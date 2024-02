"Huliganstvo ni navijaštvo, ampak navadno barbarstvo"

Po incidentu na tekmi 21. kroga Prve lige Telemach med Muro in Mariborom, v katerem je bilo zaradi odvrženega eksplozivnega telesa poškodovanih pet nogometašev in en član strokovnega štaba Mure, je mariborski župan Saša Arsenovič na prizadete naslovil opravičilo. Murskosoboški škof Peter Štumpf pa je pozval pristojne k odločnemu ukrepanju.

"Huliganstvo je treba zaustaviti - takoj in povsod," je svoj odziv naslovil škof Peter Štumpf. Nedeljsko dogajanje v Fazaneriji ga je globoko prizadelo in užalostilo. "Lep športni dogodek se je sprevrgel v hudo nasilje. Šlo je torej za namerno dejanje poškodovanja oseb, ki pomeni kriminalna dejanja in zato tudi kazensko odgovornost. Žal mi je za vse poškodovane in jim želim čimprejšnje okrevanje," je zapisal v sporočilu za javnost, ki ga je objavil časnik Vestnik.

Murskosoboški škof: Še je čas, da huliganstvo zaustavimo

"Če bodo v naša mesta še naprej prihajali huligani, potem so to nedeljo v Fazaneriji poleg alarma zazvonili tudi pogrebni zvonovi temu čudovitemu in nadvse lepemu športu, njegovemu navijaškemu duhu in tekmovalnosti na Slovenskem," opozarja škof Peter Štumpf. Foto: STA , Huliganstvo po njegovih besedah nima nič opraviti s športom. "Huliganstvo ni navijaštvo, ampak je navadno barbarstvo. Ekipa, ki ima za seboj huligane, in to tudi dobro ve, ne izpolnjuje nobenih pogojev, da bi lahko nastopila in igrala," je bil oster. "Dokler se tukaj ne bodo postavile meje, se bo šport, predvsem pa nogomet, vse bolj kriminaliziral in to brez ovir. Nadaljevanje tega vodi v čisto navadno gladiatorstvo, ki zahteva žrtve, v skrajnosti na žalost tudi smrt," je dodal.

Škof poudarja, da je ključna preventiva. "Odpravljanje posledic po tragičnih dogodkih pomeni zgolj hinavski poskus opravičevanja tistih, ki niso poskrbeli, da se nasilje ne bi zgodilo," je navedel.

Niko Kasalo je zaradi posledic poškodbe sluha preživel noč na opazovanju v mariborski bolnišnici. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Pristojne poziva, da takoj odločno in učinkovito ukrepajo. "Tragičen dogodek v Fazaneriji je sprožil alarm, ki vse prebuja iz sanjskosti nogometa, ki je bil tudi tokrat zlorabljen za hudo nasilje. Če bodo v naša mesta še naprej prihajali huligani, potem so to nedeljo v Fazaneriji poleg alarma zazvonili tudi pogrebni zvonovi temu čudovitemu in nadvse lepemu športu, njegovemu navijaškemu duhu in tekmovalnosti na Slovenskem. Še je čas, da huliganstvo zaustavimo in mirno in veselo gremo na tekme," je zaključil.

Župan se je opravičil v v imenu Maribora

Saša Arsenovič si želi, da bi obisk stadiona postal vir športnih užitkov, prijetnega druženja in veselih spominov Foto: Matic Prevc/STA Nad zlorabo nogometa je razočaran tudi mariborski župan Saša Arsenovič, ki se je v imenu Maribora opravičil poškodovanim in prizadetim.

"Že desetletja kot družba opazujemo zlorabo športa, ki ne škodi le temu, ampak tudi družbi, kjer je šport del nacionalne identitete. Zato ponovno pozivam ne samo navijaške skupine, ampak tudi klubske funkcionarje, nogometno zvezo, zakonodajne organe in organe pregona, da skupaj poskrbimo za to, da bo obisk stadiona vir športnih užitkov, prijetnega druženja in veselih spominov," je zapisal.

Incident s krutimi posledicami sta obsodila oba kluba, Mura in Maribor, kot tudi Nogometna zveza Slovenije, pod okriljem katere poteka prvoligaško tekmovanje. Krovna zveza je napovedala, da bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času, po odločitvi vodje tekmovanj NZS.