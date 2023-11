Sreča obrnila hrbet Olimpiji in Kopru

Ta teden je v znamenju žrebov. V soboto bo Kekova četa v Hamburgu izvedela imena tekmecev v skupinskem delu Eura 2024, danes pa so na sedežu Nogometne zveze Slovenije (NZS) na Brdu pri Kranju zaplesale kroglice udeležencev osmine finala slovenskega pokala. Najmanj sreče sta imela Olimpija in Koper, saj se bosta neposredno udarila za četrtfinale. Obeta se trenerski obračun nekdanjih sodelavcev, Zorana Zeljkovića in Safeta Hadžića.

V boju za pokalno slovensko lovoriko, ki jo je v prejšnji sezoni osvojila ljubljanska Olimpija, vztraja še 16 klubov. Med njimi je šest prvoligašev, v četrtfinalu pa jih bo zanesljivo manj, saj je današnji ples kroglic na Gorenjskem določil kar dva prvoligaška spopada v osmini finala.

Prvoligaška spopada v Ljubljani in Mariboru

Safet Hadžić lahko s Koprom v pokalu izloči "svojo" Olimpijo. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Najmanj sreče sta imela Olimpija in Koper, kluba, ki sta v 1. SNL pri vrhu lestvice, več točk od njiju pa so zbrali le vodilni Celjani. Zmaji in kanarčki se bodo pomerili neposredno v osmini finala, prednost domačega igrišča pa bodo imeli 6. marca 2024 Ljubljančani.

Olimpija sicer v tej sezoni brani dvojno lovoriko, pokalni obračun v Stožicah pa bo, če do takrat ne bo kakšnih sprememb, zaznamoval tudi trenerski dvoboj nekdanjih sodelavcev, Zorana Zeljkovića in Safeta Hadžića. Zmaji se sicer vneto pripravljajo na dva spektakla, v četrtek prihaja v Ljubljano Lille, to bo zadnja letošnja tekma konferenčne lige v Stožicah, tri dni pozneje pa zeleno-beli odhajajo na večni slovenski derbi v Ljudski vrt.

Ante Šimundža in Oliver Bogatinov se bosta v začetku marca spopadla v boju za četrtfinale pokala. Foto: Mario Horvat/Sportida

Tudi vijolice, z devetimi pokalnimi naslovi so rekorderke tekmovanja, v osmini finala čaka prvoligaški tekmec. To so Radomlje, ki jih vodi stari znanec Ljudskega vrta, nekdanji športni direktor Maribora Oliver Bogatinov. Mariborčani v prvi ligi krepko zaostajajo za vrhom, Celjani jim bežijo kar za 14 točk, v pokalu pa bi lahko lažje uresničili željo in sezono končali vsaj z eno osvojeno lovoriko. Mlinarji so na poti do osmine finala že izločili enega prvoligaša, to je bil Bravo.

Rogaška bo po tragikomični zmagi nad ljubljanskim nižjeligašem IB 1975 nov pokalni uspeh iskala v Prekmurju, kjer jo bo čakal zelo motiviran tekmec. Nafta je jesenski drugoligaš. Če ji bo šlo tako dobro tudi v nadaljevanju sezone, bi lahko na seznamu prvakov 2. SNL nasledila prav Rogaško. Lendavčani so v pokalu po izvajanju 11-metrovk zaustavili Celjane, prednost domačega igrišča pa bodo poskušali izkoristiti tudi proti črno-belim iz Rogaške Slatine, ki so za zdaj na zadnjem mestu prvoligaške druščine. Višje je Mura, ki ji je bil žreb naklonjen, saj se bo podala na bližnje gostovanje k nižjeligašu Čarda Martjanci.

Drugoligaš Gorica bo gostoval pri tretjeligašu na Jesenicah, dolgo časa vodilni drugoligaš Beltinci bo doma pričakal sosede iz Ljutomera, kranjski Triglav se odpravlja v Podvince, v bližini Ptuja se bo predstavila tudi ljubljanska Ilirija. Gostovala bo v Vidmu pri Ptuju.