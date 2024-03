Novomeščanom uvod v spomladanski del

Nogometaši v 2. slovenski ligi so začeli spomladanski del prvenstva. Uvodno tekmo 19. kroga sta igrala Krka in Triglav. Novomeščani so bili od petouvrščene ekipe jesenskega dela boljši s 3:1. Dvakrat je za zmagovalec zadel Ismir Nadarević, ki je jeseni igral še za Ilirijo. Derbi 19. kroga, uvodnega spomladanskega dejanja, bo v nedeljo, ko bo vodilna Nafta pričakala četrtouvrščeno Gorico, jesenski podprvak Beltinci pa se odpravlja na gostovanje v Tolmin. Tretjeuvrščeno Primorje se v soboto odpravlja na primorski obračun k Biljencem.