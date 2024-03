Simpatična družina, ki prihaja v Stožice s kar tremi zastavami!

Družino Usnik čaka nepozabna izkušnja. Anton Usnik, nekdanji vrhunski nogometaš, zdaj pa trener, je Slovenec, njegova žena Cristina pa je Portugalka. Prihaja z otoka Madeira, kjer se je v preteklosti pogosto družila z družino Cristiana Ronalda. Danes bo CR7 prvič zaigral v Ljubljani, rojstnem mestu njenega moža. Štiričlanska družina Usnik se na spektakel v Stožice odpravlja v pisani navijaški opremi. Na stadionu bo razvila kar tri zastave. Slovensko, portugalsko in zastavo avtonomne regije Madeira! In kdo bo za koga navijal?

Družina Usnik pooseblja ogromno ljubezen do Slovenije in Portugalske. Dolga leta je uživala na portugalskem otoku Madeira, kjer so doma prijazni ljudje in vlada prijetno vzdušje, pred tremi leti pa se je, tudi zaradi trenerskega dela Antona Usnika, podala na sončno stran Alp. V Sloveniji ji je zelo všeč, tako da za zdaj ostaja na "celinskem" delu Evrope.

Ogromna vez z otokom, ponosnim na Ronalda

V Funchalu so še kako ponosni na Cristiana Ronalda. Foto: Peter Kastelic V njenem domu se govori tako slovensko kot portugalsko, obe državi sta globoko zasidrani v srcih družinskih članov, kar najbolje čutita otroka. Imata preprosto dve domovini. Ko so izvedeli, da se bosta 26. marca na nogometnem spektaklu v Stožicah pomerili članski reprezentanci Slovenije in Portugalske, sreči ni bilo videti konca. Na delu bodo videli najboljše, kar ponuja nogomet v omenjenih državah, presežkov, zaradi katerih to tekmo doživljajo bolj čustveno kot vse druge na tem svetu, pa kar ne more zmanjkati. O njih smo pred srečanjem pokramljali z Antonom Usnikom, za prijatelje in nogometno javnost Tonijem, ki nestrpno čaka začetek dvoboja, na katerem bo njega in njegovo družino razganjalo od ponosa.

"Na tekmo se bomo odpravili v različnih dresih, šalih in celo tremi zastavami. Imeli bomo karneval," se je pošalil nekdanji veliki up slovenskega in jugoslovanskega nogometa, ki je kot mladinec osvajal pozornost pri nemškem Kaiserslauternu, a so mu nato poškodbe preprečile, da bi na zelenici pokazal vse, česar je bil zmožen. Njegova srčna izbranka je Portugalka. Tako sta dolgo sanjarila o tem, kako bi bilo, če bi se na nogometnem igrišču pomerili njuni državi, Slovenija in Portugalska. Danes bosta to izkusila. In to v družbi otrok, tako da bo veselje nepopisno.

Vse skupaj bodo popestrili s kar tremi zastavami. "Res je. Na tekmo bomo prinesli zastavi Slovenije in Portugalske ter tudi zastavo avtonomne regije Madeira," je pojasnil.

Bili so sosedje z Ronaldovimi

Njegova družina čuti ogromno povezanost z otokom, ki ga je proslavil fenomen Cristiana Ronalda. Ne nazadnje je neverjetna majhnost sveta spletla tako posebno vez, saj se je njegova žena Cristina v mladosti pogosto družila z Ronaldovimi. In še vedno so v stikih.

"Žena komaj čaka začetek dvoboja. Že tako je bila presrečna, ker je lahko pomagala portugalski zvezi na ponedeljkovi novinarski konferenci kot prevajalka (na njej sta bila selektor Roberto Martinez in zvezni igralec PSG Vitinha, op. p.), zdaj pa si bomo lahko kot družina še ogledali dvoboj s tribun. V mladosti je živela zelo blizu Ronalda. Njuni hiši sta bili oddaljeni okrog 500 metrov. Njena mama je bila soseda od Ronaldovih staršev, pogosto so se obiskovali. Mama Ronalda je tako večkrat prišla na obisk z vnučkom Cristianom mlajšim," nam je pojasnil Usnik in kot imeniten dokaz posredoval fotografijo, na kateri je Ronaldo leta 2008, ravno po tem, ko je prvič prejel zlato žogo in že blestel pri Manchester Unitedu, obiskal njeno družino. To zgodbo bo v kratkem predstavil svetu tudi portugalski športni dnevnik O jogo.

