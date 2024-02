Mura razkrila, kako hudo so jo skupili nesrečni nogometaši. Zdaj je na potezi NZS.

Nedeljski spopad Mure in Maribora je predstavljal nogometno poslastico, tradicionalni prekmursko-štajerski derbi, na katerem se je znova zbralo ogromno število gledalcev. Do 57. minute se je smejalo gostom iz Maribora, ki so vodili z 2:0, nato pa so gostujoči navijači poskrbeli za incident, ki je vrgel temno senco na športni spektakel. Eksplozivno telo je poškodovalo pet nogometašev Mure in kondicijskega trenerja. Mura obsoja dejanje in verjame, da bo NZS primerno in ostro ukrepala ter pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov.

"Dogodek, ki ne sodi na nogometna igrišča," je NŠ Mura naslovila izjavo za javnost po odpovedi srečanja z Mariborom. Dvoboj je bil sprva prekinjen, nato pa odpovedan zaradi incidenta, ki so ga zakuhali gostujoči navijači.

Proti Fazaneriji se je v nedeljo odpravilo okrog 300 navijačev Maribora:

''Danes smo bili v Fazaneriji priča nogometnemu prazniku, ki je na tribune privabil lepo število gledalcev. Ti so poskrbeli za kuliso, ki je v slovenskem nogometnem prostoru prej izjema kot pravilo. Na žalost pa se je vse skupaj izrodilo v dogodek, ki bi se lahko končal tragično. V 58. minuti srečanja je med naše nogometaše, ki so se ogrevali ob terenu priletelo eksplozivno telo in ob tem poškodovalo pet naših nogometašev in kondicijskega trenerja. Začasna izguba sluha, močni glavoboli, opekline po nogah pri dveh nogometaših so zgolj nekatere od posledic tega dejanja. Vseh šest je moralo po pregledu na soboški urgenci na nadaljnje preiskave v UKC Maribor,'' so pri Muri, po poročanju Ekipe24 sta jo najhuje skupila Niko Kasalo in Tilen Ščerjavić, razkrili, kako hudo so jo skupili igralci črno-belih, ki so se v 58. minuti ogrevali ob igrišču, nato pa jih je poškodovalo eksplozivno telo. Kasalo in Ščerjavić bi bila lahko po prvih informacijah odsotna najmanj šest tednov.

V 58. minuti srečanja je med nogometaše Mure, ki so se ogrevali ob igrišču, priletelo eksplozivno telo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Verjamejo, da bo NZS pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov

''Na tem mestu se je potrebno vprašati ali se bomo zaradi določenih posameznikov morali odslej bati za zdravje tako nogometašev, kot navijačev. V bližini dogodka se je nahajal tudi eden izmed pobiralcev žog, ki je v strahu zapustil igrišče. Na mestu je vprašanje, kako bomo navijače, predvsem tiste, ki pridejo z otroci, lahko prepričali, da je nogomet lepa stvar. Na tak način težko. Verjamemo, da bo NZS v tem primeru primerno in ostro ukrepala ter pokazala ničelno toleranco do tovrstnih ekscesov. Vsi v klubu smo globoko pretreseni nad dogodkom, ki bo žal, še dolgo časa zaznamoval slovensko nogometno sceno,'' so še zapisali pri Muri.

Srečanje med Muro in Mariborom je napolnilo tribune Fazanerije, a je nato nogometni spektakel pokvaril navijaški incident. Tekma bi sicer morala predstavljati praznik ob začetku praznovanja stoletnice domačega kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

O usodi tekme bo odločala disciplinska komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS). Zelo verjeten je scenarij, da bo zmaga za zeleno mizo pripisana Muri (3:0), kar bi bil velik udarec za Mariborčane, saj so do incidenta imeli v žepu vodstvo z 2:0 in se jim je nasmihala druga zaporedna spomladanska zmaga v 1. SNL. Veliko dela pa čaka tudi predstavnike policije, saj bodo skušali poiskati osrednje krivce za incident, ki je vrgel temno senco na domači nogometni prostor in pokvaril tekmo, ki predstavlja praznik na tem delu Slovenije.

Direktor NK Maribor Bojan Ban se je po navijaškem incidentu v Murski Soboti opravičil v imenu kluba. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ukrepi policije v povezavi z varovanjem nogometne tekme v Murski Soboti Danes, 18. februarja 2024 ob 15. uri je bila v Murski Soboti odigrana prvenstvena nogometna tekma 1. SNL med nogometnima ekipama NŠ Mura in NK Maribor. Javno prireditev je policija z vidika varnosti ocenila kot dogodek srednjega tveganja in je bila varovana v skladu s sprejetim načrtom. Policisti smo pri izvajanju nalog v zvezi nogometne tekme NŠ Mura in NK Maribor v dveh primerih odkrili prepovedano drogo in v dveh primerih prepovedano pirotehniko. Sredi drugega polčasa je prišlo do prepovedane uporabe pirotehnike s strani zaenkrat še neznanih kršiteljev - storilcev med člani organiziranih navijaških skupin, zaradi česar je bilo poškodovanih 5 igralcev NŠ Mura in kondicijski trener. Zdravniško pomoč so iskali v murskosoboški bolnišnici, stopnja poškodb bo znana naknadno. Poškodovani so bili tudi stoli na tribunah stadiona in zvezi obeh dogodkov se preiskuje sum storitve večih kaznivih dejanj. Organizator prireditve in predstavnik NZS sta se odločila, da bosta nogometno tekme prekinila, zato je prišlo s strani organizatorja do pozivanja zapustitve teh oseb iz območja stadiona. Nekateri posamezniki - člani ONS Viole so poziv organizatorja upoštevali, drugi pa so stadion začeli zapuščati šele po pozivu varnostne službe in opozorilih policistov. Suzana Rauš, predstavnica za odnose z javnostmi in samostojna policijska inšpektorica

Mariborčani so v Murski Soboti po slabi uri srečanja vodili z 2:0, v polno sta zadela Josip Iličić in Soudani. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Ante Šimundža in Marko Šuler sta bila na dobri poti, da bi Maribor vknjižil še drugo spomladansko zmago, a je nato prišlo do odpovedi tekme, saj Viole po 57. minuti niso hotele zapustiti sektorja za gostujoče navijače. Če bi ga, bi se lahko dvoboj nadaljeval. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com