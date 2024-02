Dva tisoč evrov denarne kazni, Trontlju dve tekmi prepovedi

Zaradi žaljivega skandiranja bo Rogaška ob 360 evrov, Domžalčani pa ob 300 zaradi nešportnega vedenja več igralcev, dobili so pet rumenih kartonov, uradna oseba pa opomin. Zaradi neprimernega vedenja navijačev je Celjane doletel ukor.

Po tekmi 22. kroga bo moral 300 evrov plačati Aluminij, štiri rumene kartone so dobili igralci, uradna oseba pa opomin. Prav tako 300 evrov mora po tekmi 23. kroga plačati Mura po štirih rumenih in rdečem kartonu, ki so jih dobili igralci, Žan Trontelj pa bo zaradi izključitve in nasilne igre počival dve tekmi.