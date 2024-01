Začetek nogometnega leta 2024 je v Sloveniji že tradicionalno v znamenju zaključka božično-novoletnih praznikov in začetka klubskih priprav na nadaljevanje sezone. Prvoligaško tekmovanje, v katerem so si suvereno jesensko krono na glavo posadili Celjani, bo v spomladanski del vstopilo 10. februarja.

Celje največji favorit za novo zvezdico

Prihodnji mesec bo v 1. SNL kot trener Kopra debitiral nekdanji slovenski reprezentant in dozdajšnji selektor kadetske reprezentance Aleksander Radosavljević. Foto: FC Koper Zmaji branijo dvojno krono, za slovenske razmere finančno zelo dobro priskrbljeni celjski klub pa je prezimil s tako veliko prednostjo (+10), da je največji favorit za osvojitev državnega naslova. Ta bi bil njegov drugi v več kot stoletni zgodovini kluba, a tudi prvi po letu 2020.

Olimpija in Celje se bosta prvič v letu 2024 spopadla 2. marca, poldrugi teden pozneje bo v Stožicah še večni derbi med Olimpijo in Mariborom. Takrat bo že znano, ali so se zeleno-beli in vijolice uvrstili med osem najboljših v pokalu. Zmaje v osmini finala čaka zelo neugoden tekmec Koper, ki ga po novem vodi nekdanji slovenski reprezentant Aleksander Radosavljević.

Na nogometni tržnici bo zelo pestro

Bo Timi Max Elšnik dočakal evropsko prvenstvo kot nogometaš Olimpije ali bo v zimskem prestopnem roku zamenjal delodajalca? Foto: Grega Valančič/www.alesfevzer.com Najboljši slovenski klubi bodo skušali okrepiti svoje vrste v zimskem prestopnem roku, po drugi strani bodo tuji snubci zagotovo vrgli oko na tiste posameznike, ki že dalj časa izstopajo v 1. SNL. Da ima prva liga kaj za pokazati, ne nazadnje dokazujeta tudi dva igralca v udarni enajsterici slovenske članske reprezentance, udeleženca letošnjega Eura, kapetan Olimpije Timi Max Elšnik in od nedavnega polnopravni branilec Celja Žan Karničnik.

Zimski poletni rok se je v najmočnejših evropskih državah že začel in bo trajal do konca januarja, v Sloveniji pa bo uradno potekal od 16. januarja do 15. februarja. Na svetovni nogometni tržnici velja pričakovati nove nemoralne ponudbe klubov iz Bližnjega vzhoda, zlasti Savdske Arabije, kjer primer Karima Benzemaja, ki ni najbolj srečen pri Al Ittihadu, čeprav je sklenil zelo donosno večletno pogodbo, nakazuje, da bi se lahko kateri izmed zvezdnikov tudi vrnil v Evropo. Ali pa podobno kot Lionel Messi preselil v Severno Ameriko.

Ni izključena možnost, da bi čez dva meseca v Stožicah gostovala Portugalska na čelu s superzvezdnikom Cristianom Ronaldom, ki ni še nikdar nastopil proti Sloveniji. Foto: Reuters

Kar zadeva slovensko člansko reprezentanco, bi lahko do začetka Eura v Nemčiji odigrala pet prijateljskih tekem. Prvo bo 20. januarja v San Antoniu z rezervno postavo, v kateri bodo prevladovali člani slovenskih klubov, marca se želi selektor Matjaž Kek doma pomeriti s Portugalsko, ki bi z morebitnim prihodom Cristiana Ronalda Ljubljani ponudila izhodišče za nepozaben spektakel, o katerem bi poročali marsikje po svetu, a dogovor s Portugalci, evropskimi prvaki iz leta 2016, za zdaj še ni potrjen.

