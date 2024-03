Ruski nogometaš okrepil slovenskega prvoligaša

Petindvajsetletni napadalec je nazadnje igral pri ekipi FK Radnički iz Beograda, ki trenutno nastopa v drugi srbski ligi. Nogometaš, ki se je rodil v St. Petersburgu, je svojo pot začel pri tamkajšnjem velikanu Zenitu. Nogometna pot ga je iz Zenita vodila k ekipi Tom Tomska ter nazaj k drugi ekipi Zenita.

Zatem je sledil prvi prestop na tuje, ko je najprej nosil dres latvijske Rige in Aude, od tam je napadalec odšel v Kazahstan h klubu Kaspij Akau, od tam pa v Beograd k Radničkemu. V letošnji sezoni je v Prvi ligi Srbije na 16 nastopih štirikrat zatresel mrežo nasprotnikov, vpisal pa je tudi asistenco. Novi napadalec rdeče-belih je v svoji karieri zbral tudi šest nastopov za rusko reprezentanco do 18 let in tri nastope za reprezentanco do 19 let.

"Slovenija je krasna država. Takoj, ko sem prispel, sem videl krasne pokrajine, tudi zrak je svež, zares krasno. Kidričevo je zares malo mesto, zelo ljubko, umirjeno, sploh v primerjavi z mesti, v katerih sem živel. Prvi vtisi o Kidričevem in klubu so pozitivni. Čeprav me komaj danes čaka prvi trening, so mi novi soigralci in trenerski štab pripravili toplo dobrodošlico. Vem, da ima Aluminij eno izmed najmlajših ekip, tako da sem glede na svoja leta celo med izkušenejšimi igralci. Verjamem, da lahko s svojimi igrami pripomorem, da Aluminij ostane med prvoligaši. Imam veliko ambicij in trenutno se povsem osredotočam, da v Kidričevem pokažem čim več svojega nogometnega znanja," je ob prihodu v Slovenijo povedal Stanislav Krapuhin.