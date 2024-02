V živo: Olimpija pravkar navija za Domžale, Rogaška ustavila Maribor

Maribor, ki še ni dočakal odločitve disciplinskega sodnika o razpletu prekinjene tekme v Murski Soboti, je v 23. krogu remiziral pri zadnjeuvrščeni Rogaški (0:0). Olimpija je na edini sobotni tekmi s 4:0 odpihnila Aluminij in se vodilnemu Celju približala na –7. Krznarjeva četa pravkar gostuje pri Domžalah, nato pa bo Muro prvič vodil Anton Žlogar. Na Fazanerijo prihajajo Radomljani. V ponedeljek se bosta v Šiški za četrto mesto spopadla Bravo in Koper.

1. SNL, 23. krog:

Nedelja, 25. februar:

Krznar po novem edini tuji trener v 1. SNL

Damir Krznar je v trenutno edini tuji strateg v 1. SNL. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Naslovu so najbližje Celjani. Odkar je Mura prekinila sodelovanje s srbskim strategom Vladimirjem Vermezovićem, imajo grofje edini na trenerskem stolčku tujega strokovnjaka. To je Hrvat Damir Krznar, ki se z ekipo, v kateri vlada ostra konkurenca na vsakem igralnem položaju, na veselje navijačev pa že izstopa povratnik Aljoša Matko, pripravlja na gostovanje v Domžalah. Na papirju se Celjanom obeta eden lažjih izpitov, saj je rumena družina v letu 2024 izgubila na vseh treh tekmah, tako da se je na lestvici nevarno približala kandidatom za izpad.

Trener Dušan Kosić se zaveda, da bo treba v nedeljo od 15. ure naprej na igrišču pokazati več, težave Domžalčanov pa so ob skromnem izkupičku v napadu še toliko večje, saj ne morejo računati na Danijela Šturma. Celjani prihajajo v mesto ob Kamniški Bistrici brez kaznovanega reprezentanta Žana Karničnika, pred naslednjim krogom, ki prinaša veliki derbi z Olimpijo v Stožicah, pa želijo ohraniti dvomestno prednost pred branilci naslova.

Barišića od prvenca in zmage Maribora delilo le nekaj centimetrov

Obračun med zadnjeuvrščeno Rogaško in 16-kratnim prvakom Mariborom se je presenetljivo razpletel brez zadetkov. Izbranci Oskarja Drobneta so tako po Olimpiji v spomladanskem delu prekrižali načrte še drugemu slovenskemu velikanu.

Polne tribune nogometnega stadiona v Rogaški Slatini. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Zgodovinsko srečanje, Maribor je nazadnje v Rogaški Slatini v prvi ligi gostoval pred dobrimi tremi desetletji, ko se je meril še proti Steklarju, se je začelo z že "tradicionalno" zgodnjo menjavo. Rogaška je prvič menjala že po 40 sekundah. Tradicionalno, tako je storila že tretjič zapored, je mladi vratar Žan Lorber, v enajsterico je bil uvrščen le zaradi tega, da bo Rogaška zadostila pogojem NZS, kmalu po začetku srečanja odšel z igrišča, namesto njega pa je med vratnici črno-belih stopil izkušenejši čuvaj mreže Ajdin Mulačić.

Ljubitelji nogometa v Rogaški Slatini v prvem polčasu niso dočakali zadetka, so pa večkrat navdušeno zaploskali domačim nogometašem, ki se zelo dobro upirajo favoriziranemu Mariboru. Trener Maribora Ante Šimundža v začetno enajsterico ni uvrstil najboljšega strelca 1. SNL Arnela Jakupovića in "mladostnega veterana" Josipa Iličića. Priložnost sta dočakala šele v drugem polčasu.

Mask Barišić še čaka na strelski prvenec v dresu Maribora. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V 59. minuti je Maribor dočakal najlepšo priložnost na tekmi. Pred vrata Rogaške se je prikradel Maks Barišić. Ponudila se mu je izvrstna priložnost, saj so bila vrata prazna, a je Primorec iz zahtevnega položaja nato usmeril žogo v prečko. Tako je splavalo po vodi vodstvo vijolic. Ostalo je pri 0:0 in velikem aplavzu za domače nogometaše, ki so večkrat zapretili. Končno razmerje strelov na gol je bilo 14:9 v korist Rogaške, od tega 4:2 v strelih v okvir vrat. Zadnjeuvrščeni klub je s tem dokazal, kako lahko še upravičeno verjame v čudežni obstanek.

