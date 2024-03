Trenutek resnice za Olimpijo

V Sloveniji je, kar zadeva klubski nogomet, ponavadi največje pozornosti deležen večni derbi. To sezono, ko se z naslovom precej suvereno spogledujejo Celjani, je drugače. Edini zasledovalec, ki jim lahko še kolikor toliko resneje prekriža načrte, je Olimpija. Če bi v soboto v Stožicah premagala Celjane, bi zaostanek znižala na štiri točke in poskrbela za razburljivo nadaljevanje 1. SNL. Zato bo na derbiju 24. kroga še kako zanimivo. Kot prva se bosta sicer za točke že danes udarila Aluminij in Mura, v soboto bo Maribor v izjemni navijaški kulisi pričakal Domžale, v nedeljo bo Koper gostil Rogaško, Radomlje pa Bravo.

Petek, 1. marec:

Mura ponavadi zmaguje v Kidričevem, a ...

Ko Mura gostuje v Kidričevem, praviloma zmaguje. Na devetih gostovanjih je zmagala kar šestkrat, le enkrat pa ostala praznih rok. Statistika torej Aluminiju ne prinaša prijetnih novic. Izbrancem Roberta Pevnika, ki je lahko zadnjo tekmo, dvoboj z Olimpijo (0:4), spremljal zgolj s tribun, tokrat pa bo lahko sedel na stolčku ob igrišču, bi točke v boju za obstanek prišle še kako prav, po drugi strani pa se uspeha nadejajo tudi Prekmurci.

Trener Aluminija Robert Pevnik je povezan z Muro. Pred davnimi leti je vodil klub iz Murske Sobote, za dekliško selekcijo do 15 let pa igra njegova hčerka Katinka Skaza Pevnik. Foto: www.alesfevzer.com

Pod vodstvom novega trenerja Antona Žlogarja želijo dokazati Sloveniji, da zmorejo na igrišču več in se še lahko približajo zgornji polovici, a bodo pri tem zelo zdesetkani. Zaradi kazni bodo manjkali Žiga Kous, Žan Trontelj in Borna Proleta, še več nogometašev pa je na stranskem tiru zaradi zdravstvenih razlogov. Pred Žlogarjem bo torej zahtevna naloga, kako sestaviti udarno enajsterico, kar bi lahko izkoristili šumari.

Zeljković čuti, da bo na tribunah več ljudi kot ponavadi

Zoran Zeljković bi se lahko v soboto vodilnim Celjanom približal na –4. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Olimpija ali Celje? Branilec naslova ali jesenski prvak? Zeleno-beli z vodstvom, v katerem prevladujejo Nemci in Hrvati, ali Celjani, ki so postali finančno več kot stabilen klub z rusko-ukrajinsko pomočjo? V Stožicah bodo igrali derbi, ki bo neposredno vplival na dinamiko spomladanskega boja za naslov prvaka. To bo trenutek resnice za Olimpijo. Če bi zmaji ugnali grofe, bi se jim približali na štiri točke. Celjani so prezimili z udobnih deset točk prednosti, a so se Ljubljančani na krilih nekaj zaporednih uspehov in pomoči Domžal, ki so v zadnjem krogu presenetile Krznarjevo četo (2:1), približali na –7.

''Vse bomo naredili, da zmaga ostane doma. Zagotovo bomo pokazali pravi obraz in pogum. Sem optimističen, vendar se zavedam, da bo zelo težko. Prihajajo zahtevne tekme in zdaj se bo pokazalo, iz kakšnega testa smo. Težko bo, vendar verjamem v svoje fante in končno zmago. Obenem imam občutek, da nas bo prišlo podpret nekoliko več ljudi kot ponavadi. Vsekakor si vsi skupaj želimo čim večjo podporo in glasno navijanje s tribun. Nadejam se, da bo to naša prednost,'' trener Zoran Zeljković verjame, da bi se lahko v Stožicah zbralo veliko gledalcev. V korist večjemu obisku mlajših ljubiteljev nogometa gre tudi zgodnji začetek dvoboja (15.00). Mladi obrambni steber zmajev Marcel Ratnik je pred derbijem podaljšal sodelovanje z Olimpijo do leta 2026. Sporoča, kako želi Ljubljančan v obrambi zadržati ničlo. To bi spravilo v dobro voljo tudi njegovega trenerja, ki v zadnjem času najbolj uživa v strelski formi kapetana Timija Maxa Elšnika.

