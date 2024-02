Kaj bo povedala država glede incidenta v Murski Soboti?

Na nedeljski incident, ki se je zgodil na nogometni prvenstveni tekmi med Muro in Mariborom, ko je za zdaj neznani storilec z eksplozivnim telesom poškodoval sedem oseb, se bo danes odzvala tudi država. Ob 16. uri bomo izjavo v neposrednem prenosu prenašali na Sportalu.

Incident v Murski Soboti je na sončni strani Alp dvignil ogromno prahu, tako da o njem ne razpravljajo le v športnih, ampak tudi političnih krogih. Danes bomo tako dobili izjavo za medije po srečanju ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja in ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana s predstavniki Olimpijskega komiteja Slovenije in Nogometne zveze Slovenije o dodatnih ukrepih za varnost na športnih prireditvah.

O neljubem dogodku se je izdatneje v pogovoru za Sportal razgovoril tudi Tomaž Ambrožič in naštel predloge, kako bi se lahko v bodoče tovrstnim incidentom izognili.