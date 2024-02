Žalostno, a resnično – takšna je moč šokantnih novic

Ljubitelji nogometa v Sloveniji že dolgo hrepenijo po tem, da bi se več pisalo in razpredalo o državnem prvenstvu. O prvi ligi, kjer sta največ naslovov osvojila Maribor in Olimpija, kluba, ki prihajata iz največjih slovenskih mest in imata največ navijačev. O prvi ligi, kjer se v tej sezoni nasmiha naslov Celjanom, a še vedno niti pod razno ne morejo napolniti stadiona.

Nogometna Slovenija je sanjala o trenutku, ko bi prva liga zavladala naslovnicam in se znašla na začetku dnevnih poročil. Celo tistih na televiziji. Pred vsemi drugimi športi, v katerih Slovenci dosegajo tako imenitne dosežke, da je lahko na njih ponosna, a tudi ljubosumna, saj so ji zaradi njih ponavadi pripadle medijske drobtinice.

Zdelo se je utopično, vendarle se je 1. SNL skozi leta navadila na stransko vlogo in omejeno pozornost. Približno tako je bilo vse do nedelje, ko je deželo na sončni strani Alp v popoldanskih urah pretresel incident v Murski Soboti. V bistvu niti ne navijaški, ampak huliganski. In nenadoma je bilo vse drugače.

Novica dneva, a z ogromno napako

Incident, za katerega nosi odgovornost nekdo, ki naj bi se v nedeljo na Fazanerijo odpravil na sektor, namenjen gostujočim privržencem, tja pretihotapil eksplozivno telo, tako imenovani topovski udar, ter izbral najbolj brutalno, zloveščo in nesmiselno potezo, saj ga je zalučal v bližino nič hudega slutečih nogometašev Mure, je spremenil vse. Poskrbel je, da o usodi slovenskega prvoligaškega nogometa kar naenkrat modrujejo vsi. Od predstavnikov političnega vrha do navadnih državljanov.

Razplet prekinjenega, nato pa odpovedanega srečanja med Muro in Mariborom, ki je po 58 minutah vodil z 2:0, bo najverjetneje znan v prihodnjih dneh. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Zgodilo se je nekaj še pred kratkim domala nepredstavljivega. Kar naenkrat je postal prvoligaški nogomet novica dneva, a žal z ogromno napako. Še enkrat se je izkazalo, kako v današnjem vse bolj ponorelem svetu, polnem najrazličnejših oblik nasilja in tragičnih dogodkov, bolj kot kaj drugega odmevajo šokantne novice z manj prijetno vsebino. Teh pa iz Murske Sobote ni manjkalo. Eksplozivno telo je namreč poškodovalo pet nogometašev, kondicijskega trenerja in mladega pobiralca žog. Najhuje jo je skupil nadarjeni najstnik Niko Kasalo, ki zaradi poškodbe sluha ostaja v bolnišnici najmanj do srede.

Slovenijo so preplavile želje, da bi vsi poškodovanci čim prej okrevali in se vrnili na zelenice, ob tej priložnosti jih izrekamo tudi mi, hkrati pa se je sprožil val obsojanja, s katerim se je začelo razmišljati o sistemskih rešitvah, ki bi v prihodnosti tovrstne dogodke pregnale s slovenskih športnih objektov.

Protireklama za nogomet

Žal je v življenju pogosto tako, da se določene stvari premaknejo šele takrat, ko je že skoraj prepozno. Ko kdo "nastrada". Po incidentu v Murski Soboti je napočil pravšnji trenutek, da se poišče celovita rešitev. Takšna, ki bi pojav tovrstnih oblik huliganizma zajezila in izkoreninila s slovenskih nogometnih stadionov. Na njih ali ob njih, resnici na ljubo, v zadnjem obdobju niti ni prišlo do veliko izgredov. Za razliko od marsikaterih bolj razvitih in vročih nogometnih držav. Ta, ki se je zgodil v Murski Soboti, pa je vendarle tako posebne vrste, da bo v Sloveniji še dolgo dvigal prah.

Niko Kasalo bo ostal v mariborski bolnišnici zarad poškodbe sluha na opazovanju vsaj do srede. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nogomet bi moral v svoji prvinskosti ostati poligon za užitek in zabavo občinstva. Za tiste neprecenljive trenutke, ko navijaška srca žarijo tako čustveno in nepredvidljivo, da se množice rade vračajo na stadione. V dobrem in slabem, kar zadeva usodo kluba. Takšna protireklama – treba je pomisliti zlasti na najmlajše ljubitelje nogometa, ki so videli šokantne prizore na Fazaneriji in bi jih lahko v prihodnje napadale travme in pomisleki, ko bi se omenjala možnost ogleda nove tekme v živo – ni dobra za nogomet.

