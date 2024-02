Matjaž Kek še ni rekel zadnje

Nogometna zveza Slovenije na čelu s predsednikom Radenkom Mijatovićem je danes s selektorjem Kekom uskladila dogovor, da bo Matjaž Kek vodil nogometno izbrano vrsto Slovenije še vsaj do konca kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026 oziroma do novembra 2025, so sporočili iz NZS. Dogovor bo sicer dokončno moral potrditi še Izvršni odbor NZS.

Matjaž Kek, ki je Slovenijo popeljal na SP 2010 in Euro 2024, je v svojem drugem mandatu na klopi slovenske nogometne reprezentance od novembra 2018, ko je podpisal pogodbo do konca kvalifikacij za SP v Katarju. Mariborčan je tedaj drugič v karieri prišel na čelo članske izbrane vrste, potem ko je z njo že preživel uspešno obdobje med letoma 2007 in 2011, ko je Slovenijo popeljal na zadnje veliko tekmovanje, mundial leta 2010.

Pred drugim prevzemom selektorskega mesta je Kek pet let in pol vodil Reko in ekipo iz Kvarnerja popeljal tudi do naslova hrvaškega prvaka. Pri 38 letih se je igralsko upokojil, doštudiral na fakulteti za šport, opravil ustrezne trenerske izpite in kmalu v Mariboru nasledil Bojana Prašnikarja. Klub je nato popeljal do dveh državnih in pokalnega naslova. Na klubskem področju je bil nato še trener Al-Ittihada v sezoni 2011/2012, od 2013 pa je uspešno vodil Reko, s katero je osvojil naslov hrvaškega prvaka, dvakrat je bil pokalni prvak, enkrat pa superpokalni. Trikrat se je z njo uvrstil v evropsko ligo, enkrat pa v končnico za preboj v ligo prvakov.

Z reprezentančno zgodbo se je Kek sicer začel ukvarjati leta 2006, ko je bil selektor selekcij do 15 in 16 let. Že naslednje leto pa je nasledil Braneta Oblaka kot članski selektor. Kek je ob Srečku Katancu edini slovenski selektor, ki je izbrano vrsto popeljal na veliko tekmovanje (evropsko ali svetovno prvenstvo), je pa edini, ki je uspešno prekrmaril skozi kvalifikacije za svetovno in evropsko prvenstvo, ki reprezentanco čaka letos junija. Hkrati je ob Katancu tudi naš edini selektor, ki je vodil izbrano vrsto in tudi igral zanjo. Edini nastop je imel novembra 1992 na prijateljskem obračunu s Ciprom.

