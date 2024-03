Italijan Michele Marcolini je podobno kot Boštjan Cesar pred leti branil barve Chieva iz Verone. Foto: Reuters O tem, kako majhen je nogometni svet, priča tudi podatek o tem, da si bosta na četrtkovih tekmah na nasprotnih bregovih stala nekdanja soigralca. To sta Michele Marcolini in Boštjan Cesar, v preteklosti zvezni igralec in branilec Chieva, pozneje pa je bil Italijan, ki je od Slovenca starejši sedem let, nekaj časa celo njegov trener. Nepredvidljivost nogometnih usod je poskrbela, da se bosta znova srečala na majhni otoški državi na skrajnem jugu Evrope.

V četrtek se bosta na Ta'Qaliju, nacionalnem stadionu Malte, pomerila na prijateljski tekmi, v katero vstopa Slovenija ne le kot papirnati favorit, vendarle si je že zagotovila nastop na Euru 2024 in se pripravlja na veliki spektakel v Nemčiji, ampak tudi kot ekipa, ki želi diktirati ritem srečanja in poskrbeti, da bi bile vse niti igre v njenih rokah že od samega začetka.

Boštjan Cesar je bil vrsto let obrambni steber in kapetan Chieva. Foto: Guliverimage/Getty Images

Takšna je želja, ki jo je pred odhodom na Malto zaupal Cesar, v četrtek, dvoboj se bo začel ob 19. uri, pa bomo videli, kako se bo razpletlo srečanje, na katerem želi Slovenija utrditi samozavest in že osmič v zgodovini državne samostojnosti premagati Malto.

Maltežan, za katerega je bila usodna poškodba proti PSG

Če v slovenskem taboru razen Sandija Lovrića nimajo večjih težav z zdravjem, pa je moral selektor Malte z žalostjo s seznama črtati enega ključnih mož v zvezni vrsti. Malta že tako nima velikega nabora kakovostnih igralcev, zato se pri njej čuti vsak izostanek malce pomembnejšega nogometaša. Proti Sloveniji pa bo Marcolini pogrešal kar dva. In to dva izmed redkih legionarjev, ki sestavljajo seznam vpoklicanih nogometašev. Večina si služi kruh v domačih klubih, ki ne slovijo po večji kakovosti, čeprav je denimo Balzan lani v Evropi presenetil Domžale in jih nepričakovano izločil.

Teddy Teuma (na sredini) se je pred 30 leti rodil v Franciji, a se po njem pretaka malteška kri. Pred leti je bil tudi nogometaš belgijskega Uniona St. Gilloisa, njegov trener pa kratek čas tudi Luka Elsner. Za Malto nastopa od leta 2020. Foto: Reuters

Med reprezentanti Malte, ki igrajo na najvišji možni ravni, izstopa Teddy Teuma. Spada med najboljše nogometaše Malte, v prvi francoski ligi, kjer mrgoli zvezdniških imen, pa nastopa za Reims. Zanj je bila usodna poškodba, ki jo je staknil 10. marca proti PSG. Takrat je Reims presenetil favorite iz Pariza in osvojil točko (2:2). Poškodba mečne mišice je prehuda, tako da Teuma ne bi bil nared do četrtka. Tako je odpadel s seznama za obe marčevski tekmi Malte. Ta se bo po Sloveniji pomerila še z Belorusijo.

Ne bo ga proti Sloveniji, ker je v veselem pričakovanju

Na seznamu vpoklicanih igralcev pa ni tudi 26-letnega Jodija Feliceja Jonesa. A tokrat zaradi veliko bolj simpatičnih razlogov. Nogometaš Notts Countyja, uradno najstarejšega nogometnega kluba na svetu, za katerega je pred leti nastopal tudi nekdanji napadalec Olimpije Filip Valenčič, je namreč v veselem pričakovanju. Postal bo očka, tako da je ostal v Angliji ob partnerici. Rodil se je v Angliji, a nastopa za Malto, saj od tam prihaja njegov oče. Zbral je deset nastopov. V torek je sicer nastopil na klubski tekmi v četrti angleški ligi (League 2) in Notts Countyju pomagal do zmage nad Bradford Cityjem (3:0).

Jodi Jones je bil prejšnji mesec razglašen za najboljšega igralca četrte angleške lige:

POTM!! 🤩 Very proud moment. This wouldn’t be possible without the constant support from my family, team mates, staff & all of you fans. Thank you, see you tonight 🤝 pic.twitter.com/hRp6chYrsf — Jodi Jones (@JodsJones) February 9, 2024

Na seznamu kandidatov, ki bi lahko prišli v poštev za nastop proti Sloveniji, so po odpovedi Teume in Jonesa le še legionarji iz klubov na Portugalskem, Poljskem in v ZDA.

Italijan Michele Marcolini, nekdanji zvezni igralec Atalante in Chieva, od lani opravlja vlogo selektorja Malte. Slednja na lestvici Fife zaseda šele 172. mesto, tako da za Slovenijo zaostaja kar 117 mest. Foto: Guliverimage

Malta, ki je na zadnjih desetih tekmah kar osemkrat izgubila, in to vselej, ko je šlo za kvalifikacijske točke, v srečanje s Slovenijo vstopa kot avtsajder. V kvalifikacijah za Euro 2024 je imela opravka proti izrazito zahtevnim tekmecem, tudi Italiji in Angliji, proti katerima pa je izgubila največ z 0:4. Edini zmagi je lani dosegla na prijateljskih tekmah, ko je bila presenetljivo boljša od Luksemburga (1:0), z enakim rezultatom (1:0) pa je ugnala še Gibraltar.