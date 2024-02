"Dogodka, kot se je zgodil danes v Murski Soboti, ne pomnimo ter upamo in verjamemo, da se nikoli več ne bo zgodil. Igralcem in članom NŠ Mura, ki so utrpeli poškodbo med pokom ob robu igrišča, želimo uspešno in čim hitrejše okrevanje," je zapisal NK Maribor v izjavi za javnost, v kateri je ostro obsodil incident, ki so si ga privoščili njegovi navijači na gostovanju v Murski Soboti. Mariboru je odlično kazalo na igrišču, do 57. minute je vodil z 2:0, po navijaških izgredih in odpovedi srečanja pa mu grozi, da bi lahko ostal praznih rok.

Prekmursko-štajerski obračun je postregel z navijaškim incidentom, ki 16-kratnemu državnemu prvaku ne more biti v čast. Navijači Maribora so med drugim polčasom proti nič hudega slutečim nogometašem Mure, ki so se ogrevali ob igrišču, vrgli pirotehnično sredstvo. Eksplozivno telo je terjalo krut davek. Poškodovalo je pet nogometašev Mure in kondicijskega trenerja.

Uporaba pirotehničnih sredstev je šla čez mejo

Do navijačev Maribora je v želji, da bi se umirili in prenehali metati predmete na igrišče, stopil tudi trener Ante Šimundža. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Do 57. minute prijetno nogometno popoldne s podobo stadiona, ki je do tedaj pomenila novo poglavje promocije slovenskega prvoligaškega tekmovanja, je, žal, dobilo črn madež. Uporaba pirotehničnih sredstev, ki je šla čez mejo in privedla do poškodbe nogometašev Mure ter članov strokovnega štaba, je zasenčila ves trud vseh udeležencev na igrišču ter prizadevanj, da bi spremljali nogometni praznik. V pričakovanju tekme namreč ni bilo prisotnih nobenih nesoglasij ali morebitnih napetosti, kar bi lahko vplivalo na početje skupin ali posameznikov. Napovednik dvoboja je bil z obeh strani spoštljiv, izpostavljena je bila le nogometna tematika, prav tako ni bilo razgretih strasti med navijaškima skupinama," so v izjavi za javnost zapisali pri mariborskem klubu, ki jih je na nedeljskem srečanju v sektorju, namenjenem gostujočim privržencem, spremljalo okrog 300 pripadnikov navijaške skupine Viole.

Poslovni direktor obsodil objestno, nevarno početje navijačev

Poslovni direktor NK Maribor Bojan Ban se je po prekinjeni in nato odpovedani tekmi opravičil v družbi predsednika Mure Roberta Kuzmiča. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com "Z NŠ Mura imamo že dolga leta prijateljske, zgledne odnose. Zato neprijeten dogodek za nas pomeni še večje razočaranje. Ob medsebojnih pogovorih po nedokončani tekmi smo gostiteljem izrekli globoko obžalovanje ob igrišču in v klubskih prostorih, poslovni direktor Bojan Ban je v imenu NK Maribor stopil pred mikrofone v družbi predsednika domačega kluba Roberta Kuzmiča ter obsodil objestno, nevarno početje, ki je privedlo do predčasnega konca tekme," se je v imenu NK Maribor po incidentu v Murski Soboti opravičil poslovni direktor Bojan Ban.

"Po športni plati so zadeve šlo v želeno smer, naše moštvo je vodilo z 2:0 in se približevalo uresničitvi tekmovalnega cilja. Žal pa je početje na tribunah onemogočilo, da dočakamo razplet na igrišču. Incident obžalujemo in ostro obsojamo. Dogodka, kot se je zgodil danes v Murski Soboti, ne pomnimo ter upamo in verjamemo, da se nikoli več ne bo zgodil. Igralcem in članom NŠ Mura, ki so utrpeli poškodbo med pokom ob robu igrišča, želimo uspešno in čim hitrejše okrevanje. Z željo, da se v prihodnje znova pomerimo le v športnem boju na igrišču in brez prisotnosti dejavnikov, ki ne spadajo na stadione ter nimajo nobene skupne točke z nogometom," so še dodali Mariborčani, ki bi lahko za zeleno mizo izgubili točke, ki so se jim v Murski Soboti nasmihale po boljši igri in vodstvu z 2:0.

Kakšna kazen bo doletela mariborski klub po incidentu, ki so ga zakuhali njihovi navijači v Prekmurju? Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

V polno sta zadela Josip Iličić in Soudani, a bi lahko Mariborčani za zeleno mizo ostali brez točk, doletela pa bi jih lahko še kazen. O tem bo odločala disciplinska komisija tekmovanja.