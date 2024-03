Jan Oblak poslal jasno sporočilo Dancem, Srbom in Angležem

Malta je pomemben element pri gradnji zidov. Zid slovenske nogometne reprezentance predstavlja Jan Oblak. Takšen vzdevek ga spremlja tudi v Španiji, kjer je v zadnjem desetletju zbral rekordno število tekem, na katerih je zadržal mrežo Atletica nedotaknjeno. S takšnim ciljem se podaja v vsako tekmo, izjeme ne bo predstavljalo niti četrtkovo gostovanje z reprezentanco na Malti. Slovenija, udeleženka Eura 2024, se podaja k tekmecu, ki na papirju velja za avtsajderja, a vseeno premore določene kakovosti, zaradi katerih bo treba dvoboj vzeti še kako resno in previdno.

Slovenski nogometaši so danes na Gorenjskem opravili še zadnji trening pred popoldanskim odhodom na Malto. Foto: www.alesfevzer.com

Želi si zmage, pot do nje pa bo veliko lažja, če bo ostal nepremagan. Malta tako v četrtek ne bi predstavljala le pomembnega elementa v Oblakovem zidu, ampak bi po mnenju 31-letnega Škofjeločana utrdila tudi samozavest reprezentantov, kar bi bilo pred nadaljevanjem priprav na spektakel desetletja, nastop na Euru 2024, več kot dobrodošlo.

Oblak ne želi na Euru le nastopiti, ampak …

Foto: www.alesfevzer.com Slovenska nogometna reprezentanca ima opravka s posebnim letom. Po 14 letih se vrača na oder velikega tekmovanja, saj bo poleti nastopila na evropskem prvenstvu v Nemčiji, v prihodnjih dneh pa bo v sklopu priprav odigrala prijateljski tekmi z Malto in Portugalsko. "Na to smo vsi čakali. Vsaka tekma je pomembna, tudi ta z Malto. To so priprave na Euro. Naša želja pa ni le, da bi na Euru nastopili, ampak da bi tam dosegli tudi uspešne rezultate," želi Jan Oblak s soigralci v Nemčiji mešati štrene favoritom in iskati pot do zgodovinskega dosežka, preboja v osmino finala. Pot do njega bo lažja, če bodo v četrtek premagali Malto.

"Pomemben je rezultat, ker se z dobrim rezultatom dviguje samozavest," verjame, da bo Slovenija v četrtek na Malti prikazala dobro igro in bo na koncu zadovoljna z rezultatom. "Ne bo lahko, Malta je reprezentanca, ki iz leta v leto napreduje. V zadnjih kvalifikacijah so imele večinoma vse ekipe z njo določene težave," je opomnil, kako je v določenih delih srečanj Malta povzročala težave celo Angliji in Italiji.

Kar se tiče zdravstvenega stanja reprezentantov, se pred srečanjem z Malto s težavami spopada le Sandi Lovrić, ki je čutil bolečine že na zadnji tekmi z Udinesejem. Benjamin Verbič je že odpravil zdravstvene težave, tako da bo v četrtek na razpolago strokovnemu vodstvu slovenske reprezentance. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

"Malta bo proti nam zelo motivirana. Moramo dati vse od sebe. Na vsaki tekmi je treba dati vse od sebe. Ni prijateljskih tekem. Tudi če igraš s prijatelji za blokom, nočeš izgubiti ali pa remizirati. Vedno želiš zmagati. Zato bomo naredili vse, da to naredimo," se želi eden najboljših vratarjev na svetu z otoka, ki leži med Sicilijo in Tunizijo, vrniti z zmago. In utrjeno samozavestjo, ki bi prišla prav za torkov spektakel proti Portugalski.

Cesar: Igrali bodo toliko, kolikor jim bomo pustili

Boštjan Cesar bo v četrtek ob odsotnosti Matjaža Keka vodil Slovenijo proti Malti. Napoveduje napadalno igro od prve minute. Foto: www.alesfevzer.com O slednjem v slovenskem taboru dan pred srečanjem na Malti ne razmišljajo. V mislih je le obračun proti zasedbi, s katero so se v obdobju državne samostojnosti srečali že osemkrat in nanizali kar sedem zmag. Da se bo tradicija nadaljevala, bo ob odsotnosti Matjaža Keka poskušal poskrbeti njegov pomočnik Boštjan Cesar. Malta je v njegovih očeh zanimiva reprezentanca, ki napreduje iz leta v leto, igra lep nogomet in prihaja do priložnosti, ima pa malce manj kakovosti ob zaključkih napadov.

"Moramo gledati nase. Igrali bodo toliko, kolikor jim bomo pustili igrati. Kolikor jim bomo pustili prostora v zaključnem delu, toliko bodo imeli priložnosti. Želimo že od začetka nadzorovati ritem, celotno tekmo odigrati na visoki ravni in poskušati zmagati," ga podobno kot njegovega šefa zanimajo odgovori na številna vprašanja. Tudi tega, kako se znajti proti obrambni vrsti s tremi branilci, ki jo velja na Euru pričakovati s strani Danske, morda tudi Srbije. "Malto želimo takoj napasti visoko. Nočemo, da bi ona vodila igro," je napovedal glavni cilj.

Kekova četa bo v torek, 26. marca, nastopila prvič v Stožicah po nepozabni zmagi nad Kazahstanom. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Po vrnitvi iz Malte pa sledijo zaključne priprave na torkov spektakel s Portugalsko, na katerem čaka Slovenijo najodmevnejša domača prijateljska tekma, odkar nastopa v Stožicah.