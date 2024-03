Kakšna smola! Treniral je Ronalda, obožuje Planico, a …

To bi bil lahko zanj sanjski teden. Najprej bi podoživel planiški spektakel, se v živo prepričal, kako velika ljubezen veže Slovenijo do smučarskih poletov in Petra Prevca, nato pa bi v Stožicah, kjer je Olimpijo popeljal do zgodovinskega uspeha v Evropi, pričakal nekdanjega varovanca, ki ga je treniral na Portugalskem. Enega in edinega Cristiana Ronalda. Takšen scenarij pa se mu žal ni uresničil. Joao Henriques je namreč službo v Ljubljani, čeprav je bil prepričan, da bo drugače, izgubil že sredi jeseni. Tako ga že dolgo ni več v Sloveniji.

V teh dneh bi Joao Henriques še kako užival, če bi bil še trener Olimpije. Uresničilo bi se mu marsikaj. Tako želja, da bi si lahko v živo v dolini pod Poncami ogledal športno norijo, ki spremlja smučarske polete v Sloveniji, v torek pa bi lahko v Stožicah, na stadionu, kjer si je služil nogometni kruh in se zapisal v zgodovino ljubljanskega kluba z evropskim podvigom, pozdravil rojake v državnem dresu. Med njimi bi bil posebne časti deležen kapetan Cristiano Ronaldo, eden največjih športnih superzvezdnikov tega stoletja, s katerim je Henriques pred davnimi leti spletel poseben odnos.

Tekme v Planici si je v zadnjih dneh ogledalo okrog 70 tisoč ljubiteljev smučarskih poletov. Foto: www.alesfevzer.com

Portugalec, ki so mu všeč smučarski skoki

Pomislili boste, Portugalec, povrhu vsega dolgoletni nogometni trener, in ljubezen do smučarskih skokov? Debelo smo pogledali tudi mi, ko nam je lani hitel pripovedovati o teh simpatiji in nam nato v Sobotnem intervjuju tudi podrobno pojasnil razloge.

V nedeljo je bogato športno kariero končal veliki slovenski junak Peter Prevc. Foto: www.alesfevzer.com "Sem velik športni zanesenjak. Všeč mi je ogromno športov. In ko tako kot ljubitelj športa najprej pomislim na Slovenijo, jo povežem s smučarskimi skoki. Preprosto zaradi tega, ker prihajajo nekateri največji asi prav iz Slovenije. In še nekaj je. Smučarski skoki so mi že od nekdaj všeč. Rad imam zimske športe. Največji užitek mi predstavljajo zimske olimpijske igre. Na Portugalskem jih seveda ne moremo spremljati v živo, takrat se utaborim pred televizijskim zaslonom," nam je pojasnil 51-letni portugalski nogometni strateg.

Ko smo ga povprašali, ali bi si takšen ljubitelj smučarskih skokov moral v živo ogledati najbolj množično obiskan športni dogodek v Sloveniji, smučarske polete v Planici, nam je odgovoril: ''Veliko lepega sem že slišal o Planici. Kdaj so na sporedu smučarski poleti? Konec marca? Ne vem, ali bom imel takrat na voljo dovolj časa, saj bom imel nogometne obveznosti. A če bi se našlo kaj prostega česa, bi z veseljem odšel v Planico. Da začutim ljubezen Slovenije do športa," je povedal, da bi mu bilo všeč, če bi se uresničilo.

V Sloveniji je nameraval biti do konca sezone, a ...

Nepozabno slavje navijačev Olimpije po zmagi nad Ludogorcem, s katerim so si zmaji zagotovili dolgo evropsko jesen. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Ko smo mu omenili, da se glede na nepredvidljivosti, ki se jim Olimpija v zadnjih letih ne more izogniti in se manifestirajo v številnih kadrovskih spremembah, poraja pomislek, ali bo prihodnje leto v času planiškega spektakla sploh še trener Olimpije, je odgovoril: "Prepričan sem, da bom takrat še trener Olimpije. Sklenili smo projekt, ki naj bi trajal do konca sezone in v katerem se bo Olimpija borila za naslov. A gremo raje korak za korakom," je bil prepričan, da bo še dolgo vodil Olimpijo. Vsaj do konca sezone 2023/24.

Nepredvidljiv nogometni svet je na njegovo žalost odločil drugače. Po manj prepričljivih rezultatih na prvenstvu, pred tem je navdušil v Evropi in po nepozabni dramatični zmagi nad Ludogorcem (2:1) zmaje popeljal v skupinski del konferenčne lige, se je še pred polovico oktobra poslovil od slovenske prestolnice. Nasledil ga je Zoran Zeljković, gost zadnjega Sobotnega intervjuja na Sportalu, Henriques pa od takrat še išče nove nogometne izzive. Za zdaj je še brez kluba, prost na trgu.

"Cristiano je najboljši igralec, s katerim sem kadarkoli delal"

Cristiano Ronaldo je Sporting zapustil pri 18. letih in se nato odpravil na Otok k Manchester Unitedu (2003). Foto: Guliverimage Če bi še vodil Olimpijo, bi na torkovi tekmi užival poseben sloves, saj bi lahko na stadionu, ki ga je spoznal zelo dobro in na njem zmaje popeljal do evropskega presežka, pozdravil nekdanjega varovanca Cristiana Ronalda. Res je, nogometni svet je tako majhen, da je Henriques na trenerski poti vodil tudi superzvezdnika, stalnega gosta naslovnic največjih medijev.

"Zgodilo se je pri Sportingu, ko je bil še mladenič. Bil je mlad igralec na akademiji, jaz pa mlad trener. To so čudoviti spomini. Takrat sem treniral tudi Ricarda Quaresmo, ki sem ga nato vodil še pri Vitorii Guimaraes. Cristiano je najboljši igralec, s katerim sem kadarkoli delal, tudi Ricardo je bil izvrsten. Z njima sem ostal v dobrih odnosih. Nekaj sem prispeval k njunemu razvoju, onadva pa sta mi pomagala, da sem zrasel kot trener. Z veliko večino nogometašev, s katerimi sem sodeloval, sem ostal v dobrih odnosih. S številnimi smo ostali v stiku in si pomagamo. To ni le profesionalen odnos, ampak nekaj več," se je spominjal obdobja, ko je v Lizboni vodil nadarjenega mladeniča z imenom Cristiano Ronaldo, ki je ravno vstopal v kruti svet nogometnega profesionalizma.

Od lani nastopa v Savdski Arabiji, kjer je najboljši strelec bogatega kluba Al Nassr. Foto: Reuters

Ko smo Henriquesa povprašali, ali ga kot Portugalca kaj zaboli, da Cristiano Ronaldo nastopa v Savdski Arabiji in je s tem daleč proč od evropskih žarometov ter svojega najljubšega tekmovanja, lige prvakov, nam je odgovoril: "Upoštevaje njegovo starost, podobno velja za Messija, ki nastopa v ligi MLS, lahko povlečemo črto, da je vrhunec njunih karier že mimo. Vrh, kar zadeva potenciale, sta že dosegla. Sta pa še vedno velika, odlična igralca. Cristiano je naš ponos, eden najboljših nogometašev vseh časov. Dosegel je ogromno golov, še vedno je pomemben za ekipo. Ostaja ambiciozen, nikoli ni povsem zadovoljen, vedno si želi še več. Ima močan značaj, značaj zmagovalca, zato pa smo z njegovo pomočjo dosegli toliko lepega," je z izbranimi besedami spregovoril o najljubšem varovancu.

"Vse, kar naredi narobe, zaokroži po svetu. S tem je težko živeti"

Ima ogromno oboževalcev. Foto: Reuters V javnosti se ponavadi srečujeta različni prevladujoči mnenji o Cristianu Ronaldu. Nekateri ga častijo kot nogometno božanstvo, velikega šampiona, drugi pa izpostavljajo njegovo aroganco, sebičnost in neprimerno obnašanje, zlasti ko je govora o porazih. "Vse to je povezano z njegovo mladostjo. Izhaja iz revne družine. Hitro je ostal brez očeta, nato prišel z otoka Madeira v Lizbono, kjer je živel sam s 13 leti. Vse to je pustilo veliko posledic. Moral je delati ogromno, prekomerno, da je lahko dosegel to, kar je zdaj. Včasih je aroganten, sebičen, egocentričen in tako naprej, a si je vse, kar ima, zaslužil sam. S svojim delom. Koliko je na svetu nadarjenih igralcev, ki jim v nogometu ne uspe, ker niso miselno zreli. Cristiano ima neizmeren talent in voljo do dela. Nihče ne dela več od njega. Nihče. Tako je bilo tudi v Realu, Manchester Unitedu ali kje drugje. Je zelo discipliniran, vse si je zaslužil sam. V tem pogledu je pravi vzornik otrokom. Moraš ostati delaven in slediti svojim sanjam."

"Javnost spremlja vsak njegov korak. In ko napravi kakšno slabo stvar, je to kar naenkrat odmeven problem. Novica o tem se razširi po vsem svetu. Če pa naredi sto dobrih stvari ali dejanj, je to nekaj normalnega," je Joao Henriques izpostavil težavo, s katero se srečuje Ronaldo. Foto: Reuters

"Je pa res, da od medijev doživlja ogromne pritiske. Javnost spremlja vsak njegov korak. In ko napravi kakšno slabo stvar, je to kar naenkrat odmeven problem. Novica o tem se razširi po vsem svetu. Če pa naredi sto dobrih stvari ali dejanj, je to nekaj normalnega. Tudi Cristiano je vendarle samo človek, tako kot mi. Tudi on kdaj napravi kakšno napako. To moramo razumeti, vsi smo iz mesa in krvi ter v določenih trenutkih delamo napačne stvari. Zanj ni preprosto, vse luči na tem svetu so usmerjene vanj, stalno je v središču pozornosti. On, Messi in njima podobni. Vse, kar naredijo narobe, hitro zaokroži po svetu. S tem je resnično težko živeti," je predstavil še kruto resničnost, s katero ima opravka 39-letni portugalski velemojster, ki je na vsakem koraku deležen ogromne pozornosti.

Jan Oblak in Cristiano Ronaldo sta se srečevala tudi v finalu lige prvakov. Takrat se je veselil Portugalec. Kdo se bo v torek v Ljubljani? Foto: Vid Ponikvar

Tako bo tudi danes, ko bo skupaj s portugalsko izbrano vrsto prispel v Ljubljano. Ravno v kraj, kjer je še lani deloval njegov nekdanji trener Joao Henriques, ki je do velikega uspeha v Evropi popeljal Olimpijo. Klub, pri katerem je svojo bleščečo kariero denimo začel slovenski kapetan Jan Oblak, še eden izmed nogometnih biserov, ki je nekoč povezoval Slovenijo in Portugalsko. Ker pa ni več trener zmajev, je zamudil edinstveno priložnost, da bi v enem tednu občutil planiški spektakel in nato v Stožicah še pozdravil velikana Ronalda.

