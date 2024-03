V 82. letu starosti se je poslovil Milan Arnejčič, eden najboljših napadalcev v zgodovini nogometnega kluba Maribora. Za vijolice je zbral 283 nastopov in dosegel 73 zadetkov, v karieri pa je zaigral tudi za beograjsko Crveno zvezdo, s katero je postal jugoslovanski prvak, in graški GAK. ''Bil je prvi vijol'čni golgeter,'' se spominja mariborski klub.

Ljudski vrt žaluje, odšel je eden največjih. Odšel je Milan Arnejčič, nepozabni in legendarni napadalec Maribora, ki je pustil pri vijolicah in v slovenskem nogometu globok pečat. Kariero je začel pri mariborskem Železničarju in se nato konec leta 1960, ko je bil ustanovljen NK Maribor, pridružil vijolicam. Z njimi se je leta 1967 uvrstil med jugoslovansko elito. Tako je zaigral v prvi zvezni jugoslovanski ligi in se zapisal v zgodovino kot eden najboljših strelcev kluba.

💔Žalostna novica za vse, ki nam je pri srcu vijoličasta barva. V 82. letu starosti se je poslovil Milan Arnejčič, prvi vijol’čni golgeter. Devetka v pravem pomenu besede. Za @nkmaribor je ljubljenec občinstva odigral 283 tekem in zabil 73 golov.



Fjuri, počivaj v miru! pic.twitter.com/AX2kmAIk3F — NK Maribor (@nkmaribor) March 8, 2024

Za Mariborčane je debitiral 12. marca 1961 proti Gorici, zadnjo tekmo pa je odigral 4. decembra 1977 proti Kikindi. Bil je ljubljenec občinstva v Ljudskem vrtu, kapetan Maribora. ''Kot srednji napadalec je bil strah in trepet vratarjev na slovenskih ter igriščih nekdanje skupne države. Bil je devetka v pravem pomenu besede Vsem svojcem izrekamo globoko, iskreno sožalje. Fjuri, počivaj v miru!,'' so zapisali pri nogometnem klubu Maribor.

Arnejčič se je v sezoni 1969/70 preselil v Beograd in zaigral za Crveno zvezdo, s katero je osvojil naslov jugoslovanskega prvaka kot tudi pokalno tekmovanje. Okusil je tudi igranje v Avstriji, kjer je nosil dres graškega Gaka, leta 1971 pa se je vrnil v Maribor in končal nogometno pot kot srednji branilec.