Fotografija je nastala pred 16 leti, ko je Cristiano Ronaldo obiskal družino bodoče žene Tonija Usnika. Foto: osebni arhiv

Kako bodo danes v družini Usnik sploh razporejena navijaška čustva? "Seveda bo malce zbadanja, vendarle sem Slovenec, žena pa Portugalka, a načeloma navijamo za vse. Čeprav smo povezani in na dveh bregovih, se trudimo v tej smeri. Sam bom malce bolj navijal za Slovenijo, žena za svoje, otroci pa verjetno mešano. Sin igra v Sloveniji nogomet in navija za Olimpijo. Če povem po resnici, bolj pozna Šeška kot Ronalda. Hodimo namreč na vse reprezentančne tekme Slovenije. Ve pa vseeno, od kod prihaja in kakšne so korenine, tako da po televiziji spremlja tudi portugalsko reprezentanco," nam je povedal Usnik.

Pred dobrim desetletjem je bil tudi pomočnik slovenskega selektorja Slaviše Stojanovića, pozneje pa je v trenerskem svetu, kar zadeva delo v Sloveniji, večkrat pomagal Agronu Šalji. Nazadnje pri novomeški Krki, kjer je pred kratkim prekinil sodelovanje, tako da zdaj čaka na nove izzive.

Zastava otoka Madeire je bila po zaslugi mame Cristiana Ronalda in sorodnikov prisotna tudi na finalu Eura 2016, ko je Portugalska premagala Francijo in dosegla največji uspeh v zgodovini. Foto: Guliverimage

V Frankfurtu naleteli na mamo Cristiana Ronalda Zanimiva je tudi anekdota, ki so jo doživeli ob koncu leta 2022, ko so se vračali z daljšega obiska na Madeiri. Na letališču v Frankfurtu, kjer so prestopali, so povsem naključno naleteli na znani obraz. To je bila Dolores Aveiro, mama Cristiana Ronalda. Nekdanji sosedi, s Tonijevo ženo Cristino se poznata že dolgo, sta se zapletli v pogovor, ki se je hitro končal. Ronaldovi mami namreč ni bilo pretirano do druženja, saj se je ravno vračala iz Katarja, kjer je prisostvovala nepričakovanemu izpadu Portugalske na SP 2022 v četrtfinalu z Marokom. In verjetno zadnji tekmi superzvezdnika na največjem turnirju.

Portugalci si lahko privoščijo razkošje

Joao Felix (Barcelona) odlično pozna Jana Oblaka, s katerim si je dolgo delil slačilnico pri Atleticu. Foto: Guliverimage Usnik je sicer odličen poznavalec portugalskega nogometa. "Uvrščam jih med tri največje kandidate za osvojitev evropskega naslova. Na tej tekmi bo Portugalska, tako je napovedal tudi njen selektor, preizkusila delovanje obrambe proti nevarnemu napadu Slovenije. Izpostavili so hitro tranzicijo Slovenije. Skušali bodo pokriti prostor za hrbtom in preprečiti, da podaje ne bi prihajale do hitrega Šeška," bo s posebnim zanimanjem spremljal obračun med slovenskim napadom in portugalsko obrambo.

Med osmimi portugalski zvezdniki, ki so po visoki zmagi nad Švedsko (5:2) odpadli za Slovenijo, ter osmimi novinci, ki so se priključili za dvoboj v Stožicah, med njimi je tudi Ronaldo, ne vidi bistvene razlike. "Prišli so tudi Joao Felix, Vitinha, Ruben Neves … To so zelo kakovostni igralci. Mogoče je, da bo selektor preizkusil drugačen sistem. Ali bo zaigral s tremi branilci, kot je v kvalifikacijah, ali pa štirimi. Ali bo zaigral v napadu z dvema ali tremi igralci. Portugalci si lahko marsikaj privoščijo. To je njihov luksuz," je tudi njega očarala izjemna konkurenca nogometnih asov, na katero računa država z dobrimi desetimi milijoni prebivalcev.

Spremlja ga občutek, da bi lahko danes za Portugalsko debitiral Francisco Conceicaio, 21-letni napadalec Porta, sicer sin trenerja Sergia Conceicaoa. Verjetno bi lahko v Ljubljani nastopil tudi 19-letni dragulj Benfice Joao Neves, edini najstnik na aktualnem seznamu Martineza. "Predstavljajo prihodnost Portugalske, počasi jih uvajajo za naprej," poudarja Usnik, ki je v karieri večkrat delal z mladimi nogometaši. Nazadnje pri ljubljanski Olimpiji, ko je skrbel za razvoj mladinske zasedbe.

Z reprezentančnim nogometom ima veliko izkušenj, pred nekaj leti je bil tudi pomočnik selektorja Irana Dragana Skočića, sicer nekdanjega trenerja Interblocka. Z njim bi moral nastopiti celo na SP 2022 v Katarju, a se je zgodila ''kuhinja'', tako da se je zgodila menjava. Hrvata je nasledil Portugalec Carlos Queroz. Le še dodaten dokaz, kako močno je prisotna Portugalska v Usnikovem življenju. Tako je zapustil Azijo in se vrnil v Slovenijo.

Slovenija ne bo pregorela v preveliki želji

Iz portugalskega tabora pred srečanjem ne manjka pohval na račun Benjamina Šeška. Foto: www.alesfevzer.com Kar zadeva Slovenijo, ne verjame, da bi lahko Kekovi izbranci zvečer pregoreli v preveliki želji. Poln stadion, vstopnice so pošle rekordno hitro, bi bil lahko po njegovem v veliko pomoč Sloveniji.

"To bo priprava na Euro, svojevrstna nagrada fantom. Slovenija ne bo pregorela v želji. Na vseh prejšnjih tekmah v Ljubljani je pokazala, kako čvrsta zna biti v srednji in nizki coni. Znamo se braniti, v napadu pa smo zelo nevarni prek Šeška in Šporarja. Na desni strani dobro deluje in odpira prostor Stojanović, sploh ko prejema diagonalne podaje od Bijola. Zelo pomembno pa je, da imamo takega vratarja, ki rešuje položaj, ko se tekma lomi. Oblak veliko pripomore k temu, da dobi ekipa stabilnost. Da dobi zaupanje, kako lahko naredi nekaj v fazi napada," je omenil tudi kapetana Jana Oblaka, ki se bo danes pomeril proti številnim znancem. Nekatere je spoznal že v obdobju, ko se je dokazoval na Portugalskem.

Zanimivo je, da je Oblak prvi nastop za Slovenijo vknjižil leta 2012. Takrat je bil še najstnik, selektorju Stojanoviću pa sta na kvalifikacijski tekmi z Norveško v Oslu pomagala Safet Hadžić in naš sogovornik Usnik.

Anton Usnik je bil pomočnik selektorja Slaviše Stojanovića. Foto: www.alesfevzer.com

Bo družina Usnik ostala zvesta Sloveniji tudi v prihodnje ali se bo vrnila na Portugalsko? "Prej ali slej bo res tako, da se bomo vrnili. Žena za zdaj brez mojega pritiska na letni bazi podaljšuje naše obdobje v Sloveniji. Otroci so se navadili, hčerka že obvlada slovenski jezik in brez težav hodi v šolo. Imata prijatelje, številne aktivnosti, tu se dobro počutita," je vesel, da sta se lepo navadila na slovenski način življenja.

Danes bosta v posebnem precepu, saj bosta spremljala na delu slovensko in portugalsko izbrano vrsto. To bo res nekaj posebnega! Če vam bo pogled ušel na osrednjo tribuno, na njej pa boste uzrli tri različne zastave, boste vedeli, da so to simpatični Usnikovi.