naslovu. Predsednik Celja Valerij Kolotilo je na športni spektakel povabil Viole in jih sporočil, da so dobrodošli v mestu ob Savinji.

"Pri NK Celje si želimo, da bi se vsak navijač, domač ali gostujoč, na glavni tribuni stadiona Z’dežele ali tisti za organizirane navijače, počutil dobrodošlega. Želimo si nogometnega praznika v pravem pomenu. Prepričan sem, da bomo Štajerci znova pokazali, zakaj je tekma Celje - Maribor prava reklama in prava podoba slovenskega nogometa - na terenu in na tribunah," je poudaril prvi mož celjskega kluba, še kako zaslužen, da se lahko Celjani pohvalijo z najboljšimi finančnimi pogoji.

Priložnost za Rogaško, da ni več zadnja v 1. SNL

Nedeljski spored se bo začel že po 13. uri, ko se Rogaški ponuja velika priložnost, da bi se znebila zadnjega mesta, na katerega je prikovana že zelo dolgo. V spomladanski del je vstopila ambiciozno in uspešno, pokvarila načrte mnogim favoritom. Točke osvaja tako doma kot tudi v gosteh, v nedeljo pa želi v Rogaški Slatini izkoristiti prednost domačega igrišča v obračunu proti neposrednemu tekmecu v boju za obstanek. Prihajajo Radomljani, ki so imeli po jesenskem delu visoko prednost pred črno-belimi, a se je ta po nizu manj prepričljivih nastopov v 1. SNL nevarno stopila.

Rogaška je v tej sezoni na dveh tekmah proti mlinarjem osvojila kar štiri točke. Foto: www.alesfevzer.com

Mlinarji so v sredo poskrbeli za veliko pokalno senzacijo, saj so v Mariboru izločili vijolice, le nekaj dni pozneje pa jim grozi, da bi lahko ob nadaljevanju neuspešnih dokazovanj v prvi ligi padli na zadnje mesto, kar bi v tabor Radomljanov zagotovo vneslo nemir pred nadaljevanjem sezone. V Rogaški Slatini se tako obeta srečanje, na katerem bodo točke štele dvojno, temu primerna je priprava obeh ekip na spopad. Rogaški lahko dviguje samozavest tudi podatek, da v 1. SNL še ni izgubila proti nedeljskemu tekmecu. Na dveh tekmah je proti Radomljam osvojila kar štiri točke (3:1 in 1:1). Ko je prvič "gostila" mlinarje, je bilo to v Krškem. Zdaj bo lahko pričakal četo Oliverja Bogatinova na svojem stadionu v mestu, znanem po naravnem zdravilišču.

Zeljković opozoril na nevšečnosti

V nedeljo se bosta ob 15. uri spopadli Mura in Olimpija. Zmaji bodo v soboto stiskali pesti za večne rivale Mariborčane, da v knežjem mestu prekrižajo načrte vodilnim Celjanom, nato pa bodo skušali opraviti še svoj del naloge in v gosteh odpraviti Prekmurce. To bo vse prej kot enostavno, saj so zeleno-beli dober vtis po derbiju s Celjem, ko so nadigrali Krznarjevo četo, a ob pomanjkanju sreče osvojili le točko (1:1), pokvarili v pokalu proti Kopru (2:4). Stadion ŽAK se je v zadnjih sezonah prelevil v prekletstvo za Olimpijo.

Anton Žlogar je med tednom dočakal prvo zmago na klopi Mure. V pokalu je upravičil vlogo favorita pri nižjeligašu, v nedeljo pa ga čaka prvoligaški spopad z branilci naslova iz Ljubljane. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Mura je imela v osmini finala pokala neprimerno lažje delo od zmajev. Brez večjih težav je izločila nižjeligaša v bližnjih Martjancih, trener Anton Žlogar pa je tako vendarle dočakal prvo zmago. Nekdanji slovenski reprezentant, ki je kot igralec blestel v dresu Olimpije, bo tako pot do prve zmage v 1. SNL kot trener Mure lovil prav proti nekdanjemu klubu.

Njegov stanovski kolega Zoran Zeljković po izpadu iz pokala, kjer so zmaji branili lovoriko, ni skrival nezadovoljstva. "Niso mi všeč nekatere stvari, ki se dogajajo v ekipi. Sami sebi ustvarjamo težave," je dal vedeti, kako je stanje v zmajevem gnezdu daleč od idiličnega. Upa, da je bil v četrtek prisoten le slab dan in bodo njegovi varovanci proti Muri pokazali tako všečen in napadalec nogomet, kot so ga proti Celju. Zaradi kazni ne bo mogel računati na Davida Sualeheja.

Zmaga nad Olimpijo pozitivna prelomnica za Koprčane?

V zadnji tekmi 25. kroga se bosta na stadionu ob Kamniški Bistrici udarila Domžale in Koper. Ko je rumena družina nazadnje igrala doma, je navdušila in premagala vodilne Celjane (2:1), a je nato pokvarila vtis s prepričljivim porazom v Ljudskem vrtu (0:3). Tokrat se bo namerila na neposrednega soseda na lestvici, od katerega pa jo loči kar osem točk. Domžalčani so na zadnji medsebojni tekmi spravili Primorce v slabo voljo. Takrat je Mario Krstovski na Bonifiki zadel za tesno zmago z 1:0.

Aleksander Radosavljević je v četrtek s Koprčani v pokalu izločil Olimpijo. Foto: www.alesfevzer.com

Koprčani bodo za razliko od Domžalčanov v obračun vstopili manj sveži, saj so v četrtek v festivalu zadetkov, ki jim je vzel obilico moči, s 4:2 v Ljubljani zadali boleč poraz Olimpiji. Aleksander Radosavljević je bil lahko prvič v spomladanskem delu resnično zadovoljen s tistim, kar so njegovi varovanci pokazali v napadu. Zdaj so čez noč postali prvi favoriti za osvojitev pokala, še vedno pa imajo priložnost, da se zavihtijo visoko v prvenstvu. Zmaga nad Olimpijo bi lahko predstavljala prelomnico. To je struna, na katero bodo skušali zaigrati Primorci in se vrniti med najboljše v Sloveniji.

1. SNL, 24. krog:

Sobota, 9. marec:

Nedelja, 10. marec:

Lestvica: