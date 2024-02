Šok za NK Maribor: finančna kazen in točke v korist Mure

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je nogometnemu prvoligašu Mariboru po incidentu v Murski Soboti, v katerem je bilo poškodovanih sedem ljudi zaradi odvrženega eksplozivnega telesa na igrišče, naložil 25.000 evrov kazni in tekmo registriral s 3:0 v korist Mure, so sporočili z NZS.

Maribor bo ob omenjenih kaznih dodatno še naslednje štiri domače tekme igral pred praznimi tribunami. Maribor se na sklep disciplinskega sodnika lahko pritoži v roku treh dni od prejema zapisnika obravnave disciplinskega sodnika.

Kot so pojasnili pri NZS, disciplinski sodnik, "ki je neodvisen in avtonomen organ, sklepa o odgovornosti domačega kluba pri organizaciji tekme zaradi ugotavljanja dodatnih okoliščin, še ni izdal".

Sporni dogodek se je zgodil v 58. minuti tekme 21. kroga prve lige Telemach med Muro in Mariborom, ko je s sektorja navijačev Maribora neznanec odvrgel močno pirotehnično sredstvo, ki je poškodovalo šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog.

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Sodnik izpostavil nešportno in neprimerno vedenje navijačev

Disciplinski sodnik Boštjan Jeglič je v obrazložitvi registracije tekme s 3:0 v korist Mure izpostavil nešportno in neprimerno vedenje navijačev, pri čemer je navedel večkratno žaljivo skandiranje, večkratno prižiganje bakel in metanje teh na igrišče, kjer so se ogrevali igralci.

Dodal je, da so bile po sprejetju odločitve o koncu tekme bakle odvržene na igrišče proti gasilcem in policistom, odvrženo je bilo tudi pirotehnično sredstvo topovski udar, "ki je s svojim učinkom poka poškodoval tri rezervne igralce in kondicijskega trenerja Mure, prav tako sta dva rezervna igralca Mure dobila hud glavobol, ob tem pa je nastala tudi konkretna nevarnost za poškodovanje mladoletnega pobiralca žoge". Ob vsem tem so mariborski navijači povzročili prekinitev tekme, poškodovali stole in te tudi metali na igralno površino.

Pri NZS so zapisali, da je disciplinski sodnik upošteval vse izjave vpletenih, tako uradnih oseb, kot obeh klubov in ob tem izpostavil, da je skrb za varnost igralcev, sodnikov, uradnih oseb, gledalcev in drugih na prvem mestu, "kar posledično pomeni, da je treba okoliščine, ki so povezane z zagotavljanjem varnosti, ocenjevati najstrožje".

Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Bakle ne smejo biti del navijaške folklore

Kot so dodali pri NZS, je disciplinski sodnik še poudaril, da je "vsakršno prižiganje in metanje bakel na stadionu absolutno nesprejemljivo ter zavržno in se nikdar ne sme razlagati kot nekaj dopustnega, še manj pa se ne more opravičevati kot del 'folklore' neke skupine navijačev, saj gre za izredno nevarno ravnanje in nevarne predmete".

Tudi v skladu z načeli Evropske nogometne zveze Uefe gre pri uporabi pirotehničnih sredstev za nevarna sredstva, ki lahko povzročijo hude poškodbe in škodijo zdravju ter so striktno prepovedana, so dodali pri NZS.

Preberite še: