Šimundža: S svojim odnosom smo lahko samo vzor #video

Mariborske nogometaše čaka v četrtek domača tekma 22. kroga 1. SNL proti Bravu. Priprave so kljub nedeljskemu incidentu potekale po ustaljenem redu, v mislih športnikov pa seveda tega ni bilo mogoče ignorirati. Imamo ničelno toleranco do vsakršnega nasilja na stadionu, a trenutno smo osredotočeni na tekmo, pravi trener Ante Šimundža.

Spomnimo, prekmursko-štajerski obračun je postregel z navijaškim incidentom, ki 16-kratnemu državnemu prvaku ne more biti v čast. Navijači Maribora so med drugim polčasom proti nič hudega slutečim nogometašem Mure, ki so se ogrevali ob igrišču, vrgli pirotehnično sredstvo. Eksplozivno telo je terjalo krut davek. Poškodovalo je pet nogometašev Mure in kondicijskega trenerja. "Stanje poškodovanih članov NŠ Mura se izboljšuje, tudi Nika Kasala, ki je moral ostati v bolnišnični oskrbi in ga je Marko Šuler tudi takoj obiskal v bolnišnici in mu ponudil tudi vso razpoložljivo pomoč NK Maribor, kolikor bo to v naši moči. Žal za zdaj storilec še ni znan," je ob novinarski konferenci pred srečanjem dejal predstavnik za stike z javnostmi Stipe Jerič.

Kot so še povedali pri NK Maribor, sklep tekme še ni znan. "Klub je bil pozvan, da v roku 72 ur poda izjavo disciplinskemu sodniku, v klubu pa delamo vse, da bi to obsojanja vredno dejanje dobilo epilog, in sodelujemo z vsemi vpletenimi. Ker nismo bili organizator tekme, nimamo neposrednega dostopa do varnostnih kamer, tako da ne moremo na ta način pomagati pri identifikaciji izgrednika, smo pa ves čas na voljo, da bi čim hitreje prišli do ugotovitev in rešitev ter pri nadaljnjem preprečevanju tovrstnih izgredov na vseh stadionih. Tudi klubi sami pa potrebujemo izdatnejšo pomoč sodnih organov," je še dodal Jerič, ki je dodal, da več informacij na to temo trenutno nimajo.

Tekmo Mure in Maribora je zaznamoval neljubi incident. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Šimundža: Imam ničelno toleranco

O dogodku je pred četrtkovim obračunom z Bravom spregovoril tudi Ante Šimundža. "Imam ničelno toleranco do vandalizma in huliganstva ter vsakršnega nasilja na stadionih. Naša priprava na tekmo je malce drugačna, ker tekme z Muro nismo odigrali do konca, tako da je tudi priprava nekoliko drugačna, smo pa povsem osredotočeni na prihajajočo tekmo," je poudaril trener Maribora.

Epilog srečanja tako še ni znan, obstaja tudi možnost, da bi Maribor na koncu, kljub temu da je na srečanju vodil z 2:0, ostal brez točk. Kot je dejal trener Šimundža, sami ne morejo biti odgovorni za vedenje navijačev, ne čuti se tudi kompetentnega glede ponujanja rešitev, s katerimi bi takšne dogodke v prihodnje preprečili. "S svojim odnosom, profesionalnostjo, človečnostjo, obnašanjem smo lahko samo vzor," je dejal.

Sven Šoštarič Karič Foto: Nik Moder/Sportida

"Zgodil se je dogodek, kot še nikoli prej, in kot igralci težko povemo kaj pametnega. Vemo, da sta navijanje in takšna kulisa del podpore, a morajo obstajati neke meje. Vsem nam je žal, tudi igralcem, za to, kar je zgodilo. Zdaj pa smo osredotočeni le na četrtkovo tekmo in vemo, kaj moramo doseči v četrtek," je trenerja dopolnil nogometaš Maribora Sven Šoštarič Karič. Sam je bil v nedeljo v trenutku incidenta na drugi strani igrišča, zato ni točno videl, kaj se je dogajalo. "Bil je kaos, nihče ni vedel, kaj točno se dogaja," je povedal. Tudi sicer poskušajo nogometaši v času tekme v mislih čim bolj izklopiti dogajanje zunaj igrišča in se osredotočiti na svoje delo v ekipi, je še dejal nogometaš Maribora.

Varovanje četrtkove tekme bo po navedbah Policijske uprave Maribor "opravljeno na podlagi izdelanega načrta varovanja, ki bo prilagojen varnostni oceni dogodka". Ob tem poudarjajo, da je za red na nogometni tekmi pristojen organizator (z rediteljsko oziroma varnostno službo), pomoč pa mu lahko nudi tudi policija.

S pismom za javnost so se na dogajanje odzvali tudi pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez "Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez ima ničelno toleranco do huliganstva v športu Z veliko zaskrbljenostjo in zgroženostjo smo sprejeli novico o incidentu, ki se je zgodil na tekmi 21. kroga državne

nogometne lige med NŠ Mura in NK Maribor. Kot krovna športna organizacija v naši državi ostro obsojamo vsa dejanja,

ki niso v okviru vrednot športa. Huliganstvo na športnih prireditvah, kot se je dogajalo na nogometni tekmi med ekipama

NŠ Mura in NK Maribor ali kjerkoli drugje v športu, je nesprejemljivo in škodljivo tako za športno skupnost kot tudi za

družbo kot celoto. Takšna dejanja povzročajo neprijetne in nevarne okoliščine za igralce, gledalce in ostale udeležence ter lahko

povzročijo resne poškodbe, predvsem pa takšni incidenti šport prikazujejo v negativni luči, kar lahko vodi v izgubo

zaupanja javnosti v športne dogodke in njihove organizatorje. Pomembno je spodbujanje pozitivnih vrednot športa, kot

so fair play, spoštovanje igralcev in navijačev nasprotnih ekip ter športna strast, brez agresivnosti in nasilja. Sodelovanje

v športu bi moralo biti priložnost za povezovanje ljudi in gradnjo skupnosti, ne pa za spodbujanje sovraštva in nasilja.

Zato je ključnega pomena, da se vsi aktivno zavzemamo za ohranjanje teh vrednot ter absolutno obsodimo vse oblike

nasilja in nespoštljivega vedenja na športnih prireditvah. "To nezaslišano dejanje kliče k ponovnem premisleku in predvsem ravnanju na sistemski ravni, saj je odgovornost

vseh deležnikov v športu, vključno z institucijami in organi pregona, ključna pri zagotavljanju varnosti in integritete

športnih dogodkov. Sistematični pristop k preprečevanju huliganstva, nasilja in nešportnega ravnanja na športnih

prireditvah je nujen za ohranjanje integritete športa ter zaščito vseh udeležencev" je ob tem poudaril predsednik OKSZŠZ g. Franjo Bobinac. Športne prireditve morajo ostati varno okolje za vse udeležence, zato menimo, da je potrebno nemudoma pristopiti k

sistemskim izboljšavam, ki bodo učinkovito preprečile tovrstne in podobne incidente v prihodnje."