Srečko Katanec že tretjič na azijskem spektaklu

Pred 24 leti je Srečko Katanec vodil Slovenijo na evropskem prvenstvu, letos pa bo že tretjič udeleženec azijskega prvenstva. Po ZAE in Iraku bo na največjem azijskem nogometnem tekmovanju vodil še Uzbekistan. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ko bo Kek vodil B-reprezentanco proti ZDA, slovenski klubi pa bodo za nekaj časa pogrešali najboljše domače igralce, bo na drugem koncu sveta na delu njegov starejši rojak, s katerim imata kar nekaj skupnih točk. Le dva slovenska stratega sta namreč vodila domovino na največjih tekmovanjih. To sta le Kek in Srečko Katanec, ki od leta 2021 vodi Uzbekistan, kmalu pa ga čaka največji izziv, odkar si služi nogometni kruh v tem delu Azije. Od 12. januarja do 10. februarja bo namreč Katar gostil azijsko prvenstvo. Lani bi ga morala prirediti Kitajska, a so zapleti okrog koronavirusa poskrbeli za selitev v Katar, kjer januarja vladajo bolj znosne igralne razmere, zato se bo v Dohi in okolici podobno kot konec leta 2022 znova igralo v zimskih mesecih. Pred dobrim letom se je tako v Katarju odločalo o svetovnem, zdaj pa se bo o azijskem prvaku.

Med 24 udeleženci je tudi Uzbekistan. Beli volkovi, takšen je vzdevek Katančevih izbrancev, se bodo v skupinskem delu pomerili s Sirijo, ki jo vodi izkušeni Argentinec Hector Cuper, Indijo, njen selektor je Hrvat Igor Štimac, in Avstralijo, eno izmed največjih favoritinj za osvojitev tekmovanja. Katanca pred začetkom prvenstva ni pobožala sreča. Prejšnji mesec se je v dresu Cagliarija poškodoval njegov najboljši igralec Eldor Shomurodov. Kapetan in prvi strelec Uzbekov se je vseeno znašel na seznamu, a obstaja velika bojazen, da ne bo pripravljen do prvenstva. To bi bil velik udarec za slovenskega stratega, saj bi ostal brez najnevarnejšega igralca, ki se od leta 2021 dokazuje na Apeninskem polotoku, v tej sezoni pa nastopa kot posojen nogometaš Rome v dresu Cagliarija.

Eldor Shomurodov je najboljši nogometaš Uzbekistana. Na 69 tekmah za reprezentanco je dosegel kar 38 zadetkov. Foto: Reuters

Nogometaši Uzbekistana so v Katar prispeli v torek. Katanec že dobro pozna najmočnejše nogometno tekmovanje na azijskih tleh. Na azijskem prvenstvu bo sodeloval že tretjič. Prvič je leta 2011 vodil ZAE, drugič je bil leta 2019 selektor Iraka. Pred 13 je z ZAE, takrat mu je pri delu pomagal tudi Slaviša Stojanović, osvojil le točko in se poslovil od prvenstva brez doseženega gola (0:4). Drugič je bilo veliko bolje. Z Irakom je leta 2019 v skupini osvojil sedem točk in nato v osmini finala po hudem boju izpadel proti poznejšemu prvaku Katarju (0:1).

Uzbekistan nastopa osmič zapored na največjem azijskem nogometnem prazniku. Najboljši je bil leta 2011, ko je prav v Katarju osvojil četrto mesto. Katanec je od septembra 2022 na 16 tekmah, kar 14 je bilo prijateljskih, izgubil le dvakrat.

Nočna mora za evropske klube

Egipčan Mohamed Salah si s 14 zadetki deli prvo mesto na lestvici najboljših strelcev angleškega prvenstva z Norvežanom Erlingom Haalandom. Foto: Reuters Azijsko prvenstvo bo za več tednov oslabilo kar nekaj evropskih klubov. Med njimi izstopa Tottenham, ki ne bo mogel računati na vročega južnokorejskega napadalca Sona Heung-mina.

S tem nočnih mor evropskih velikanov zaradi velikih tekmovanj na drugih celinah še zdaleč ni konec. Od 13. januarja do 11. februarja bo namreč v Slonokoščeni obali potekalo afriško prvenstvo. Afriški pokal narodov bo osiromašil ogromno evropskih klubov, vodilni angleški premierligaš Liverpool bo tako ostal brez prvega zvezdnika Egipčana Mohameda Salaha. Klubi v petih najmočnejših ligah v Evropi, kjer sta presenetljivo visoko zlasti Bayer Leverkusen v Nemčiji in Girona v Španiji, Katalonci so v sredo zvečer na derbiju kroga vzeli mero tudi madridskemu Atleticu z Janom Oblakom in ga doma premagali s 4:3, bodo tako kar za nekaj časa ostali brez afriških in azijskih legionarjev.

Azija in Afrika bosta tako svojega nogometnega vladarja dobili že prihodnji teden, na najboljšega v Evropi pa bo treba počakati še polovico leta.

Slovenski spektakli v Stuttgartu, Münchnu in Kölnu

Največji letošnji spektakel, evropsko prvenstvo v Nemčiji, bo namreč potekal od 14. junija do 14. julija, ko bo prvi mož evropskega nogometa Aleksander Čeferin na Olimpijskem stadionu v Berlinu okronal prvaka in njegovemu kapetanu predal pokal. Slovenska reprezentanca se bo za točke potegovala v zelo močni skupini C, kjer se bo pomerila z Dansko (16. junija v Stuttgartu), Srbijo (20. junija v Münchnu) in Anglijo (25. junija v Kölnu).

Najboljši slovenski nogometaši komaj čakajo začetek evropskega prvenstva, prvega velikega tekmovanja, na katerem bo nastopila Slovenija po letu 2010. Foto: www.alesfevzer.com

Baza Kekove čete bo v Wuppertalu, za ogled srečanj, na katerih bo prvič po 24 letih na evropskem prvenstvu nastopila slovenska izbrana vrsta, na sončni strani Alp vlada ogromno zanimanje. Tako bodo kapetan Jan Oblak, najboljši strelec v kvalifikacijah za Euro 2024 Benjamin Šeško in druščina v Nemčiji računali na bučno ter številčno podporo, saj bo na vsaki tekmi prisotnih najmanj deset tisoč slovenskih navijačev! Obetajo se torej nepozabni spektakli, Slovenija bo v vročih mesecih doživljala nogometno evforijo, kakršni ni bila priča vse od leta 2010, ko je Kek vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki in za las zgrešil napredovanje med 16 najboljših.

Nekateri izmed nastopajočih na Euru, zlasti mladi asi Francije in Španije, bodo pestro poletje nadaljevali na olimpijskem turnirju. Potekal bo v deželi galskih petelinov, kot člana Uefe sta si nastop na olimpijskih igrah zagotovila tudi Ukrajina in Izrael.

Gavči z Messijem branijo naslov v ZDA

Lionel Messi je lani prejel zlato žogo, največje individualno priznanje v svetu nogometa. Foto: Reuters Poleti bo, kar zadeva nogometne spektakle, še kako zanimivo tudi na drugi strani velike luže. Napočil bo čas za južnoameriško prvenstvo. Atraktivna Copa America, na kateri ne manjka velikih nogometnih imen, bo potekala od 20. junija do 14. julija. Tekmovanje bo v ZDA. Nastopilo bo 16 ekip, desetim iz Južne Amerike se bo pridružilo še šest ekip iz Severne in Srednje Amerike ter Karibov.

Naslov brani Argentina, tudi aktualna svetovna prvakinja. Posebne pozornosti bo deležen zlasti njen kapetan in strelski rekorder Lionel Messi. To bo zanj prvo veliko tekmovanje po junaškem SP 2022 v Katarju. Kapetan gavčev je v ZDA s prihodom k Beckhamovemu Interju na Florido poskrbel za izjemno promocijo nogometa. Copa America se bo igrala tudi v Miamiju. Morda poleti zaigra tudi na Hard Rock stadionu, ki bo eno izmed prizorišč SP 2026, na njem pa sicer igra NFL moštvo Miami Dolphins.

