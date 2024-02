Green Dragons: Zakaj je slavje ob baklah v Planici spektakel, na nogometni tekmi pa huliganizem?

Prejšnji konec tedna je zaznamoval incident na tekmi 1. SNL med Muro in Mariborom, s kakršnim Slovenija še ni imela opravka. Eksplozivno telo je poškodovalo sedem oseb, od tega kar pet nogometašev Mure. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije še ni podal končne odločitve, kako se bo razpletel prekinjeni, nato pa odpovedani dvoboj med Muro in Mariborom. Navijaška skupina Viole se je ogradila od incidenta in zanika vpletenost, policijska preiskava še poteka, po vsej državi pa se vrstijo obsojanja in iskanja rešitev, kaj bi bilo treba spremeniti, da se v prihodnosti tovrstni incidenti ne bi več dogajali.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je tako napovedal, kako bodo na ministrstvu za notranje zadeve pristopili k spremembi zakonodaje, zaostritvi kazenskega zakonika, ki sicer že obravnava tovrstne dogodke. V sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijskim komitejem Slovenije in Nogometno zvezo Slovenije je bila ustanovljena strokovna delovna skupina, ki se bo ob popolni podpori ministrstev in krovnih športnih zvez lotila problematike nasilja na športnih prizoriščih. Osredotočila se bo tudi na nadzor pirotehnike, saj se strinja s tem, da ta ne spada na športna prizorišča.

To pa je še kako zmotilo navijaške skupine v Sloveniji. Green Dragons imajo o tem marsikaj za pripomniti, delovni skupini zastavljajo vprašanje, ali ne bi bilo bolje stavka "pirotehnika ne spada na športne prireditve" preoblikovati v "pirotehnika na športnih prireditvah, če ne ogroža prireditve, igralcev in preostalih obiskovalcev, ni nič spornega, saj je del športnih prireditev po vsem svetu". Moti jih različnost pogledov na prisotnost pirotehnike na športnih prizoriščih. Kot primer so izpostavili spremljanje smučarskih skokov v Planici in nogometne tekme.

''Jasno smo dali vedeti, da imamo konkretne predloge, kako problematiko in slab odnos NZS s praktično vsemi navijaškimi skupinami v Sloveniji izboljšati. Do sestanka še vedno ni prišlo. Kdo se tukaj dela norca? Ali zares želimo rešitve brez dialoga ključnih partnerjev in deležnikov?'' se o tem sprašuje navijaška skupina, ki stiska pesti za Olimpijo in si za začetek želi, da bi prišlo do sestanka s krovno zvezo.

Več je pojasnila v sporočilu za javnost z naslovom ''Le čevlje naj sodi kopitar'', ki ga objavljamo v celoti.

LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR!

Po burnih dnevih, ko smo spet navijači tisti, ki smo problem številka ena v državi, je prav, da se oglasimo še Dragonsi. Naj že takoj na začetku razjasnimo dejstvo, da smo člani vseh slovenskih navijaških skupin ravno tako državljani Slovenije kot vsi tisti, ki z lasuljami, maškarami in litrom vina v rokah "športno navijajo" pod Poncami.

Ravno tam, kamor država vlaga ogromne zneske denarja, medtem ko se slovenski nogomet le redko znajde na prvih straneh slovenskih medijev … Razen seveda takrat, ko gre kaj narobe. Če gre nekaj hudo narobe pri organizaciji tekme, kot je bilo denimo v finalu slovenskega pokala v nogometu, katerega organizator je Nogometna zveza Slovenije, se ti isti gospodje ne oglašajo. Ko smo zgled dobrodelnosti v pravem pomenu besede, ko aktiviramo številno članstvo ob vsaki naravni nesreči, kot so bile zadnje poplave, tudi ne. Prav ti politiki se danes oglašajo na novinarskih konferencah, čeprav vsi skupaj niso obiskali treh tekem slovenske nogometne lige. Zares zanimivo in sila nenavadno je, da navijačev nihče nikdar nič ne vpraša.

Beremo, da je z navijači potreben dialog, ki pa si ga vsi ti gospodje v resnici ne želijo. Pa pojdimo k dejstvom.

Vsaj trikrat v zadnjih nekaj mescih smo prek različnih kanalov (večinoma uslužbencev NZS) pozvali k dialogu z Nogometno zvezo Slovenije. Jasno smo dali vedeti, da imamo konkretne predloge, kako problematiko in slab odnos NZS s praktično vsemi navijaškimi skupinami v Sloveniji izboljšati. Do sestanka še vedno ni prišlo. Kdo se tukaj dela norca? Ali zares želimo rešitve brez dialoga ključnih partnerjev in deležnikov? Gospoda Mijatović in Koželj, brez skrbi: Dragonsi ne grizemo! Vprašajte g. Jankovića, ki vam lahko da učno uro zgledne komunikacije, sodelovanja in resnične ljubezni do športa.

Zdaj med drugim spet govorijo o novem zakonu, čeprav so prav ti vrli gospodje tudi nekaj let nazaj sprejeli famozni zakon o navijačih. Kar tako na pamet, bi lahko rekli. Rezultati tega zakona so kje? Kje lahko državljani Slovenije vidimo pozitivne učinke sprejema in uveljavljanja tega zakona? Se je kaj spremenilo na bolje? Zakaj je prižig bakle na nogometni tekmi obravnavan drugače kot v Planici? Zakaj je slavje ob soju bakel na planiški lepotici spektakel, na nogometni tekmi pa huliganizem? Kar zadeva omenjeni zakon o navijačih, velja dodati: v večini primerov se zakon zlorablja za neutemeljeno deljenje tako imenovane prepovedi udeleževanja na tekmah. Dokaz, ali si kriv ali ne, niti ni tako zelo pomemben. Policist, ki se za takšen ukrep odloči, na koncu, ko mu je dokazano, da ni ravnal v skladu z zakonom, za svoje dejanje niti ne odgovarja. Psi lajajo, karavana gre naprej. Še dobro, da obstaja pravna pomoč, ki tovrstne anomalije sproti odpravlja.

Vsi skupaj zelo radi omenjajo tujino. Lahko se soočimo kadarkoli in preverimo, kakšno je poznavanje stanja navijaštva v tujini dotičnih gospodov in preostalih genijev stanja navijaštva v tujini. Pustimo leporečje in prazne besede, ki ugajajo. Mi smo ljudje akcije. Pa ne akcije kraje javnega denarja kot pri nakupu mask, ventilatorjev ali sodne stavbe, ampak iskrene ljubezni do slovenskega nogometa in športa nasploh. Temu rečemo tudi strast! Ob tem vsekakor lahko priznamo: tudi pri nas se kdaj zgodijo stvari, ki jih obžalujemo. Tudi zato veliko časa namenjamo izobraževanju članstva, ki je sicer daleč najbolj številčno v Sloveniji.

Vemo, da je zelo podobno tudi v tujini, zato želimo na tem mestu izpostaviti nekaj primerov dobre prakse.

AVSTRIJA

Navijaška skupina v sodelovanju s klubom in Nogometno zvezo Avstrije določi tekmo, na kateri bo uporabljena pirotehnika. Vzpostavi se tako imenovana "pyro zone". Gre za določen del tribune, praviloma za tistega, na katerem so nastanjeni organizirani navijači. Sodelovanje poteka zgledno in ob upoštevanju določenih pogojev, kot na primer, da se pirotehnična sredstva ne mečejo na igrišče in druge tribune.

NORVEŠKA

Zelo podobno sodelovanje med navijaškimi skupinami, klubi in tamkajšnjo nogometno zvezo kot v Avstriji, le da so termini prijave "tekme s pirotehniko" jasno določeni vnaprej in se jih je treba držati.

FRANCIJA

Testno želijo uvesti zakonito uporabo pirotehnike. Mesec prej morajo navijači prijaviti pirotehniko, organi jo pregledajo in odobrijo oziroma po potrebi zavrnejo. Če pride do zavrnitve, morajo za to biti jasno določeni razlogi in predlogi za izboljšave. Dovoljena je uporaba na določenih delih tribune.

NEMČIJA

Zavedajo se pomembnosti vodenja dialoga vseh ključnih deležnikov (nogometne zveze, klubov, navijačev in varnostnih organov), zato že več let potekajo prizadevanja za legalizacijo pirotehnike na nogometnih tekmah. Poskusno so to naredili že na dveh tekmah Bundeslige. Do dolgoročne rešitve še ni prišlo.

Naj jasno poudarimo, da zaposleni na Nogometni zvezi Slovenije in tudi v klubu NK Olimpija Ljubljana zelo dobro vedo, da se s tovrstnimi prijemi da izpeljati marsikaj. Navsezadnje je dober dokaz tovrstnega sodelovanja ravno praznovanje 35. obletnice naše navijaške skupine na tekmi proti Muri. Bila je pirotehnika, bilo je odlično vzdušje, brez incidentov, a z mnogo pohvalami in delitvami foto- in videoutrinkov na družbenih omrežjih in v medijih.

Foto: Green Dragons

Prilagamo nekaj fotografij navijačev, ki po mnenju nekaterih niso huligani, saj pirotehnična sredstva uporabljajo na drugih športnih prireditvah. Uživajte in premislite še enkrat, ali res drži, da "pirotehnika na športne prireditve ne spada"? Bi bilo morda bolje stavek preoblikovati nekako takole: "Pirotehnika na športnih prireditvah, če ne ogroža prireditve, igralcev in preostalih obiskovalcev, ni nič spornega, saj je del športnih prireditev po vsem svetu!" In da se razumemo: ko omenjamo pirotehniko, nimamo v mislih topovskih udarov in drugih sredstev, katerih edini učinek je močan pok!

Naj za konec poudarimo še nekaj.

Nogomet se je igral, se igra in se bo igral zaradi navijačev. Kljub temu, da gre za velik posel, bistvo ostaja enako! Velik posel pa lahko naredimo vsi deležniki skupaj samo z dialogom, ki bo prinesel dobro sodelovanje in še boljše rešitve. In Dragonsi ponovno mečemo rokavico odgovornim: kdaj se dobimo in pogovorimo?

Športni pozdrav,

GREEN DRAGONS LJUBLJANA