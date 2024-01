Če se ne zaupajo novinarjem, se bodo njemu. Med prvimi Zahovič.

Timi Max Elšnik, kapetan NK Olimpija in član slovenske reprezentance, ki bo letos igrala na evropskem prvenstvu, ima nov izziv. Ne, ni še prestopil v tujino in je tudi malo verjetno, da se bo to zgodilo v tem zimskem prestopnem roku. Ustvaril je spletno platformo s podkasti in blogi, saj je prepričan, da se mu bodo nogometaši in drugi športniki bolj odprli kot nam novinarjem. Prvi se mu je legendarni Zlatko Zahovič, 25-letnik pa bi se najraje pogovarjal z Luko Dončićem.

Petindvajsetletni Timi Max Elšnik se dobro zaveda, da je naloga uspešnih športnikov več kot zgolj trening in tekma. So javne osebnosti in ljudje jih želijo spoznati tudi osebno. Sam s komunikacijo z novinarji nima težav, je eden bolj zgovornih in artikuliranih slovenskih nogometašev. So pa številni športniki, ki se javnosti težje odprejo. In tako je zaživela spletna platforma Timax, kjer bo Elšnik na bolj oseben način predstavil sebe, obenem pa tudi druge športnike, oboje v prvi vrsti s pomočjo podkastov in blogov.

"Jaz stojim za tem, da si, kar si"

Timi Max Elšnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida "Pri nas tega še ni. To manjka. Upam, da bo stvar stekla, da bo ljudem zanimivo, da bodo to spremljali," nam je na predstavitvi svoje platforme povedal kapetan NK Olimpija. V pogovorih z novinarji so športniki običajno zadržani, pazijo, kaj govorijo, kolegu športniku pa bi se lahko bolj odprli, razmišlja Elšnik. "Ko slišim vprašanje, pri določenih športnikih že vem, kaj bodo povedali, ker so to politično korektni odgovori. Nikomur se ne želijo zameriti. To se meni zdi brezzvezno. Jaz stojim za tem, da si, kar si. Verjamem, da bi se z mano kot športnikom, ki ve, koliko odrekanja je, da prideš na neko raven, bolje povezal, lažje delil izkušnje, mnenja. So bolj odprti. Vsaj jaz imam takšen občutek. Mogoče se bo še kdo ustrašil kamere, a po desetih minutah se to pozabi, ko nas je več in se pogovarjamo. Mislim, da bo v prihodnosti marsikakšna zanimiva tema. V slovenskem športu je toliko uspehov, legend, zlatih kolajn ... Želim slišati, kaj je nekdo delal za uspeh, se je pol leta prej zavestno odločil, da bo tvegal družinsko življenje? Novinarjem morda tega ne predstavijo tako, hočejo, da se lepo sliši. A v športu ni vse lepo, veliko je trpljenja."

Najbolj bo vesel, če bo prepričal Luko Dončića

Timi Max Elšnik in gosti njegovega prvega podkasta na temo večnega derbija. Foto: Global game media V prvem podkastu je bila tema pogovora večni slovenski derbi med Olimpijo in Mariborom, Elšnikovi sogovorniki pa so bili Zlatko Zahovič, Rok Kronaveter in Nejc Vidmar. "Želel sem legendo Olimpije, nekoga, ki je igral pri obeh klubih, in legendo Maribora. Da je bilo uravnoteženo. Mislim, da smo z gosti kar zadeli."

V prvem podkastu gosti nogometaše, v prihodnje bi rad gostil tudi druge slovenske športnike. "Od plezanja do kolesarjenja, smučanja ... Vsi so vabljeni k sodelovanju. Tako se bomo tudi nogometaši lažje primerjali z drugimi športniki. Jaz poznam nogomet, me pa zanima, kako potekajo priprave, sezona pri drugih." Bo pa izziv na enem mestu zbrati športnike, ki igrajo po vsem svetu. Vprašamo ga, s kom bi se še posebej rad pogovarjal, pa ve, da ga bo težko dobil. "Verjetno Luka Dončić, ki je največja zvezda slovenskega športa. In je vse leto v Ameriki. Če bi mi uspelo kdaj prepričati njega, bi mi to bilo v največje zadovoljstvo in veselje. Sicer pa Filip Flisar, moj dolgoletni prijatelj, Štajerec. Sem bil tudi na tekmi, ko je postal svetovni prvak. To bi bila zanimiva zgodba. Ne želim pa delati ena na ena, v mislih imam, da bi bili dva, trije gosti. Če bi na primer združil Flisarja s Timom Gajserjem, ki sta oba v športih, kjer se dirka, v načeloma bolj ekstremih športih ... to bi bila zanimiva debata. A treba je najti terminsko obdobje, ko so vsi na razpolago. Verjamem, da mi jih bo uspelo prepričati. Ko bodo videli te prve objave, jim bo mogoče zanimivo."

"Sploh če kaj spijemo, hitro kaj preveč povemo"

Filip Flisar Foto: Ana Kovač Zahovič in Kronaveter v prvem podkastu, pa omenjeni želji Filip Flisar in Tim Gajser (dirka in rad govori tudi Simon Marčič), zelo zgovorna sta na primer smučarja Ilka Štuhec in Klemen Kosi. Zanimivo, da imajo najbolj namazan jezik med slovenskimi športniki prav Štajerci. "Pri nas pač je tako, da smo odprti. Sploh če kaj spijemo, hitro kaj preveč povemo. In se radi podružimo. Ne vem, zakaj so ljudje v Ljubljani malo bolj zaprti. Verjamem pa, da sem sposoben tudi koga manj zgovornega odpreti. Ja, nekakšen nov izziv tudi zame. Se ga veselim."

Elšnik svojo platformo vidi tudi kot priložnost za športnike, ki se jih v javnosti ne predstavlja na pravi način. Tukaj lahko povedo svojo zgodbo na svoj način. "To je zelo pomembno, da imamo športniki nekoga, ki nas predstavlja, ki se postavi za nas. Komu se v javnosti mogoče godijo krivice, pa ga ti poznaš in veš, da ni tak. Zdaj sem tu jaz, lahko mu bom pomagal in ga predstavil v drugi luči, da mu bo lažje. V tujini je tega veliko in so vedno pozitivni odzivi. Nihče ni rekel, da ni prav, da si pokazal sebe."

Že v osnovni šoli je rad prijel za mikrofon

Timi Max Elšnik Foto: Vid Ponikvar/Sportida Predvsem mlajšim slovenskim športnikom, ki se ob prvih uspehih prvič soočijo z medijskim in javnim pritiskom, je lahko težko ali neprijetno. Zadnji primer je Nika Prevc. Tudi nogometaši niso vsi tako gostobesedni kot Elšnik. "V tujini imajo v večjih klubih že v akademiji ljudi, ki jih začnejo s tem soočati in jih naučiti komuniciranja. Jaz sem imel to v Angliji bolj na kratko. Tam je imel klub svojo televizijo in smo imeli veliko intervjujev. Vse je bilo v angleščini, kar meni sicer ni predstavljalo težave, saj sem govoril tekoče angleško. Zdaj, ko sem v Sloveniji, mi je pa sploh lažje. Pa že v otroštvu, v osnovni šoli sem bil na kakšnih prireditvah voditelj in sem imel mikrofon in sem moral koga nagovarjati. To je ostalo v meni. Nimam strahu pred kamero, pred mikrofonom. Pri tem se dobro počutim."

A zdaj mu je seveda najpomembneje, da se dobro počuti na zelenici. Ima pa očitno že začrtano drugo kariero, za čez kakšnih deset ali 15 let. "Mika me tudi, da bi ostal v nogometu. Mogoče kot trener, še bolj pa bi si želel funkcijo športnega direktorja, ki poskuša urediti klub, zgraditi neke uspehe. A do tja je še daleč."

O klubskem statusu: Lahko se zgodi, da bom ostal

Še lahko ujamejo Celje. Foto: Nik Moder/Sportida Ob tem pa se kot ob vsakem prestopnem roku postavlja vprašanje, do kdaj bo ostal v Sloveniji. "Za zdaj do srede, potem gremo z reprezentanco v Ameriko. Nato gremo z Olimpijo na priprave v Turčijo, tako da me do februarja ne bo v Sloveniji. Kar zadeva klubski status, pa vsaj jaz nimam informacije, da bi se trenutno kaj resnega dogajalo. Vse je še mirno, a prestopni rok traja še do konca meseca, čeprav je zimski prestopni rok manj aktiven kot poletni in je manjša verjetnost, da bi se zdaj kaj zgodilo. Če se poleti ni ... Lahko se zgodi, da bom ostal. To pa tudi ni slabo zame, ker vemo, da me poleti čaka evropsko prvenstvo. Olimpija mi lahko zagotovi, kar drugje ni samoumevno: minutaža, tekme, to, da si v pogonu, ritmu." Odhod v tujino bi bil zdaj tveganje. "Včasih je treba tudi tvegati, da greš na višjo raven, pa da vidiš, ali si pravi. Jaz se tega ne bojim. A če ostanem tu, ima tudi to svoje pluse. Vse ima pluse in minuse."

Prva liga se bo nadaljevala sredi februarja, Olimpija je deset točk za vodilnim Celjem. "Po treh, štirih letih sem se uvrstil v prvenstvo, zato ga bom poskušal do konca braniti. Ni predaje! Imam več takih izzivov, da tudi če ostanem, ne bo težave z motivacijo. Tudi mi smo imeli lani pozimi, mislim, da celo 12 točk prednosti, a če krog, dva nisi pravi, se lahko hitro kdo približa in se ti zatresejo noge. Mi smo bili lani pravi. Bomo videli, ali bo imelo Celje mogoče trenutek dveh zaporednih slabih tekem in kako bodo takrat oni odreagirali. Takrat mora biti Olimpija prava, da se priključi. Do konca je pritisk. Nikomur ni lahko osvojiti prvenstva. Mi kot branilci naslova moramo dati vse od sebe, da jih poskušamo ujeti."