Celjski kapetan Popović: V Ljubljano po zmago

Celjani lahko z zmago Olimpiji pobegnejo na deset točk prednosti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Pri gostih, ki so nazadnje gostovali v Stožicah na začetku jesenskega dela in pod vodstvom Alberta Riere zmagali s 4:2, takrat je dva zadetka dosegel Aljoša Matko, Olimpijo pa je vodil še Joao Henriques, prevladuje optimizem. V Stožice prihajajo po zmago.

Tako sporoča tudi kapetan Denis Popović: ''Poraz v Domžalah je za nami, to je preteklost. Prihaja derbi slovenskega nogometa med dvema najboljšima ekipama. V Ljubljano gremo prikazati našo igro, odigrati dobro in zmagati,'' napoveduje nekdanji reprezentant. Zelo ceni svoje soigralce in dodaja, kako imajo tako veliko konkurenco na vsakem igralnem položaju, da bi lahko sestavili tri enajsterice, ki bi se v 1. SNL potegovale za Evropo. Celjani se želijo vrniti na zmagovalno pot, postati kompaktnejši v obrambi, a tudi učinkovitejši v napadu. V Domžalah so zapravili kar nekaj priložnosti, tokrat želijo večkrat zatresti mrežo Denisa Pintola.

Maribor proti tekmecu, ki je prejšnji teden presenetil Celjane

Vratar Maribora Ažbe Jug v tem letu (vsaj na zelenici) v 1. SNL še ni izkusil grenkobe poraza. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Po Ljubljani se bo dogajanje 1. SNL preselilo v mesto ob Dravi, kjer bo Maribor pričakal Domžale. Obeta se nogometni spektakel, saj želijo zvesti podporniki vijolic v stresnem obdobju, ko je dogajanje na zelenicah zasenčil navijaški incident v Murski Soboti, napolniti tribune in s tem poslati sporočilo krovni zvezi, kako kazen o štirih tekmah igranja v praznem Ljudskem vrtu ni najboljša rešitev za dvig promocije slovenskega nogometa. Arnel Jakupović, najboljši strelec 1. SNL, ki v Rogaški Slatini presenetljivo ni začel dvoboja, se lahko z novim zadetkom samostojno povzpne na vrh lestvice najboljših strelcev 1. SNL, vratar Ažbe Jug, tudi zadnji dobitnik nagrade Vijol'čni bojevnik, pa sporoča, kako pomembno je, da nogometaši in navijači v takšnih trenutkih stopijo skupaj.

Rumena družina prihaja v Ljudski vrt z miselnostjo, da ne more ničesar izgubiti, lahko pa veliko dobi. Tako kot je že proti Celjanom, ko se je izkazalo kar nekaj nadarjenih najstnikov. Dušan Kosić, ki je z zmago nad vodilnim moštvom povrnil mir v slačilnico, tokrat zaradi kazni ne bo mogel računati na Maria Krstovskega.

Najprej za točke v Kopru, nato še Domžalah

Radomljani to sezono ne blestijo na "domačih" tekmah v Domžalah. Foto: www.alesfevzer.com Nedeljski spored 24. kroga se bo začel na Bonifiki. Koper bo gostil Rogaško, ki se je po jesenskem delu znašla v nehvaležnem položaju, osamljena na dnu lestvice, a je nato spomladi zažarela v prevetreni, bolj všečno uigrani podobi, s katero je prekrižala načrte številnim favoritom. Jih lahko tudi Kopru? Domači strateg Aleksander Radosavljević še vedno čaka na prvo domačo zmago. V prejšnjem krogu so kanarčki stežka dosegli točko v Šiški, junak srečanja pa je postal vratar Jan Koprivec, ki je ubranil najstrožjo kazen Milanu Tučiću. Zdaj bo njegovo največjo nevarnost predstavljal visokonogi Hrvat pri Rogaški Patrik Mijić.

V sklepnem dejanju 24. kroga, po katerem se bo večina prvoligaških klubov osredotočila na pokalne spopade, se bosta za točke pomerila soseda iz Ljubljanske kotline, Radomlje in Bravo. Mlinarji so na nevarnem devetem mestu, Šiškarji pa še vztrajajo v boju za Evropo. Izbrance Oliverja Bogatinova lahko skrbi skromen učinek na domačih tekmah. So edini udeleženci 1. SNL, ki domačih dvobojev ne morejo igrati na svojem stadionu, ampak gostujejo na objektu ob Kamniški Bistrici. Pri gostih bi lahko v napadu zaigral tudi Matej Poplatnik, ki mu je v zadnjih krogih povzročala težave viroza.

1. SNL, 23. krog:

Petek, 1. marec:

Sobota, 2. marec:

Nedelja, 3. marec:

Lestvica: