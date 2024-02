''Čeprav razplet tekme ta trenutek ni na prvem mestu, bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času, po odločitvi vodje tekmovanj NZS,'' je Nogometna zveza Slovenije (NZS), pod okriljem katere poteka tekmovanje 1. SNL, napovedala, kako bo kmalu znan razplet prekinjenega dvoboja med Muro in Mariborom. Krovna zveza je incident, ki so ga v Murski Soboti zakuhali navijači Maribora in poškodovali več nogometašev Mure, najstrožje obsodila.

''Verjamemo, da bo NZS v tem primeru primerno in ostro ukrepala ter pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov. Vsi v klubu smo globoko pretreseni nad dogodkom, ki bo žal za dolgo časa zaznamoval slovensko nogometno sceno,'' so po incidentu, ki je očrnil nogometno dogajanje v Prvi ligi Telemach, zapisali pri Muri.

Prekmursko-štajerska nogometna poslastica se je sprevrgla v nezaslišan incident s hudimi posledicami, ki so jih utrpeli nogometaši Mure. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Kmalu so dočakali izjavo za javnost krovne nogometne zveze, ki vodi prvoligaško tekmovanje. ''Na Nogometni zvezi Slovenije smo ogorčeni in pretreseni zaradi dogodkov na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom. Do 57. minute smo gledali navijaški praznik, potem pa je bila tekma zaradi navijaških izgredov prekinjena, ob uporabi nevarnih eksplozivnih sredstev gostujoče navijaške skupine pa je prišlo do poškodb šestih članov domačega moštva. Na NZS si želimo in upamo, da poškodovani zaradi nepremišljenega, sramotnega dogodka ne bodo nosili dolgoročnih posledic. Vsem želimo čim hitrejše okrevanje,'' so vsem, ki so jo skupili zaradi nevarnega eksplozivnega sredstva, katerega so proti njim s tribune z navijači Maribora, zaželeli hitro okrevanje in čim prejšnjo vrnitev na igrišča. Po prvih informacijah, je poškodovanih pet igralcev Mure, Niko Kasalo in Tilen Ščerjavić pa bi bila lahko po prvih informacijah odsotna najmanj šest tednov.

Dogodek meče slabo luč na slovenski klubski nogomet

Prvi mož NZS je predsednik Radenko Mijatović. Foto: www.alesfevzer.com NZS, ki vodi prvoligaško tekmovanje, je tako v sklepnem dejanju drugega kroga spomladanskega dela Prve lige Telemach naletela na enega največjih navijaških incidentov v zgodovini 1. SNL.

''Obenem nam je žal, da se je tekma spremenila v dogodek, ki meče slabo luč na slovenski klubski nogomet in odvrača iskrene nogometne navdušence in družine od ogleda tekem v živo. Incident najstrožje obsojamo in verjamemo, da bodo storilca poleg disciplinske odgovornosti pod okriljem NZS, doletele tudi najostrejše sankcije pristojnih organov,'' verjame, da bodo tisti, ki so povzročili incident, za to tudi odgovarjali.

Po divjanju mariborskih navijačev je do tribune z gostujočimi privrženci stopil tudi trener Ante Šimundž in jih skušal prepričati, da bi prenehali z incidenti. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nogometna zveza še dodaja, kako bo nujno potrebno potegniti jasno ločnico med navijaštvom in huliganizmom. ''Čas je, da se problema lotimo skupaj z vsemi deležniki. Današnji dogodek je dodaten signal, da je na tem področju potrebna sistemska in celovita ureditev,'' napoveduje spremembe.

Kakšen pa bo razplet srečanja, ki je na Fazaneriji trajal le slabih 60 minut? ''Čeprav razplet tekme ta trenutek ni na prvem mestu, bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času, po odločitvi vodje tekmovanj NZS,'' je napovedala krovna zveza.

Že med tednom sledi nov prvenstveni krog. Mura bo brez številnih poškodovanih igralcev v sredo gostovala v kopru, Maribor pa bo dan pozneje v Ljudskem vrtu pričakal Bravo Kostel, ki se je v nedeljo razšel z vodilnimi Celjani brez zadetkov.