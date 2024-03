Vstopnice za stoženski spektakel s Cristianom Ronaldom pošle v hipu

Vstopnic za prijateljsko nogometno slovenske in portugalske reprezentance, ki bo 26. marca na stadionu v Stožicah, ni več, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije. Za spektakel, na katerem bo zaigral tudi superzvezdnik Cristiano Ronaldo, je že od najave dogodka vladalo izjemno zanimanje, danes so v prodajo dali še zadnji sklop vstopnic in pošle so v vsega štirih minutah.