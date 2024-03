Prekmurski derbi, 2.200 navijačev, po avtogolu Nafta še bliže prvi ligi

Strastno so navijali tudi za Beltince. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Tekma v Lendavi, ki jo je spremljajo okoli 2.200 navijačev, kolikor jih ta konec tedna ni bilo na večini tekem v prvi ligi, se je lomila med 70. in 78. minuto, ko je najprej malo manjkalo in Nafta bi si zabila avtogol, v naslednjem napadu se je stresel okvir Naftinega gola, le nekaj minut pozneje pa je avtogol zabil nogometaš Beltincev Marin Rantaša. In tako je lendavska ekipa prišla do 16. zmage v sezoni in se z njo še utrdila na prvem mestu prvenstvene lestvice. Pred zadnjimi sedmimi krogi ima 51 točk oziroma sedem točk prednosti pred Gorico in Beltinci ter osem pred Primorjem.

V Lendavi so bile tribune nabito polne, okoli 2.200 navijačev. Takole so koreografijo pripravile Gorgone. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com

Prekmurski derbi s pravim vzdušjem. Foto: Jure Banfi/alesfevzer.com Ilirija na prvi petkovi tekmi ni izkoristila prednosti domačega terena. Triglav je zmagal z 2:1. Kranjčani so do zmage prišli tik pred koncem tekme, ko je že v sodnikovem dodatku drugič na tekmi, tokrat z bele točke, zadel Edi Horvat. Gostje so sicer že od 33. minute igrali le z desetimi po rdečem kartonu Maka Varešanovića.

Zanimivo je bilo tudi v Novem mestu, kjer je gostoval Fužinar. Zmagovalca nismo dobili, bilo je 0:0. Pred tekmo je klub po 12 letih zapustil nekdanji slovenski reprezentant Sašo Udovič. Opravljal je vlogo športnega direktorja. Po odhodu Agrona Šalje in Antona Usnika se je tudi sam odločil za spremembo. Novi trener Krke je sicer postal Adnan Zildžović.

Smo pa videli kar štiri gole v Velenju, kjer je Rudar Tolmin premagal s 3:1. Rudar je po zaostanku na začetku drugega dela poskrbel za preobrat in zmagal s 3:1, dva gola je dosegel Dejan Djermanović.