Jeseni se bodo najboljši igralci futsala potegovali za medalje na svetovnem prvenstvu. In to ravno v Uzbekistanu, kjer že dolgo s sodelavci, Alešem Čehom, Nihadom Pejkovićem in Martinom Magistrom, deluje Srečko Katanec. Žal bo tudi tokrat največje tekmovanje, kar ga pozna futsal, minilo brez Slovenije.

Ples kroglic na Prešernov dan v Parizu

Kaj pa čaka jeseni slovensko člansko reprezentanco v nogometu? Po nastopu na Euru 2024 se bo lahko prepustila izzivom v novi, že četrti izvedbi lige narodov. Skupinski del, v katerem bo odigrala šest tekem, bo trajal od 5. septembra do 19. novembra. Takrat bo že znano, ali bo selektor Matjaž Kek po Euru podaljšal sodelovanje z zvezo. Slovenija bo nastopila v skupini B, drugi najmočnejši, v kateri jo čakajo zahtevni tekmeci. Kmalu bo znano, s kom se bo spoprijela v jesenskih mesecih.

Matjaž Kek bo prihodnji mesec izvedel imena tekmecev v jesenski izvedbi lige narodov. Foto: www.alesfevzer.com

Žreb skupin bo 8. februarja v Parizu, eden izmed možnih tekmecev je celo Anglija, zaključni turnir pa ponuja spremembo, saj bo leta 2025 na njem prvič sodelovalo osem najboljših ekip. Na prejšnjih treh izvedbah so nastopile le štiri. Na zadnjem zaključnem turnirju je bila tako lani na Nizozemskem najboljša Španija, ki je v finalu ugnala Hrvaško.

Slovensko reprezentanco tako v koledarskem letu 2024 čaka kopica zanimivih dvobojev, z naskokom najbolj gledani pa bodo tisti na nemških zelenicah, ko bodo dogajanje na Euru 2024 z zanimanjem spremljali milijoni nogometnih navdušencev po vsem svetu. Začelo se je torej leto, na kakršnega je Slovenija čakala zelo dolgo. Srečno, Slovenija!

Kaj pa mladi? Nekdanij slovenski reprezentant Mišo Brečko, zdaj uspešen selektor izbrane vrste do 17 let, bo skušal slovenske upe znova popeljati na evropsko prvenstvo. Foto: Vid Ponikvar Ciper bo od 20. maja do 5. junija gostil evropsko prvenstvo za igralce do 17 let. Slovenske upe čaka od 20. do 26. marca drugi del kvalifikacij. Pomerili se bodo s Španijo, Avstrijo in Norveško, dvoboji bodo potekali v bližini Slovenije, saj bo gostiteljica kvalifikacijskega turnirja Avstrija. Severna Irska bo od 15. do 28. julija gostila evropsko prvenstvo za igralce do 19 let. Mladim slovenskim nogometašem se obeta dobra priložnost, da se uvrstijo na zaključni turnir. V drugem delu kvalifikacij bodo namreč računali na prednost domačega igrišča, Turnir skupine, v kateri se bo Slovenija pomerila s Španijo, Avstrijo in Kosovom, bo namreč od 20. do 26. marca potekal na slovenskih tleh. Kar zadeva ženski nogomet, bo od 5. do 18. maja na Švedskem potekalo evropsko prvenstvo do 17 let, Slovenke so izpadle v prvem delu kvalifikacij. Drugače je z izbrano vrsto do 19 let, ki se je izkazala v uvodnem delu kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Tega bo od 14. do 27. julija gostila Litva. Slovenke se bodo skušale nanj uvrstiti od 3. do 9. aprila, ko se bodo v drugem delu kvalifikacij pomerile s Španijo, Dansko in Grčijo.