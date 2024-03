Kakšna bo usoda Iličića? Zadnjo besedo ima Kek.

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek bo danes predstavil kandidate za prijateljski tekmi z Malto (21. marec) in Portugalsko (26. marec). Mariborčan pripravlja izbrano vrsto na poletni vrhunec, nastop na Euru v Nemčiji. Pred tako velikim dogodkom nerad eksperimentira, a po drugi strani tudi noče ničesar prepuščati naključju. Zaveda se majhnosti slovenskega nogometnega bazena, zato vselej poudarja, kako si ne sme privoščiti, da bi zaprl vrata v reprezentanco vsakemu, ki skače iz povprečja in predstavlja dodano vrednost. Je tako morda napočil čas tudi za vrnitev Josipa Iličića, 36-letnega zvezdnika Maribora, ki je v preteklosti predstavljal ključnega moža slovenske reprezentance, v zadnjih tednih pa blesti v dresu vijolic?

Kar se tiče jeklenega ogrodja slovenske reprezentance, ki je lani osrečila navijače na sončni strani Alp kot že dolgo ne in si po rekordni beri točk v kvalifikacijah za Euro 2024 izborila nastop na velikem tekmovanju, je bolj ali manj vse jasno. Junaki, ki so popeljali Slovenijo v Nemčijo, imajo privilegiran status. Med igralci se je tudi spletla posrečena pozitivna energija, še kako potrebna za doseganje velikih dosežkov. Reprezentanca je v tej zasedbi živela in dihala skupaj skoraj celotno koledarsko leto 2023, ponavadi pa je v športu najbolj modro, da se zmagovitega konja ne menja.

Matjaž Kek pripravlja reprezentanco na najpomembnejši izziv v zadnjih 14 letih, nastop na Euru 2024 v Nemčiji. Foto: Reuters

Tako na današnjem seznamu kandidatov za nastop na prijateljskih tekmah z Malto in Portugalsko glede atraktivnosti vsekakor izstopa srečanje v razprodanih Stožicah, na katerem se bo Slovenija prvič v obdobju državne samostojnosti pomerila z eno najboljših evropskih reprezentanc, v kateri nastopajo številni asi, člani najboljših klubov na svetu, kapetanski trak in kopico rekordov pa si lasti eden in edini 39-letni mladostni veteran Cristiano Ronaldo. Če ne bo prišlo do presenečenja ali nepričakovanih zdravstvenih zapletov, Portugalci bodo pred tekmo v Sloveniji doma gostili še Švedsko, bo tako eden najboljših nogometašev vseh časov čez dva tedna zaigral v Ljubljani.

Cristiano Ronaldo bi lahko 26. marca zaigral v Stožicah. Foto: Reuters

Kdo pa bo branil domače barve na spektaklu s Portugalsko? Kar se tiče vratarskih položajev, ni prevelikih neznank. Kapetan Jan Oblak, ki ga danes čaka zahtevno delo v ligi prvakov, kjer bo z Atleticom poskušal nadoknaditi zaostanek proti v tej sezoni izjemnemu Interju, bo stal med vrati, ob njem pa najverjetneje dolgoletna prva rezerva Vid Belec in Igor Vekić, ki je navdušil na januarskem gostovanju v San Antoniu.

Zadnji seznam A reprezentance (november 2023): Vratarji: Jan Oblak (Atletico Madrid/Špa), Vid Belec (Apoel Nikozija/Cip), Martin Turk (Parma/Ita)

Branilci: Jaka Bijol (Udinese/Ita), Jure Balkovec (Alanyaspor/Tur), Miha Blažič (Lech Poznan/Por), Žan Karničnik (Celje), Erik Janža (Gornik Zabrze/Pol), Vanja Drkušić (Soči/Rus), David Zec (Celje)

Vezisti: Jasmin Kurtić (Universitatea Craiova/Rom)*, Benjamin Verbič (Panathinaikos/Grč), Petar Stojanović (Sampdoria/Ita), Miha Zajc (Fenerbahče/Tur), Sandi Lovrić (Udinese/Ita), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos/Grč), Jon Gorenc Stanković (Sturm/Avt), Jan Mlakar (Pisa/Ita), Timi Max Elšnik (Olimpija), Nino Žugelj (Bodo/Glimt/Nor)

Napadalci: Žan Celar (Lugano/Švi), Andraž Šporar (Panathinaikos/Grč), Benjamin Šeško (RB Leipzig/Nem), Luka Zahović (Pogon Szczecin/Pol), Žan Vipotnik (Bordeaux/Fra)



* zdaj ima drugega delodajalca (Südtirol/Ita)

Vrnitev Bijola. Bo prišel tudi Brekalo?

Vanja Drkušić in Jaka Bijol sta pomembna člena slovenske izbrane vrste. Foto: www.alesfevzer.com V obrambni vrsti je selektorja Keka kot tudi slovensko javnost zagotovo v dobro voljo spravila novica, da se je Jaka Bijol, obrambni steber Kekove čete in Udineseja, vrnil na zelenico in v ponedeljek Videmčanom pomagal do odmevne zmage v Rimu nad Laziem, po kateri je ostal brez službe Maurizio Sarri.

Bi se lahko v izbrano vrsto vrnil David Brekalo, ki je pozimi mrzlo Norveško (Viking Stavanger) za rekordno klubsko odškodnino zamenjal za vročo Florido in začel spoznavati čare lige MLS, pozno jeseni pa zaradi zdravstvenih težav (trebušni zid) preskočil odločilne spopade v kvalifikacijah za Euro 2024?

Bo Kurtić dočakal vrnitev velikega prijatelja?

Pozimi je izmed Kekovih varovancev zamenjal klubsko okolje Jasmin Kurtić. Najizkušenejši reprezentant, dobra duša slačilnice, se je iz Romunije vrnil v Italijo, ki jo pozna odlično. Podobno velja tudi za njegovega dobrega prijatelja in dolgoletnega soigralca Josipa Iličića, ki se lahko pohvali z bogato klubsko kot tudi reprezentančno kariero, manjka pa le pika na i, uresničitev otroške želje, nastop s Slovenijo na velikem tekmovanju.

Tako so se slovenski nogometaši veselili preboja na Euru 2024 po odločilni zmagi nad Kazahstanom (2:1). Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Gorenjec je bil tik pred izbruhom pandemije covid-19 v življenjski formi, zadeval in navduševal v dresu Atalante, blestel tudi v ligi prvakov, nato pa je zaradi višjih sil, psihičnih težav, ki so terjale krut davek, za nekaj časa izgubil stik z vrhunskim nogometom. Odločil se je za vrnitev v domovino, kjer sprva zaradi slabše pripravljenosti ni mogel pomagati z zajetnim znanjem, v spomladanskem delu, ko je opravil temeljite priprave z mariborskim klubom, kjer sodeluje z Antejem Šimundžo, pa se predstavlja v najboljši luči, odkar se je po dobrem desetletju vrnil v 1. SNL. Nenazadnje je bil tudi najboljši igralec meseca februarja, po vse suverenejših predstavah pa se je začelo postavljati vprašanje, ali bi si takšen Iličić, čeprav je star že 36 let, zaslužil vrnitev v izbrano vrsto in udeležbo na Euru 2024.

Iličić ni nikoli odmislil reprezentance

Za izbrano vrsto Slovenije je nazadnje igral v kvalifikacijah za SP 2022. Foto: Grega Valančič/Sportida Izkušeni Kranjčan je o tem spregovoril v ponedeljek za Sportklub in pojasnil, kako še vedno razmišlja o reprezentanci: "Nikoli nisem odmislil reprezentance. Zavedal sem se in tudi priznal, da v stanju, kot sem bil, ne bi mogel pomagati reprezentanci. Kot vidite, pa se vračam, a sam nikoli ne bom zadovoljen s svojo formo. Nisem pa jaz tisti, ki bo izbiral, ali bom šel (na Euro, op. a.) ali ne. Vedno sem bil na voljo, pošten sem bil do selektorja, ko nisem mogel pomagati. Odločitev pa ni na meni," je v pogovoru za oddajo Pod prečko dejal eden najboljših slovenskih nogometašev, ki so nosili državni dres v obdobju državne samostojnosti.

Nazadnje je zaigral za reprezentanco pred poltretjim letom, zdaj pa se zaveda, da ima končno besedo o vsem selektor Matjaž Kek, ki bo o tem, katere nogometaše je vpoklical za prijateljski tekmi z Malto in Portugalsko, več pojasnil na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju.

Slovenska nogometna reprezentanca bo pred odhodom na Euro 2024 odigrala junija še dve prijateljski tekmi. V Ljubljani bo pričakala Armenijo in Bolgarijo.