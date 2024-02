Najhuje jo je skupil Niko Kasalo, sredina tekma Mure pod vprašajem #video

Privrženci Maribora so na nedeljski prvoligaški tekmi v Murski Soboti zakuhali incident, ki je vrgel temen madež na nogomet. Odvrgli so eksplozivno telo, ki je počilo v neposredni bližini rezervistov Mure in poškodovalo pet nogometašev in kondicijskega trenerja. Niko Kasalo je moral zaradi poškodb sluha preživeti noč na opazovanju v mariborski bolnišnici. Obstaja možnost, da bi tekmo med Koprom in Muro, odigrana naj bi bila v sredo, prestavili. Mura, ki je čez noč ostala brez številnih igralcev, danes ni trenirala.

Mariborski navijači so očrnili nogometni spektakel na Fazaneriji. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Nedeljski dogodek na Fazaneriji je bil mišljen kot prekmursko-štajerski praznični uvod v dogajanje v leto 2024, ki prinaša častitljivi jubilej, stoletnico nogometnega kluba Mura. Začelo se je idilično. Polne tribune so v sončnem vremenu spremljale zanimivo srečanje, na katerem je bolje kazalo Mariboru. Po slabi uri je vodil z 2:0, nato pa se je dogajanje sprevrglo v nočno moro.

Eden izmed privržencev Maribora je očrnil nogometni spektakel z incidentom, v katerem je poškodbo utrpelo kar pet igralcev Mure. In posledice? Začasna izguba sluha, močni glavoboli, opekline po nogah pri dveh nogometaših. To je le nekaj simptomov, zaradi katerih je po predčasnem koncu dvoboja, ta je bil po slabi uri prekinjen in odpovedan, pomoč v murskosoboški bolnišnici poiskalo pet nogometašev ter kondicijski trener Gal Ribič. Skupili so jo rezervni igralci Mure, ki so se ogrevali ob igrišču. To so bili Niko Kasalo, Tilen Ščernjavič, Žiga Laci, Robert Čakš in Luka Turudija.

Kasalo preživel noč na opazovanju

Niko Kasalo spada med najbolj nadarjene nogometaše Mure. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Po pregledu v murskosoboški bolnišnici so bili napoteni na oddelek otorinolaringologije v UKC Maribor. Najhuje jo je skupil Niko Kasalo. Mladi up Mure, star komaj 18 let, je moral zaradi poškodb sluha ostati na opazovanju, da bi izključili morebitne trajne posledice na sluhu zaradi močnega poka. Ostalih pet je bilo po pregledu odpuščenih iz UKC Maribor, danes pa so morali v Splošno bolnišnico Murska Sobota na dodatne preiskave, je sporočila Mura.

Že v sredo jo čaka nova tekma, črno-bele bo pot ponesla na gostovanje v Koper, kaj lahko pa bi se lahko zgodilo, da trener Vladimir Vermezović ne bo mogel računati na številne poškodovane igralce, kar meče dodatno slabo luč na sramotno dejanje, ki so ga zakuhali gostujoči navijači.

Po neuradnih podatkih obstaja možnost, da bi se dvoboj na Bonifiki prestavil. O tem bo več znanega v bližnji prihodnosti, nenazadnje naj bi kmalu o tem, kakšna bo usoda nedokončanega srečanja na Fazaneriji, odločitev podalo vodstvo tekmovanja. Dejstvo je, da Mura, ki je čez noč ostala brez kar petih igralcev, danes ni opravila treninga.

Kuzmič: Kako se lahko te stvari sploh spravijo notri?

Incident s krutimi posledicami sta obsodila oba kluba, Mura in Maribor, kot tudi Nogometna zveza Slovenije, pod okriljem katere poteka prvoligaško tekmovanje. Krovna zveza je napovedala, da bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času, po odločitvi vodje tekmovanj NZS.

"To so dogodki, ki žal prekinejo nogometni praznik. Bila je prelepa kulisa, ki jo redko vidimo na slovenskih zelenicah. Vedno spodbujam, da je prisotne malce napetosti, saj to krasi nogomet. To, kar se je zgodilo, pa je šlo daleč čez mejo. Ne vem, kako se lahko te stvari sploh spravijo na stadion ob vseh pregledih in kontrolah. Da se ti na koncu še poškoduje igralec, pa je res žalostno in predstavlja črni madež na nogometu," se je prvi mož Mure Robert Kuzmič čudil, kako so lahko sploh gostujoči navijači na sektor, namenjen Violam, pretihotapili eksplozivno sredstvo, ki je pozneje po poku poskrbelo za poškodbe kar petih nogometašev Mure in kondicijskega trenerja.

Mariborčanom grozi kazen. Nasmihala se jim je zmaga, saj so na Fazaneriji vodili z 2:0, zdaj pa bi lahko ostali ne le brez načrtovanih točk, ampak bi jih lahko s strani disciplinskega sodnika NZS doletele še dodatne sankcije. Incident, s kakršnim slovenski nogomet še ni imel opravka, saj je zaradi neodgovornega divjanja navijačev trpelo zdravje številnih nogometašev Mure, je močno prizadel mariborski klub.

Ban: Težko je metati vse ljudi v isti koš

"Opravičujemo se in globoko obžalujemo ta dogodek. Dejstvo je, da je Mura naš prijateljski klub. Pretreseni smo, ker je šlo preko meja. Upam, da bodo pristojni organi našli krivca in ukrepali tako, kot se mora," je dejal poslovni direktor NK Maribor Bojan Ban in dodal: "Če bi mi to vedeli, bi bili prvi, ki bi poskušali to zajeziti. Dejansko pa je težko metati vse ljudi v isti koš," je podobno kot NZS opozoril na to, kako je treba potegniti jasno ločnico med navijaštvom in huliganstvom. "To ne sodi na igrišča. Ali je to iskanje pozornosti ali … To je pereča težava, ki jo bodo morale pristojne službe rešiti. Tukaj je videonadzor, kjer bi se moralo videti, kako in kaj," je še dejal Ban.

S Policijske uprave Murska Sobota so po tekmi sporočili, kako so dva ali tri kršitelje izsledili in jih identificirali, v prihodnjih dneh pa bodo pregledali še nadzorne posnetke, ugotovili okoliščine in zbrali druge dokaze. Zaradi poškodb igralcev in kondicijskega trenerja gre pri tem za sum povzročitve splošne nevarnosti, pri čemer so policisti že zaslišali nekaj očividcev, tudi glede poškodovanja lastnine. Uporabili so prisilna sredstva zoper devet oseb, "a najmilejša, torej telesno silo".

Preiskava poteka tudi glede organizacije tekme, pri čemer gre za sum kršitve zakona o javnih zbiranjih. Globa za organizatorja v primeru krivde znaša 500 evrov, za njegovo odgovorno osebo pa 250 evrov, so še dodali pri Policijski upravi Murska Sobota.