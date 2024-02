Viole zanikajo vpletenost v incident, poškodovan tudi otrok

Po hudem incidentu na nedeljski tekmi prve lige med ekipama Mura in Maribor, kjer jo je skupilo pet igralcev Mure in kondicijski trener, po zadnjih podatkih policije pa tudi otrok, pobiralec žog, ki je bil lažje poškodovan, so se na družbenih omrežjih v ponedeljek odzvale Viole, navijaška skupina NK Maribora, in zanikale svojo odgovornost za incident. "Viole smo strogo proti 'topovskim udarom' in drugim podobnim pirotehničnim sredstvom z učinki poka!" so zapisali. Dogodek sta ostro obsodila tudi predsednik vlade Robert Golob in minister Matjaž Han, Inšpektorat za šport pa je že začel z inšpekcijskim postopkom.