Slovenija česa takega še ni doživela, Mure v sredo ne bo v Koper

Kaj se bo zgodilo po incidentu v Murski Soboti, ki je vrgel temno senco na nogomet, zlasti pa na pojav huliganizma na tribunah? Večina oči je uprtih v Nogometno zvezo Slovenije, ki odloča o usodi srečanja med Muro in Mariborom. Njen disciplinski sodnik je že uvedel disciplinski postopek, do končne odločitve pa bo treba še malce počakati. Zakaj? Krovna zveza je obrazložila, da gre za precedenčni primer v Sloveniji, hkrati pa je ugodila prošnji Mure za prestavitev sredine tekme 22. kroga v Kopru.

Navijaški incident s posledicami, kot jih Slovenija ne pomni, je sprožil vsesplošno ogorčenje in pozive k ukrepanju. Ne odmeva le na sončni strani Alp, o njem so poročali tudi v tujini. Nanj so se odzvali tudi vladni predstavniki, premier Robert Golob ga je označil za primer huliganstva, nadaljuje pa se policijska preiskava.

Epilog dvoboja, na katerem je poškodbo staknilo kar sedem oseb - pet nogometašev Mure, kondicijski trener in mladi pobiralec žog, še ni znan. Poškodbe so prejeli po odvrženem pirotehničnem sredstvu (tako imenovani topovski udar), ki je v njihovo bližino priletel s tribune, polne navijačev Maribora.



Ob željah, da bi vsi, ki so utrpeli poškodbe, čim prej okrevali in se vrnili na zelenice, zdravje udeležencev in obiskovalcev športnih tekmovanj je vendarle na prvem mestu, pa se nogometna Slovenija sprašuje tudi o tem, kakšen bo razplet v 58. minuti prekinjenega in nato odpovedanega dvoboja. O tem bo odločilo vodstvo tekmovanja.

V nedeljo jo je izmed rezervistov Mure najbolj skupil Niko Kasalo, ki je v noči na ponedeljek ostal na opazovanju v mariborski bolnišnici. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Prva liga Telemach poteka pod okriljem Nogometne zveze Slovenije (NZS), ki je v nedeljo zapisala, da bo usoda tekme znana v najkrajšem možnem času. Dan pozneje, ko so na površje splavale marsikatere podrobnosti incidenta, kakršnega 1. SNL ne pomni, se zdi, da bo treba na končno odločitev o tem, s kakšnim rezultatom se bo tekma na Fazaneriji vpisala v sezono 2023/24, še malce počakati.

Krovna zveza je za lažje razumevanje razmer podala obrazložitev. Kaj je zapisala? "Za uvedbo disciplinskega postopka je pristojen disciplinski sodnik NZS, ki je samostojen in neodvisen organ, vezan na disciplinske predpise NZS. Disciplinski sodnik je že prejel poročila uradnih oseb (delegata, sodnikov in vodje varnosti) ter uvedel disciplinski postopek. V skladu z običajnim postopkom bo oba kluba pozval k posredovanju izjav v povezavi s sinočnjim dogodkom. Nedeljski dvoboj se je začel praznično ... Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Na NZS smo v preteklosti posvečali veliko pozornosti varnosti na nogometnih dogodkih, zaradi zadnjega incidenta pa bomo ponovno izpeljali posvet na temo varnosti na nogometnih tekmah, ki smo ga organizirali že večkrat. Kakorkoli, za reševanje problematike morajo sodelovati vsi deležniki, tako država kot tudi klubi in navijači. NZS sama na tem področju ne more narediti veliko. Še enkrat želimo poudariti, da imamo pri NZS ničelno toleranco do nasilja in dogodek v Murski Soboti najstrožje obsojamo. Žal nam je za vse, ki so bili v incidentu kakorkoli prizadeti. Obenem gre za precedenčni primer, saj se je prvič v Sloveniji zgodilo, da tekma ni bila dokončana, zato je odločitev disciplinskega sodnika pomembna tudi za prihodnost. ... končal pa z odpovedjo in incidentom, v katerem se je poškodovalo šest članov NŠ Mura. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Skozi disciplinski postopek Nogometne zveze Slovenije bo disciplinski sodnik ugotavljal vse povezano z dogodkom v okvirjih, ki jih predvidevajo disciplinski predpisi NZS. Kazensko in odškodninsko odgovornost bodo ugotavljali pristojni državni organi," je obrazložila krovna zveza, ki ima prvič opravka s takšnim primerom, zato je še toliko previdnejša, saj bo odločitev disciplinskega sodnika pomembna za prihodnost slovenskega nogometa. Sportal Najhuje jo je skupil Niko Kasalo #video

Dvoboja v Kopru v sredo ne bo

Trener Mure Vladimir Vermezović ima po nedeljskem incidentu oslabljeno zasedbo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Če bo treba na končno odločitev disciplinskega sodnika NZS še malce počakati, je že jasno, da med tednom ne bodo odigrali vseh predvidenih tekem 22. kroga prve lige Telemach. V sredo bi morala Mura gostovati na Bonifiki, a ji je krovna zveza ugodila prošnjo po prestavitvi dvoboja.

"NZS je sprejela odločitev, da se tekma 22. kroga med Muro in Koprom prestavi na kasnejši termin, ki bo znan pozneje. Odločitev je bila sprejeta, potem ko smo v klubu zaprosili za prestavitev tekme zaradi odsotnosti petih nogometašev in kondicijskega trenerja, ki so bili poškodovani na tekmi z Mariborom," so sporočili iz tabora Mure, ki letos praznuje stoletnico klubskega obstoja, a se je že prvo dejanje nogometnega praznika, ta je v nedeljo v sončnem vremenu napolnil tribune Fazanerije, sprevrglo v nočno moro.

"Vodja tekmovanj ugotavlja, da je glede na veljavne predpise izkazan upravičen razlog in so podani pogoji za prestavitev tekme, zato se prošnji za prestavitev tekme ugodi, ta pa se odigra v drugem terminu. Nov termin bo znan naknadno," je sporočilo vodstvo tekmovanja. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaši Mure, ki bodo v torek trenirali brez poškodovanih igralcev, se bodo tako naslednjič za točke v 1. SNL potegovali v nedeljo, ko bodo v 23. krogu v Murski Soboti gostovali Radomljani.