Čas je za pokal: Bogatinov v Ljudski vrt po senzacijo, Olimpija in Koper v Šiški

Danes bosta znana prva četrtfinalista pokala Slovenije. Kranjski Triglav bo skušal upravičiti vlogo favorita pri Podvincih, ljubljanska Ilirija pa v Vidmu. V sredo bosta za prvoligaški spopad poskrbela Maribor in Radomlje, v četrtek pa bo še kako zanimivo v Šiški, kjer se bosta udarila Olimpija in Koper. Drugoligaški jesenski prvak Nafta, ki je v šestnajstini finala presenetil Celjane, bo tokrat gostil Rogaško.

V boju za slovensko pokalno krono, ki jo brani Olimpija, vztraja še 16 klubov. Med njimi je le šest prvoligaških klubov, pet je drugoligašev, štirje tretjeligaši, Čarda pa celo četrtoligaš.

Danes na delu ne bo prvoligašev. Drugoligaša bosta gostovala pri tretjeligaših. Triglav se bo mudil v Podvincih, Ilirija pa v Vidmu.

Bogatinov po presenečenje v Ljudski vrt

Gorica bo gostovala na Jesenicah. Foto: www.alesfevzer.com Drugače bo v sredo, ko se bosta v Ljudskem vrtu, kjer se je v nedeljo proti Domžalam (3:0) zbralo skoraj šest tisoč gledalcev, pomerila Maribor in Radomlje. Vijolice imajo velike načrte v pokalu, saj jih lahko zaradi visokega zaostanka za vodilnimi Celjani in drugouvrščeno Olimpijo v 1. SNL do naslova prvaka popelje le čudež, veliko večje možnosti za osvojitev lovorike, na katero devetkratni pokalni zmagovalci čakajo vse od leta 2016, pa imajo v pokalu. Vrata Ljudskega vrta bodo odprta za gledalce, tako da bodo tribune verjetno znova solidno popolnjene. Goste vodi Oliver Bogatinov, ki Mariborčane odlično pozna, saj je v mestu ob Dravi pred leti deloval. Bil je športni direktor, nato ga je nasledil njegov ožji sodelavec Marko Šuler.

Vodilni drugoligaš Beltinci bo v sredo gostil tretjeligaše iz bližnjega Ljutomera, Jeseničani, pri katerih kapetanski trak nosi nekdanji reprezentant Miral Samardžić, pa bodo skušali presenetiti Gorico, ki se želi pod vodstvom Mirana Srebrniča vrniti na stara pota slave.

Zeljković želi ostati v boju za dvojno krono

Ko je Zoran Zeljković zapustil Koper in se odpravil v Stožice, ga je nasledil Safet Hadžić. A ne za dolgo, po koncu jesenskega dela je kanarčke prevzel Aleksander Radosavljević. Foto: www.alesfevzer.com V četrtek bo največje pozornosti deležen pokalni spopad v Ljubljani. Olimpija bo zaradi načete travnate površine v Stožicah Koper gostila na stadionu Žak v Spodnji Šiški. Zeleno-beli pod vodstvom Zorana Zeljkovića dosegajo dobre rezultate, vedno bolj navdušujejo tudi z igro. S Celjani niso imeli sreče, kar nekajkrat so zadeli okvir vrat, tako da zaostanek za grofi še vedno znaša sedem točk, zmaji pa želijo ostati konkurenčni za lovoriko tudi v pokalu. Želijo izločiti Koprčane, ki jih Zeljković pozna še kako dobro. Odkar jih vodi Aleksandar Radosavljević, ki je zanimivo prve korake kot samostojni trener prvoligaša pred dobrim desetletjem pridobival prav pri Olimpiji, kanarčki ne dosegajo želenih rezultatov. Na prvenstvu so padli na peto mesto, tako da je ogrožen tudi osnovni cilj kluba, preboj v Evropo.

V četrtek bo zelo pestro tudi na skrajnem severovzhodu Slovenije. Nafta je v Lendavi v šestnajstini finala izločila Celjane, zdaj želi prekrižati načrte še enemu prvoligašu, Rogaški, ki je v spomladanskem delu nanizala nekaj imenitnih predstav in se povsem približala sosedom na razpredelnici.

Rogaška je v zadnjem nastopu prekrižala načrte Koprčanom. Foto: www.alesfevzer.com

Slovesno bo tudi v Matrjancih, kjer se bo na prekmurskem spektaklu mudila Mura. Črno-belim ni uspela šok terapija z menjavo trenerja. Anton Žlogar za zdaj še ne prinaša rezultatov, nov neuspeh, Mura bo gostovala pri četrtoligašu, članu prekmurske lige, pa bi največji prekmurski klub pahnil v nemirne čase.

Pokalno tekmovanje v Sloveniji predstavlja tudi bližnjico do Evrope. Pokalni zmagovalec si bo zagotovil nastop v Evropi. Če bo to prvoligaš in se bo na prvenstvu uvrstil na enega izmed treh najboljših mest, si bo po njegovi zaslugi zagotovil nastop v Evropi tudi četrtouvrščeni prvoligaš.

Pokal Slovenije, osmina finala:

Torek, 5. marec:

Sreda, 6. marec:

Četrtek, 7. marec: