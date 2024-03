Danes se poleg srečanj dodatnih kvalifikacij za Euro 2024 igrajo tudi številne prijateljske tekme. Slovenska nogometna reprezentanca je gostovala na Malti, kjer pa ni upravičila vloge favorita. Po prvem polčasu, ko je izkoristila darilo domačega vratarja, je vodila z 1:0, a so nato Maltežani z dvema evrogoloma v nekaj minutah povedli z 2:1. Deset minut pred koncem srečanja je zablestel Benjamin Šeško in z mojstrskim strelom izenačil na 2:2! To je bil tudi končni rezultat, tako da se slovenski nogometaši, ki jih je ob odsotnosti Matjaža Keka vodil pomočnik Boštjan Cesar, v domovino vračajo z remijem. Rusija je v prijateljski tekmi v Moskvi odpihnila Srbijo kar s 4:0, Portugalska pa že po prvem polčasu vodi proti Švedski s 3:0!

"Veliko ekip je imelo na Malti težave, tudi mi. Pričakujem trdo tekmo, treba bo dati vse od sebe," je pred tekmo opozarjal 31-letni kapetan Jan Oblak, edini Slovenec, ki se v tej sezoni še poteguje za naslov lige prvakov, saj bo z Atleticom v četrtfinalu zaigral proti Borussii Dortmund. Besede Škofjeločana so se izkazale za še kako resnične. Malta je pokazala zobe in na krilih dveh evrogolov prekrižali načrte udeležencu Eura 2024 (2:2), ki je od ''generalke'' za torkov spektakel v Stožicah, kjer bo gostovala zvezdniška Portugalska, pričakoval bistveno več.

Kdo je nastopal za Slovenijo od prve minute?

Potek srečanja:

Na nacionalnem stadionu Ta'Qali se je začelo prijateljsko srečanje med Malto in Slovenijo. Izmed nogometašev, ki so zaigrali za slovensko udarno enajsterico na zadnji kvalifikacijski tekmi s Kazahstanom, so tokrat na klopi Erik Janža, Miha Blažič, Žan Karničnik in Timi Max Elšnik. Namesto njih od prve minute nastopajo Jure Balkovec, Vanja Drkušić, Tomi Horvat in Jasmin Kurtić.

8. minuta: Prvi strel v okvir vrat! Presenetljivo se to ni zgodilo v kazenskem prostoru gostiteljev, ampak Slovenije. Napadalec Paul Mbong je bil najvišji v skoku in usmeril strel proti Janu Oblaku, ki pa je bil dobro postavljen in brez težav ujel žogo. Mbong ima kot napadalec Birkirkare izkušnje z igranjem proti slovenskim nogometašem. Lani je namučil branilce Maribora.

13. minuta: Slovenska reprezentanca, ki na Malti nastopa v modri igralni opremi, je v zadnjih minutah zagospodarila na igrišču, a še čaka na kakšno izmed bolj zrelih priložnosti. Ko je Tomi Horvat v konici napada zaposlil Benjamina Šeška, je zadišalo po zadetku, a 20-letni napadalec v zahtevnem položaju ni najbolje zadel žogo, tako da domači vratar ni imel težjega dela. Na Malti tako ostaja 0:0.

Jure Balkovec je zatresel okvir vrat. Od zadetka, to bi bil njegov strelski prvenec v državnem dresu, so ga delili le centimetri. Foto: Vid Ponikvar

17. minuta: Jure Balkovec, ki je danes v začetni enajsterici na levem boku dobil prednost pred Erikom Janžo, je skušal poslati uporaben predložek v kazenski prostor. Podaja je bila malce premočna, a tako nepredvidljiva, da bi lahko nekdanji branilec Domžal z malce sreče celo popeljal Slovenijo v vodstvo. Zatresel je namreč prečko!

27. minuta: pritisk Slovenije je obrodil sadove. Obrambna vrsta Malte ni mogla razviti igre, zato se je odločila za vrnitev žoge vratarju. Čuvaj mreže, to je 35-letni Henry Bonello, se je znašel pod pritiskom, napadal ga je Benjamin Šeško. Zato je skušal podati žogo globoko v polje k svojim branilcem, a se je uštel. Privoščil si je veliko napako, žoge se je dokopal Andraž Šporar in v jubilejnem 50. nastopu dosegel 11. zadetek za reprezentanco. Kot da bi mu vratar Malte skušal čestitati za ''abrahama'' z darilom. Slovenija je tako pred maloštevilnimi gledalci povedla z 1:0. Šporar je imel lepo priložnost že nekaj minut poprej, a je njegov strel po izjemni kombinaciji z Adamom Gnezdo Čerinom, ki je izvajal kot, končal v bloku.

Konec prvega polčasa. Slovenija je odšla na počitek s tesno prednostjo. Na dozdajšnjih osmih medsebojnih tekmah je proti Malti prejela le en zadetek. Jan Oblak je v prvem polčasu brez težav zadržal mrežo nedotaknjeno.

Začetek drugega polčasa. Boštjan Cesar, ki ob odsotnosti Matjaža Keka vodi Slovenijo na Malti, se je odločil za tri menjave. Namesto kapetana Jana Oblaka je stopil med vratnici Vid Belec, Jako Bijola je zamenjal Miha Blažič, Jana Mlakarja pa Benjamin Verbič.

54. minuta: hladna prha za Slovenijo! Malta je izenačila na 1:1, Vida Belca, ki je ob polčasu zamenjal Jana Oblaka, je z izjemnim strelom z razdalje premagal Matthew Guillaumier. Zvezni igralec Malte, eden redkih, ki igra v tujini (Stal Mielec iz Poljske), je tako poskrbel za presenečenje in veselje domačih navijačev. Pred slovenskimi vrati je bilo nevarno že pred tem, ko si je Miha Blažič privoščil napako, nato so se pred vrati Slovenije znašli trije nogometaši Malte, a je Vanja Drkušić blokiral zelo nevaren strel Paula Mbonga.

58. minuta: neverjetno, kaj se dogaja na Malti! Gostitelji so kmalu po izenačenju poskrbeli za popoln preobrat in povedli z 2:1. Mrežo Slovenije je po izjemnem izvajanju prostega strela, slovenski živi zid se ni izkazal, zatresel Stephen Pisani. Vid Belec je tako kmalu po vstopu v igro prejel še drugi zadetek po strelu z razdalje, v Ta'Qaliju je zadišalo po velikem presenečenju.

62. minuta: namesto Adama Gnezde Čerina, ki je odšepal z igrišča, je v igro vstopil kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Slovenija je bila le nekaj minut pozneje blizu izenačenju, a je vratar Malte ubranil sicer ne najbolj posrečen strel Benjamina Šeška z okrog 10 metrov.

74. minuta: Slovenija lovi priključek, gostitelji pa igrajo vse bolj grobo. Tako so po ostrem prekršku Enrica Pepeja nad Andražom Šporarjem zavrele strasti med igralci, rumeni karton je prejel tudi Jasmin Kurtić, ki v drugem polčasu nosi kapetanski trak. V 77. minuti je zapustil igro, zamenjal ga je Jon Gorenc Stanković.

80. minuta: festival imenitnih zadetkov, doseženih izven kazenskega prostora, nadaljuje Benjamin Šeško. Eden najbolj cenjenih mladih napadalcev na svetu je vzel stvar v svoje roke in s pravcatim projektilom z okrog 18 metrov izenačil na 2:2. Do konca je še 10 minut, Radečan, ki je strelski prvenec za člansko izbrano vrsto dosegel prav na tem stadionu leta 2021, pa se lahko pohvali že z 11 zadetki za reprezentanco. Toliko jih je dosegel tudi njegov stanovski kolega Šporar.

82. minuta: namesto Vanje Drkušića je vstopil v igro povratnik David Brekalo, ki je prvič zaigral za reprezentanco kot nogometaš Orlanda Cityja, člana lige MLS. To je bila menjava nekdanjih branilcev Brava.

Konec srečanja. Navkljub petminutnem sodniškem podaljšku je rezultat ostal nespremenjen. Malta se je razveselila velikega remija proti Sloveniji. Prvič v zgodovini je mrežo Slovenije na eni tekmi zatresla več kot enkrat, Boštjan Cesar pa kot "nadomestni" selektor ostaja pri zanimivem nizu, saj je vselej, ko je sedel na odgovornem stolčku, remiziral. Najprej v gosteh z Norveško (0:0 - 2022), nato doma s Srbijo (2:2 - 2022), zdaj pa še v gosteh z Malto (2:2 - 2024.).

Kako je pred tekmo na Malti odmevala Zdravljica:

Slovenska nogometna reprezentanca je odigrala drugo pripravljalno tekmo v letu 2024. Po zmagi v San Antoniu, ko sta si nasproti stali ''B'' reprezentanci ZDA in Slovenije, so se znova zbrali na delu najboljši nogometaši, kar jih premore Slovenija. Na Malto so odpotovali kot favoriti, na prejšnjih osmih medsebojnih tekmah so majhno otoško državo premagali kar sedemkrat, enkrat remizirali brez zadetkov, skupna gol razlika pa je znašala 15:1.

Slovenijo je ob odsotnosti Matjaža Keka, ki je zaradi smrti v družini ostal v domovini, vodil njegov pomočnik Boštjan Cesar. Foto: Reuters

Slovenija je tako zapravila priložnost, da bi popravila rekord. Za zdaj je največkrat, sedemkrat, ugnala tako Malto kot tudi San Marino. Pri čarobni številki sedem, kar dve denimo krasita dres košarkarskega asa Luke Dončića, ki ga obožuje tudi Benjamin Šeško, ostaja tudi po četrtkovi tekmi na Malti. Šestkrat je v obdobju državne samostojnosti premagala Ciper in Estonijo.

Dva slovenska reprezentanta sta na Malti dočakala okrogla, jubilejna nastopa. Andraž Šporar je državni dres oblekel 50. in nogometnega ''abrahama'' kronal z novim zadetkom. Dosegel ga je enostavno, po velikem darilu vratarja Malte, ki mu je ponudil priložnost, da na lahek način zatrese prazno mrežo. 35-letni Jasmin Kurtić, najbolj izkušeni član slovenske izbrane vrste, je vknjižil že 90. nastop, v drugem polčasu, ko je igro zapustil Jan Oblak, pa si je nadel na roko tudi kapetanski trak.

Slovenija na lestvici Fife zaseda 55. mesto, Malta, ki je lani izgubila vseh osem kvalifikacijskih tekem, na prijateljskih srečanjih pa z 1:0 premagala Luksemburg in Gibraltar, pa je na skromnem 172. mestu. Malta, ki jo vodi nekdanji Cesarjev soigralec pri Chievu Michele Marcolini, nekaj časa je bil tudi trener Slovencu, tako lani sploh ni remizirala. Foto: Guliverimage

Rusija napolnila mrežo nemočne Srbije

Srbski selektor Dragan Stojković se bo na Euru 2024 pomeril tudi s Slovenijo. Foto: Reuters Srbija je postala prva evropska nogometna reprezentanca, ki se je v času suspenza ruske izbrane vrste na tekmovanjih pod okriljem Fife in Uefe pomerila z Rusijo. Prijateljske tekme namreč ne potekajo pod pristojnostjo največjih krovnih zvez. Pred tem se je Rusija na prijateljskih tekmah merila le s tekmeci iz Azije, Afrike in Karibov (Kirgizistan, Tadžikistan, Uzbekistan, Iran, Irak, Egipt, Katar, Kamerun, Kenija in Kuba). Dvoboj je potekal v Moskvi.

Selektor Rusije je še vedno Valerij Karpin, ki je izbrano vrsto prevzel med kvalifikacijami za SP 2022 in med drugim v Mariboru premagal Slovenijo z 2:1. V skupini je zaostal le za Hrvaško, a nato zaradi suspenza ni mogel sodelovati v dodatnih kvalifikacijah za nastop na spektaklu v Katarju.

Tokrat je dokazal, kako ruska izbrana vrsta, ki ni mogla sodelovati v kvalifikacijah za Euro 2024, ni pozabila igrati vrhunskega nogometa. Srbijo, ki je pogrešala kar nekaj pomembnih igralcev (Dušan Vlahović, Matija Nastašić in Nikola Milenković), je na razprodanem stadionu Dinama iz Moskve nadigrala s 4:0.

Rusija je zadala ogromne težave Srbiji. V polno so zadeli Anton Mirančuk, Maksim Osipenko, Aleksej Mirančuk in Ivan Sergejev. Foto: Reuters

Srbski selektor Dragan Stojković Piksi je pred tekmo poudarjal, kako Rusi igrajo podoben slog nogometa kot Angleži in Danci, s katerimi se bo podobno kot s Slovenijo pomeril na Euru 2024. Sodeč po razpletu srečanja v Moskvi čaka srbsko izbrano vrsto do začetka Eura še veliko dela.

Proti Švedom brez Ronalda in še sedmerice

Cristiano Ronaldo se bo pridružil Portugalski v petek. Foto: Reuters Slovenijo čaka nov izziv v torek, ko se bo v razprodanih Stožicah udarila s Portugalsko. Nekdanji evropski prvak iz leta 2016 bo danes brez kapetana Cristiana Ronalda in še sedmih zvezdnikov (Diogo Dalot, João Cancelo, Danilo Pereira, Otávio, Rúben Neves, Vitinha in João Félix) v Guimaraesu, kjer so Celjani lani v kvalifikacijah za konferenčno ligo senzacionalno izločili Vitorio, pričakal Švedsko, nato pa se bo pripravljal na torkov spopad v Ljubljani. Takrat se mu bo priključilo tudi osem omenjenih reprezentantov, ki bodo izpustili srečanje s Skandinavci.

Italija, ki bo letos v Nemčiji branila evropski naslov, se bo na drugi strani velike luže, na stadionu Venue Chase v mestu Fort Lauderdale na Floridi (ZDA) pomerila z Venezuelo. Selektor Luciano Spalletti bo preizkusil kar nekaj mlajših kandidatov, dvoboj pa bi lahko začela enajsterica Donnarumma; Scalvini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Udogie; Pellegrini, Chiesa; Raspadori.

Prijateljske tekme, 21. marec 2024: