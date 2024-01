Selektor Matjaž Kek je v začetku leta 2024, ki ponuja slovenskim navijačem ogromno, saj bo članska reprezentanca prvič po 14 letih nastopila na velikem tekmovanju, izpostavil željo, da bi do Eura odigral pet prijateljskih tekem. Največja želja je bila, da bi 26. marca v Stožicah gostovala Portugalska, ena največjih evropskih velesil, ki je leta 2016 stopila na evropski vrh, v svojih vrstah pa ima ogromno zvezdniških imen, med katerimi še vedno izstopa ''neuničljivi'' Cristiano Ronaldo. Še pred nekaj tedni sta nogometni zvezi usklajevali še zadnje podrobnosti, danes pa je napočil slovesen trenutek, v katerem je lahko Nogometna zveza Slovenije sporočila, da je dvoboj s Portugalsko dokončno potrjen.

Jan Oblak je vajen srečanj proti Cristianu Ronaldu in preostalim portugalskim velemojstrom, s katerimi se najpogosteje srečuje oziroma se je srečeval v španskem prvenstvu in ligi prvakov. Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com

Ko se je slovenski rekorder Boštjan Cesar leta 2018 pripravljal na zadnjo tekmo v državnem dresu, smo ga povprašali, proti kateremu tekmecu bi želel skleniti razkošno reprezentančno kariero. Iz srca je odgovoril, da bi to najraje storil proti Cristianu Ronaldu in njegovi Portugalski. Želja se mu ni uresničila, poslovil se je proti Belorusiji, se bo pa čez nekaj mesecev v Ljubljani proti velikanu svetovnega nogometa pomeril v nekoliko drugačni vlogi. Kot pomočnik slovenskega selektorja. V Stožicah se tako obeta nogometna tekma za sladokusce.

Nogometna zveza Slovenije in Portugalska nogometna zveza sta sklenili dokončni dogovor o igranju pripravljalne tekme moških članskih reprezentanc v Ljubljani. Tekma, za katero si je ob obeležitvi stote obletnice obletnice krovne nogometne organizacije v Sloveniji močno prizadeval predsednik NZS, Radenko Mijatović, bo odigrana 26. marca v Stožicah. Foto: www.alesfevzer.com

Zanimanje za ogled srečanja je ogromno

Matjaž Kek se bo prvič v selektorski karieri pomeril proti Portugalski. To bo nasploh prvi slovensko-portugalski dvoboj kar se tiče članskih A reprezentanc. Foto: www.alesfevzer.com Zadovoljen bo tudi selektor Kek. Za vstop v leto 2024 bo najprej s prevetreno zasedbo, polno nogometašev iz klubov 1. SNL, odigral prijateljsko tekmo z ZDA, nato pa marca sledi že bistveno težji tekmec. Prihaja Portugalska, pred njo pa naj bi se Kekovi izbranci odpravili na gostovanje na Malto. Do Eura 2024, kjer jih čakajo spopadi z Dansko, Srbijo in Anglijo, naj bi odigrali še dve junijski tekmi. Želja v slovenskem taboru je, da bi bili obe odigrani v Stožicah, tako da bi s tem prišli na svoj račun vsaj tisti navijači, ki ne bodo imeli sreče ob žrebu vstopnic za Euro 2024.

Do junija je še daleč, do 26. marca, ko je že potrjen spektakel s Portugalsko, pa malce manj. Zanimanje za ogled takšnega dvoboja je na sončni strani Alp ogromno, krovna zveza pa je sporočila, da bo prodaja vstopnic stekla v prvi polovici februarja. Morda pade celo nov rekord. Na zadnji tekmi, ko se je odločalo o udeležencu Eura 2024, Slovenija pa je premagala Kazahstan, so Stožice pokale po šivih, zbralo se je 16.432 gledalcev. To je nov absolutni rekord, kar se tiče nogometnih tekem v Sloveniji.

Portugalska bi v Sloveniji morala gostovati že leta 2020, ko sta nogometni zvezi prav tako že dosegli dogovor o gostovanju evropskih prvakov iz leta 2016, tekma pa je bila nato preložena za nedoločen čas zaradi takratne epidemije koronavirusa. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Velesila, vredna skoraj milijardo evrov

Portugalci so na zadnjem velikem tekmovanju, SP 2022 v Katarju, presenetljivo izpadli v četrtfinalu proti Maroku. Foto: Reuters Največji zvezdnik Portugalske, čeprav bo prihodnji mesec dopolnil že 39 let, ostaja Cristiano Ronaldo. Je svetovni rekorder, kar se tiče nastopov (205) in zadetkov (128) za člansko reprezentanco, pa tudi največji magnet za medije. Še vedno je v strelski formi, lani ga ni bilo nogometaša, ki bi v celotnem koledarskem letu dosegel več zadetkov. Ronaldo je z njimi izstopal tako v prvenstvu Savdske Arabije kot tudi v kvalifikacijah za Euro 2024, kjer je Portugalska dobila prav vseh deset tekem.

Celotna vrednost reprezentantov Portugalske znaša skoraj milijardo evrov! Na svetovni nogometni tržnici sta po oceni Transfermarkta najbolj cenjena soigralca Bernardo Silva in Ruben Dias (oba Manchester City), ki sta vredna 80 milijonov evrov, zvezdnik Manchester Uniteda Bruno Fernandes je vreden 70, Joao Palhinha (Fulham) 60, vsaj 50 milijonov evrov pa so vredni tudi Matheus Nunes (Man City – 55), Diogo Jota (Liverpool – 50) in Goncalo Ramos (PSG – 50), ki ne bo prvič nastopil v Sloveniji. Leta 2021 je sodeloval na Euru do 21 let ter po porazu z nemškimi sovrstniki v finalu v Stožicah (0:1) osvojil drugo mesto.

Portugalska bo v uvodni tekmi marčevskega termina na stadionu v Guimaraesu, kjer so lani Celjani v kvalifikacijah za konferenčno ligo presenetili Vitorio, gostila Švedsko, nato pa bo odpotovala še na srečanje v Ljubljano. Foto: Reuters

Za primerjavo, vrednost slovenske reprezentance znaša 133 milijonov evrov, od tega sta skoraj polovico vredna kapetan Jan Oblak (35) in najboljši strelec v kvalifikacijah za Euro 2024 Benjamin Šeško (30). Slovenska izbrana vrsta v Stožicah ni izgubila že osem tekem zapored.