Deležniki že sestankujejo

Edino, kar bi lahko postalo pozitivno v tej žalostni prigodi, je večja javna pozornost 1. SNL. Čez noč so začeli o tej problematiki razmišljati tudi predstavniki najvišjih instanc. Slovenski ligaški nogomet tega v preteklosti ni bil deležen, zdaj pa bi lahko združil vse deležnike, potrebne za zagotovitev nove zakonodaje, s katero bi bilo moč hitreje stopiti na prste huliganom, ki želijo nogometne tekme izkoriščati za izlive nezadovoljstva, neprimerna dokazovanja prevlade ali iskanje svojih pet minut slave, pri tem pa zaradi njihovih nerazsodnih dejanj trpijo nedolžni. Kot so v tem primeru nogometaši Mure, kondicijski trener in mladi pobiralec žog.

Predsednik NZS Radenko Mijatović ima opravka s precendenčnim primerom v 1. SNL, odkar opravlja tako odgovorno vlogo pri krovni zvezi. Foto: www.alesfevzer.com

S tem se bo morala zdaj skupaj z osrednjimi deležniki v nogometnem svetu pozabavati država in najti sistemsko rešitev za prihodnost. Pogovori so že stekli. Predstavniki Nogometne zveze Slovenije (NZS) in Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS) so se o tej temi že sestali s predstavniki ministrstva, pristojnega za šport. O tem bo razpravljalo tudi ministrstvo za notranje zadeve. Trenutek je vroč in še kako aktualen, nespametno bi ga bilo zapraviti. Energijo, nastalo ob jezi in ogorčenju zaradi takšnih incidentov, ki so pokvarili nogometno pravljico v Prekmurju, bi bilo vredno vložiti v iskanje najprimernejše rešitve za sankcioniranje in preprečevanje takšnih dogodkov. Pri tem so lahko Sloveniji v pomoč primeri iz nekaterih držav, ki so napovedale boj proti huliganizmu in mu pristrigle krila s strogo zakonodajo.

Potegniti ločnico med navijači in huligani

Mura in Maribor sta dejanje tako kot preostali deležniki v nogometnem svetu obsodila. Na odločitev disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije o rezultatskem razpletu prekinjene, nato pa odpovedane tekme bosta morala še počakati. Krovna zveza je začutila, da ima opravka z zgodovinskim trenutkom, v katerem noče ničesar prepustiti naključju. Zaveda se, da se je v Murski Soboti zgodil primer, kakršnega v obdobju državne samostojnosti še ni bilo v 1. SNL. Zato bo odločitev, kako se odzvati, komu pripisati točke in sankcije, nosila veliko težo za prihodnost. Želi poiskati najprimernejšo kazen, s katero bi dala misliti vsem, ki bi jih v prihodnosti zamikalo podobno dejanje. In jih odvrnila od tega. Sploh, če so samooklicani navijači in stiskajo pesti za določen klub.

Navijačev Maribora v nedeljo v Murski Soboti ni manjkao tudi na osrednji tribuni Fazanerije. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Nenazadnje je s tem omadeževan tudi večkrat izpostavljen nogometni fenomen Maribora. V preteklosti je bil pogosto opevan kot najbolj nogometno mesto v Sloveniji. Zdaj se je klub s pregovorno najbolj zvestim občinstvom zaradi nekaj neodgovornih posameznikov – morda zgolj enega samega, tako je v sporočilu za javnost prikazala navijaška skupina Viole, ki se ograjuje od incidenta in zanika vpletenost – znašel na pomembni prelomnici. Moral bo potegniti večjo ločnico med navijači in huligani. Moral bo pokazati ničelno toleranco. Tudi s pomočjo policije, katere preiskava še poteka in bi lahko kmalu pojasnila, kdo je sploh zakrivil incident.

Viole so napovedale, da bodo v primeru, če se izkaže, da je bil predmet vržen iz njihovega sektorja, in po identifikaciji posameznika tudi primerno postopale. Če se bo izkazalo, da je bil to ''eden izmed njih'', bi se moral konkretneje odzvati tudi NK Maribor, ki je do zdaj dajal tiho podporo ultrasom.

Leto 2024, ki bo slovenskemu nogometu prineslo veliko lepega, saj bo reprezentanca nastopila na Euru v Nemčiji, se je v 1. SNL začelo z incidentom na prekmursko-štajerskem derbiju. Foto: www.alesfevzer.com

Pa še nekaj je. Takšni dogodki ne delajo nikakršne usluge tistim, ki zagovarjajo vrnitev organiziranih navijačev, med katerimi ne manjka tudi ultrasov, na reprezentančne tekme. Pa je selektor Matjaž Kek večkrat izjavil, kako ima rad, če na stadionu kdaj ''zaropota'', tudi predsednik Mure Robert Kuzmič je po nedeljski tekmi poudaril, da vedno zagovarja, da se med navijači ustvarja napetost, saj to pripomore k še večjemu nogometnemu spektaklu. Tisto, kar pa je sledilo v 57. minuti dvoboja na Fazaneriji, pa je žal preseglo vse meje zdravega razuma in okusa. Da navijači poškodujejo akterje tekme … To je sramota, ki se v prihodnje ne bi smela več dogajati. Niti pod razno. Zato niso oči uprte več le v klube in krovno zvezo, ampak tudi organe zakonodajne veje oblasti.