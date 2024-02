NK Maribor je na svoji spletni strani najprej zapisal, da sklepa o odgovornosti domačega kluba še ni, čeprav je bila tekma odigrana ob prisotnosti obeh navijaških skupin.

"Pri odločitvi, ki smo jo prejeli, govorimo o precedenčnem primeru. V nobenem trenutku nismo dobili, niti videli video ali foto materiala, ki bi pomenil dokazno gradivo. Na podlagi domneve, da naj bi bilo odvrženo eksplozivno telo iz sektorja za gostujoče navijače, se je težko otresti občutkov, da je bila sodba spisana na valovih populizma in poskusu zadoščenja zahtevam javnosti," je mariborski klub zapisal v uvodu.

V nadaljevanju NK Maribor navaja, da je lep nogometni praznik v Murski Soboti prekinil neuravnovešen posameznik, ki je na tekmo prinesel in odvrgel takoimenovan topovski udar. Ta je ob eksploziji poškodoval šest članov domačega nogometnega kluba in mladega pobiralca žog.

"En človek med 3100. Vendar pa ne v tistem trenutku ne v času do prekinitve tekme in tudi ne do danes nihče ne ve, kje se je ta posameznik v času odvijanja tekme nahajal. In kakšni so bili njegovi motivi. Možnosti je veliko več, kot se zdi na prvi pogled," je nadaljeval NK Maribor, ki je v izjavi za javnosti ob odhodu iz Fazanerije obsodil objestno in nevarno dejanje.

"Ker dejanja v Murski Soboti ne smatramo kot delo skupine, ampak zgolj posameznika, menimo, da je sklep o kaznovanju vseh gledalcev z zapiranjem Ljudskega vrta prestrog in nesprejemljiv," je zapisal NK Maribor.

Nestrinjanje tudi z rezultatom

Mariborčani so ob tem dodali, da se ne strinjajo tudi z odločitvijo disciplinskega sodnika, ki je tekmo registriral s 3:0 v korist Mure, četudi je bil rezultat v trenutku prekinitve 2:0 za Maribor.

"NK Maribor si bo še vnaprej prizadeval za komunikacijo z navijači, to je naša naloga in edini način, da se stvari v družbi začnejo spreminjati. Preživeli bomo tudi to zadnjo obliko šolanja s strani krovne organizacije, tretjo v dobrega pol leta, vendar pa ne moremo mimo tega, da so določeni izseki predvidenega ukrepa popolnoma neprimerni."

"Kljub dejstvu, da do danes ni znano, kdo je bila oseba, ki je uničila nogometni dogodek in povzročila toliko gorja obema kluboma, se je nekdo igral z ognjem. Podpiramo prizadevanja vseh institucij, da se neznani storilec identificira in kaznuje. Edino takšen izid incidenta bo bistveno pripomogel k bolj premišljenim dejanjem posameznikov v prihodnosti," je še zapisano v sporočilu NK Maribor.

Maribor bo ob omenjenih kaznih dodatno še naslednje štiri domače tekme igral pred praznimi tribunami.

