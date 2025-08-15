Gašper Povh srebrn na svetovnih igrah

Slovenski balinar Gašper Povh je na 12. svetovnih igrah v kitajskem Chengduju v hitrostnem zbijanju osvojil srebrno kolajno. Prvi tekmovalni dan je dosegel tretji rezultat kvalifikacij, v polfinalu slavil zmago, v finalu pa je klonil proti francoskemu tekmecu.

Gašper Povh Foto: OKS "Cilj za svetovne igre je bila medalja. Zavedal sem se, da me čakajo težki nasprotniki, hkrati pa tudi svoje dobre forme. Prvi dan sem se prebil čez kvalifikacije na tretje mesto, v polfinalu sem premagal Italijana, v finalu sem pa moral priznati premoč Francozu. Občutki po srebrni medalji so super, zelo sem ponosen nase in vesel, da so se vsi treningi in trud izplačali," je po tekmi dejal Gašper Povh.

Tudi njegov trener Dejan Koren je bil z nastopom svojega varovanca na Kitajskem zadovoljen. "Medalja je poplačala ves trud, vložen v zadnjem mesecu in pol treningov in priprav na te svetovne igre. Upam, da bo medalja dokaz vsem mladim športnikom, da je z voljo in delom moč doseči velik uspeh. Zelo smo ponosni na to kolajno."

Skupno je to tretja kolajna za Slovenijo na teh svetovnih igrah. Bronasti kolajni sta v četrtek osvojili kickbokserki Tyra Barada in Tina Baloh v boju na točke.

Slovenijo na svetovnih igrah v Chengduju zastopa sedem športnic in športnikov v štirih športnih panogah – balinanju, ju-jitsuju, kickboksu (WAKO) in poljskem lokostrelstvu.

Na svetovnih igrah nastopajo športniki neolimpijskih športnih panog in disciplin. V Chengduju tekmuje okoli 4000 športnikov iz skoraj 120 držav, ki se merijo v 34 športih in 60 disciplinah. Svetovne igre so prvič potekale leta 1981 in so od takrat dalje na sporedu vsake štiri leta.