Branilci naslova blesteli v Kidričevem

Krog se je z visoko zmage Olimpije začel v Kidričevem. Čeprav so Ljubljančani v Kidričevem na 15 prejšnjih medsebojnih tekmah doživeli kar osem porazov, pa so tokrat že v prvem polčasu odločili obračun v svoj prid.

Pot do visoke zmage ljubljanske zasedbe s 4:0 je v 15. minuti tlakoval kapetan Timi Max Elšnik, ki je zadel z glavo po podaji Davida Sualeheja. Le tri minute kasneje je na 2:0 s približno desetih metrov nekoliko z desne strani povišal Raul Florucz, tik pred koncem prvega polčasa pa je že na 3:0 s svojim drugim zadetkom povišal Elšnik, ko je iz bližine unovčil podajo Jorgeja Silve z desne strani.

Aluminij je visoko izgubil. Za Olimpijo sta v polno zadela tudi nekdanja nogometaša Kidričanov, kapetan Timi Max Elšnik je v polno zadel dvakrat, Marko Brest pa enkrat. Foto: www.alesfevzer.com

V 62. minuti je sodnik pokazal na enajstmetrovko za Olimpijo, vendar je bil Nemanja Motika pred tem v prepovedanem položaju. So pa gosti povišali na 4:0 v 65. minuti, Elšnik je podal do vtekajočega Marka Bresta, ta pa je z 18 metrov z lepim strelom zabil zadetek svoji nekdanji ekipi. Zmaga Olimpije bi lahko bila na koncu še višja, med drugim je v 77. minuti z razdalje dobro sprožil Motika, vendar je zadel prečko.

Olimpija bo v prihodnjem krogu gostila vodilne Celjane, tako da se v Stožicah obeta eden izmed vrhuncev spomladanskega dela.

Žlogar prvič na klopi Mure

Anton Žlogar bo na klopi Mure debitiral proti Radomljanom. Foto: NK Mura Na zadnji tekmi na Fazaneriji je bilo zelo burno, saj je nogometni spektakel med Muro in Mariborom pred polnimi tribunami v sončnem vremenu očrnil incident, ko je eksplozivno telo poškodovalo sedem oseb. Mura se je nato zaradi skromnih predstav odločila za menjavo trenerja. Srba Vladimirja Vermezovića je nasledil nekdanji slovenski reprezentant Anton Žlogar, ki je bil nazadnje selektor mladinske vrste, nato pa ga je zamikalo delo v enem večjih slovenskih klubov.

Mura v dvoboj z mlinarji vstopa brez dveh kaznovanih igralcev. Manjkala bosta Sandi Nuhanović, ki tako ne bo nastopil proti nekdanjim soigralcem, in Italijan Filippo Tripi. Pri gostiteljih računajo, da bo šok terapija ob menjavi trenerja naredila svoje in prebudila črno-bele. O tem je prepričan tudi športni direktor Robert Koren. Radomljani, ki jih vodi Oliver Bogatinov, so večino točk v tej sezoni osvojili v gosteh. Trend želijo nadaljevati v Prekmurju, tudi s pomočjo Gabra Dobrovoljca, ki se jim je pridružil prav iz Murske Sobote.

Spopad za četrto mesto v Ljubljani

V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta v Spodnji Šiški v ponedeljek ob 15. uri udarila Bravo Kostel in Koper. Obeta se neposredni obračun za četrto mesto, ki ob določenih pogojih – marsikaj bo odvisno od tega, kdo bo osvojil pokalni naslov – še lahko pelje v Evropo.

V sklepnem dejanju 23. kroga se bosta za točke potegovala Bravo in Koper. Foto: Nik Moder/Sportida

Mladi ljubljanski klub bo v napadu znova pozdravil najboljšega strelca Mateja Poplatnika, ki ga je pogrešal v Ljudskem vrtu, trener Kopra Aleksander Radosavljević pa bo poskušal po Aluminiju v gosteh premagati še Bravo in Primorcem povrniti izgubljeno zmagovalno miselnost.

Sobota, 24. februar:

Nedelja, 25. februar:

Ponedeljek, 26. februar:

Lestvica: